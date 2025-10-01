Obnovuje Írán jaderný program? Pracuje na tajném zařízení v hoře, odhalily snímky

  13:30
Írán rozšířil stavební práce na tajemném podzemním komplexu na severu země poté, co americké bombardování v červnu poničilo tři jeho hlavní jaderná zařízení. Krok naznačuje, že Teherán zcela neukončil práce na svém zbrojním programu a možná ho opatrně obnovuje.
Satelitní snímek ukazují íránské jaderné zařízení Natanz po izraelském leteckém...

Satelitní snímek ukazují íránské jaderné zařízení Natanz po izraelském leteckém útoku. (15. června 2025) | foto: Maxar TechnologiesReuters

Satelitní snímek ukazuje detailní pohled na jaderné zařízení Isfahán v Íránu...
Satelitní snímek ukazuje detailní pohled na jaderné zařízení v íránském...
Íránci a Íránky protestují proti izraelským útokům. (20. června 2025)
Satelitní snímek ukazuje detailní pohled na jaderné zařízení Isfahán v Íránu...
Stavební práce se odehrávají v lokalitě známé jako Pickaxe, kde íránští dělníci od roku 2020 razí tunely hluboko v pohoří Karkas. Místo leží dva kilometry od jaderného komplexu v Natanzu, který se stal v červnu cílem bombardování USA a Izraele společně s areály ve Fordo a Isfahánu.

K čemu je zařízení v Pickaxe určené, zůstává tajemstvím. „Teherán počátkem letošního roku odmítl odpovědět na naše otázky týkající se tohoto místa,“ řekl Rafael Grossi, šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE). Její inspektoři areál dosud nenavštívili.

Analytici podle deníku The Washington Post (WP) odhadují, že haly pod Pickaxe mohou být hluboké 80 až 100 metrů. Nadzemní plocha areálu se rozkládá na téměř třech kilometrech čtverečních horského svahu, s dvojicí vchodů do tunelu na východní a západní straně. Záříjové satelitní fotografie z místa ukazují těžkou techniku a stavební vozidla.

„Aktivita zřejmě slouží k opevnění hory proti možnému budoucímu útoku nebo infiltraci,“ řekl WP Jeffrey Lewis, expert na jaderné zbraně.

Írán před pěti lety při oznámení plánu na výstavbu zařízení uvedl, že v něm bude výrobní závod na montáž centrifug určených k obohacování uranu. Rozměry a hloubka zařízení ale podle analytiků naznačují, že slouží jinému účelu – buď jako zařízení na obohacování uranu, nebo jako bezpečné skladiště íránských zásob uranu téměř zbrojní kvality.

Před a po. Satelitní snímky ukazují zkázu po útocích USA na jaderná zařízení

USA nadále sledují jakýkoliv pokus Íránu o obnovu jeho jaderného programu. „Prezident Donald Trump řekl, že nikdy nedovolí Íránu sestavit nukleární zbraň,“ cituje WP zdroj z Bílého domu. Dění v Pickaxe monitorují také americké zpravodajské služby.

„Většina našeho uranu skončila pod sutinami“

Izraelské a americké údery z červnové 12denní vzdušné války zřejmě íránský jaderný program výrazně poničily. Útoky cílily na hlavní jaderná zařízení v Natanzu, Fordo a Isfahánu i na vědce aktivní v programu.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí nedávno uvedl, že zásoby uranu obohaceného na 60 procent jsou zavalené pod sutinami zasažených jaderných komplexů. Na areál v Pickaxe červnové údery necílily.

Útok USA na Írán vrátil jeho jaderný program o dva roky zpět, uvedl Pentagon

OSN v neděli proti Íránu kvůli jeho jadernému programu obnovila sankce. Zahrnují zmrazení íránských aktiv v zahraničí, zbrojní embargo a postihnou jakýkoli rozvoj íránského balistického raketového programu. Teherán krok označil za neopodstatněný a nezákonný.

Írán v roce 2015 podepsal se Spojenými státy, EU, Británií, Francií, Německem, Ruskem a Čínou dohodu, známou pod zkratkou JCPOA, v níž souhlasil s kontrolami MAAE ve svých jaderných zařízeních. Úmluva měla zpomalit íránský jaderný program a zajistit jeho mezinárodní kontrolu výměnou za zrušení protiíránských sankcí.

Jsou horší než Íránci, milují boj. Húsíové v tajných továrnách vyrábějí rakety i drony

Po odstoupení USA od dohody v prvním prezidentském období Donalda Trumpa v roce 2018 a opětovném uvalení amerických sankcí přestal Teherán dohodu dodržovat. Začal obohacovat uran na 60 procent a omezil inspekce MAAE.

K výrobě jaderné zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent. Obohacení uranu z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok. Írán však dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.

