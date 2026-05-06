„Spojené státy mají v úmyslu zlomit Írán ekonomickým tlakem,“ vzkázal Ghálíbáf Íráncům v sérii nahrávek zveřejněných státními médii a spoluobčany vyzval, aby se chovali šetrně. Právě šetrnost je prý „raketou, kterou lidé mohou vystřelit do srdce nepřítele“, uvádí stanice CNN.
|
Trump Íránu opět hrozí bombardováním, žádá dohodu a otevření Hormuzu
Velká část projevu předsedy íránského parlamentu se přitom zaměřila na úsporná opatření a utahování opasků. „Žádám všechny lidi, aby sami šetřili a žili skromně a také vážně povzbuzovali ostatní, aby činili totéž,“ řekl Ghalíbáf a dále apeloval na všechny „intelektuály a odborníky“, aby se přímo obrátili na íránskou vládu s nápady na „řešení problémů, které vznikají kvůli válce“.
Americká vláda chce podle něj prostřednictvím ekonomického tlaku a psychologické války „zničit jednotu naší země s cílem přinutit nás k tomu, abychom se vzdali“. „Samozřejmě, dovolte mi také říct, že nepodceňujeme možnost vojenských útoků, obzvláště teroristických útoků,“ pokračoval.
Válka na Blízkém východě
„Nepřítel vkládá velké naděje do ekonomického tlaku a je zřejmé, že opět obdržel nepravdivé zprávy a na základě těchto zpráv učinil nesprávná rozhodnutí,“ uvedl pak v komentáři, který zveřejnila íránská agentura Fars.„Toto nesprávné rozhodnutí způsobí utrpení všem. Bez ohledu na rozsah ekonomického tlaku íránský národ vydrží… v zájmu nezávislosti,“ míní podle televize Al-Džazíra.
Zmínil i Američany, kterým prý také rostou životní náklady, a prohlásil, že „odborníci na Írán přiznávají, že bez ohledu na to, jak velkému ekonomickému tlaku íránský národ čelí, díky své nezávislosti, úctě k vlasti a své víře a přesvědčení tyto těžkosti překoná“.
|
Liga hormuzských škrtičů před finále. Írán teď musí vynést kartu, Trump být rychlejší
Ghálíbáfův vzkaz přichází ve chvíli, kdy americký prezident Donald Trump Íránu pohrozil další vlnou bombardování, pokud nepřijme americký návrh mírové dohody. Ve stejnou chvíli přitom k občanům podle CNN promluvil i mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Bagháí s tím, že Spojené státy s Íránem nevyjednávají v dobré víře.
K samotnému vyjednávání Bagháí řekl, že Írán americký návrh ještě vyhodnocuje. „Írán stále posuzuje plán a návrh USA a jakmile své stanovisko dokončí, předá jej pákistánské straně,“ řekl ve středu pro Íránskou studentskou tiskovou agenturu (ISNA).
Válku začaly 28. února americko-izraelské útoky na Írán. Ten v odvetě zaútočil na Izrael a země Perského zálivu, kde cílil na místa spojená s USA a průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Od 8. dubna platí příměří a Pákistán zprostředkovává mírová jednání, jež zatím uvázla na mrtvém bodě. Konalo se jen jedno kolo přímých rozhovorů 11. dubna.