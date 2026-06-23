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Irán prý nepovolí návštěvu jaderným inspektorům. Souhlasili s tím, zuří Trump

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  15:11
Opevňování jaderného areálu v íránském Natanzu na snímku z 10. února 2026

Opevňování jaderného areálu v íránském Natanzu na snímku z 10. února 2026 | foto: VANTORReuters

Íránské jaderné zařízení v Natanzu, které se stalo terčem izraelského úderu....
Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. (21. června 2026)
Americký prezident Donald Trump během summitu G7 ve francouzském...
Americký viceprezident J. D. Vance (vlevo), pákistánský premiér Šahbáz Šaríf...
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Teherán nepovolí inspektorům Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) návštěvu jaderných zařízení poškozených americko-izraelskými údery. Na tiskové konferenci to řekl mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí.

Americký prezident Donald Trump přitom v úterý na sociální síti Truth Social uvedl, že Írán podle něj bezvýhradně souhlasil s inspekcemi svých jaderných zařízení na dlouho do budoucna.

„Írán zcela a bezvýhradně souhlasil s jadernými inspekcemi na nejvyšší úrovni na dlouho do budoucna (do nekonečna!!!). Zajistí to ‚jadernou čestnost‘. Kdyby s tím nesouhlasili, žádná další jednání by se nekonala!“ napsal Trump.

Šéf Bílého domu uvedl, že na základě toho a dalších ústupků ze strany Íránu souhlasil s tím, že Hormuzský průliv zůstane otevřený a americká blokáda íránských přístavů nebude pokračovat. Americké lodě zůstanou v regionu pro případ, že by bylo třeba blokádu obnovit, podle něj k tomu však nedojde. Mírové rozhovory se vyvíjejí dobře, dodal.

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V následujícím příspěvku Trump uvedl, že Hormuzským průlivem bylo v pondělí přepraveno 19 milionů barelů ropy, což je podle něj historický rekord. „Ceny ropy padají a svět je mnohem bezpečnějším místem!!!“ napsal.

Baghájí v úterý uvedl, že pro inspekce íránských jaderných zařízení neexistuje žádný protokol a Teherán se bude nadále řídit svými závazky vyplývajícími ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jejímž je signatářem, a také dohodou o uplatňování záruk MAAE.

Americký viceprezident J. D. Vance v pondělí prohlásil, že Teherán souhlasí s návratem inspektorů MAAE do Íránu. Vance to oznámil poté, co ve švýcarském Bürgenstocku skončilo první kolo americko-íránských rozhovorů na vysoké úrovni.

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Spojené státy a Izrael provedly vzdušné údery proti některým jaderným zařízením v Íránu již loni v červnu. Teherán poté v červenci pozastavil spolupráci s MAAE s tvrzením, že agentura straní západním zemím a poskytla záminku pro červnové útoky.

MAAE se na základě satelitních snímků domnívá, že značná část íránského vysoce obohaceného uranu byla v době loňských útoků uložena v zařízení v Isfahánu, které bylo také poničeno, a od té doby tam zůstává.

Spojené státy žádají, aby se Teherán vzdal ambicí získat jadernou zbraň. Íránský režim nicméně dlouhodobě tvrdí, že o ni neusiluje a že jeho jaderný program je určen pouze pro civilní účely.

26. června 2025
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