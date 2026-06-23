Americký prezident Donald Trump přitom v úterý na sociální síti Truth Social uvedl, že Írán podle něj bezvýhradně souhlasil s inspekcemi svých jaderných zařízení na dlouho do budoucna.
„Írán zcela a bezvýhradně souhlasil s jadernými inspekcemi na nejvyšší úrovni na dlouho do budoucna (do nekonečna!!!). Zajistí to ‚jadernou čestnost‘. Kdyby s tím nesouhlasili, žádná další jednání by se nekonala!“ napsal Trump.
Šéf Bílého domu uvedl, že na základě toho a dalších ústupků ze strany Íránu souhlasil s tím, že Hormuzský průliv zůstane otevřený a americká blokáda íránských přístavů nebude pokračovat. Americké lodě zůstanou v regionu pro případ, že by bylo třeba blokádu obnovit, podle něj k tomu však nedojde. Mírové rozhovory se vyvíjejí dobře, dodal.
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V následujícím příspěvku Trump uvedl, že Hormuzským průlivem bylo v pondělí přepraveno 19 milionů barelů ropy, což je podle něj historický rekord. „Ceny ropy padají a svět je mnohem bezpečnějším místem!!!“ napsal.
Baghájí v úterý uvedl, že pro inspekce íránských jaderných zařízení neexistuje žádný protokol a Teherán se bude nadále řídit svými závazky vyplývajícími ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jejímž je signatářem, a také dohodou o uplatňování záruk MAAE.
Americký viceprezident J. D. Vance v pondělí prohlásil, že Teherán souhlasí s návratem inspektorů MAAE do Íránu. Vance to oznámil poté, co ve švýcarském Bürgenstocku skončilo první kolo americko-íránských rozhovorů na vysoké úrovni.
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Spojené státy a Izrael provedly vzdušné údery proti některým jaderným zařízením v Íránu již loni v červnu. Teherán poté v červenci pozastavil spolupráci s MAAE s tvrzením, že agentura straní západním zemím a poskytla záminku pro červnové útoky.
MAAE se na základě satelitních snímků domnívá, že značná část íránského vysoce obohaceného uranu byla v době loňských útoků uložena v zařízení v Isfahánu, které bylo také poničeno, a od té doby tam zůstává.
Spojené státy žádají, aby se Teherán vzdal ambicí získat jadernou zbraň. Íránský režim nicméně dlouhodobě tvrdí, že o ni neusiluje a že jeho jaderný program je určen pouze pro civilní účely.
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26. června 2025