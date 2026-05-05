Írán změnil a rozšířil kontrolu Hormuzu, Izrael hrozí nasazením všech letadel

„Pečlivě sledujeme vývoj v Íránu a jsme připraveni nasadit celé letectvo na východ, bude-li to nutné,“ prohlásil nový izraelský velitel vojenského letectva Omer Tischler při slavnostním uvedení do funkce.
Obchodní plavidla nyní musí v Hormuzu koordinovat svůj pohyb s íránskými ozbrojenými silami a před plavbou obdržet povolení od íránského Úřadu pro průliv Perského zálivu (PGSA). Íránská státní televize Press TV nicméně mapu nepublikovala.
Íránské revoluční gardy mezitím v prohlášení uvedly, že v tuto chvíli jediná bezpečná cesta průlivem je ta, kterou íránské úřady již dříve vytyčily. Jakýkoliv odklon od této trasy představuje riziko a vyvolá „ráznou reakci“ námořních sil revolučních gard.
Situace v Hormuzském průlivu eskaluje. Rejdaři se kvůli bezpečí stahují k Dubaji
Podle Press TV je v současnosti v íránském parlamentu předložena nová legislativa, která zahrnuje trvalý zákaz plavby Hormuzským průlivem všem plavidlům s vazbami na USA a Izrael a dále zavedení systému poplatků za plavbu průlivem pro plavidla států, které Teherán nepovažuje za nepřátelské.
USA a Izrael zahájily 28. února údery na Írán, který v odvetě mimo jiné ochromil lodní dopravu ve strategickém Hormuzském průlivu. Průlivem bylo před konfliktem převáženo 20 procent veškeré ropy obchodované na světovém trhu a obdobné množství zkapalněného zemního plynu. Od 8. dubna platí příměří a Pákistán zprostředkovává mírová jednání, která zatím uvázla na mrtvém bodě, a to i kvůli otázce Hormuzského průlivu.
Spojené státy již několik týdnů žádají okamžité otevření průlivu, což Teherán odmítá vzhledem k pokračující americké námořní blokádě íránských přístavů, jejímž deklarovaným cílem je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy.
V neděli večer americký prezident Donald Trump oznámil novou operaci s názvem Project Freedom (Projekt Svoboda). Podle Trumpa má americké námořnictvo doprovázet obchodní lodě při jejich plavbě. Teherán varoval, že takovouto vojenskou aktivitu bude považovat za porušení příměří.
Izrael útočí na Libanon navzdory příměří
„Právě v tuto chvíli jsme ve vzduchu nad Libanonem a útočíme na proíránský Hizballáh,“ uvedl izraelský velitel vojenského letectva Omer Tischler. Navzdory příměří, které vstoupilo v platnost 17. dubna, Izrael pokračuje v každodenních útocích na jih Libanonu.
Izraelská armáda vyzvala obyvatele obcí na jihu Libanonu k evakuaci
Generálova slova zazněla v době, kdy Írán poprvé od začátku příměří útočil od pondělí drony a balistickými střelami na území Spojených arabských emirátů (SAE). Íránské vojenské velení dnes podle agentury Reuters nicméně popřelo, že by v posledních dnech zaútočilo na SAE. Varovalo však před „drtivou odvetou“, pokud by tato země Perského zálivu podnikla jakýkoli zásah proti Íránu.
„Ozbrojené síly íránské islámské republiky v posledních dnech neprovedly proti SAE žádnou operaci s použitím raket nebo dronů,“ citovala mluvčího velitelství ozbrojených sil Chatáma Anbíju státní televize. „Kdyby k takové akci došlo, oznámili bychom to důrazně a jasně,“ dodal.