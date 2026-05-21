Írán obnovuje svůj vojensko-průmyslový komplex rychleji, než se čekalo

Autor: ,
  10:12
Írán za šestitýdenního příměří, které začalo počátkem dubna, částečně obnovil svou produkci dronů, uvedla stanice CNN s odvoláním na dva zdroje obeznámené se závěry amerických zpravodajských služeb.
Íránci v Teheránu slaví 47. výročí islámské revoluce i s drony Šáhed. (11. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Íránská armáda se zároveň podle amerických zpravodajských informací obnovuje mnohem rychleji, než se původně očekávalo, uvedly podle CNN čtyři zdroje. Agentura Reuters píše, že se jí tuto informaci nepodařilo nezávisle ověřit.

Americký prezident Donald Trump ve středu uvedl, že Spojené státy jsou připraveny obnovit údery na Teherán, pokud Írán nepřistoupí na mírovou dohodu. Zároveň ale naznačil, že Washington by mohl několik dní počkat na „správné odpovědi“.

Na útok odpovíme údery daleko za hranicí regionu, hrozí íránské revoluční gardy

Hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Ghálíbáf mezitím uvedl, že „zjevné a skryté kroky nepřítele“, dokládají, že usiluje o další kolo válčení. Na svém účtu na telegramu také sdělil, že íránská armáda příměří využila k obnovení své síly.

Válku zahájily USA s Izraelem 28. února. Údery na Írán zdůvodnily obavami o bezpečnost a snahou zabránit Teheránu ve vývoji jaderné zbraně. Tamní teokratický režim ale tvrdí, že o ni neusiluje. Jaderné zbraně má zřejmě i Izrael, ačkoliv to nikdy nepřiznal ani nevyvrátil.

Teherán v odvetě za americko-izraelské údery útočil na Izrael a země Perského zálivu, kde cílil na místa spojená s USA a průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Od 8. dubna platí příměří, ale mírová jednání, která zprostředkovává Pákistán, zatím uvázla na mrtvém bodě.

Írán obnovuje svůj vojensko-průmyslový komplex rychleji, než se čekalo

