Několik minut poté, co americká armáda ve středu ve 21:00 SELČ oznámila druhou středeční vlnu útoků na Írán, psala tamní média o explozích v blízkosti měst Sirík a Bandar Abbás na jihu a města Ahváz na západě země.
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Armáda později na síti X uvedla, že údery skončily ve čtvrtek ve 3:00 SELČ a že při nich byla zasažena íránská velitelská centra, pozice protivzdušné obrany, raketové a dronové kapacity a pobřežní sledovací zařízení.
USA kromě Bandar Abbásu zaútočily i na ostrov Velký Tonb, kde zasáhly pobřežní obranná zařízení a základny s řízenými střelami. V Teheránu byl podle agentury AFP aktivován systém protivzdušné obrany, v provincii Semnán na severu a Lúrestán na západě země došlo k výbuchům. Letecké údery otřásly některými částmi severního Íránu poprvé.
Kuvajtský generální štáb v prohlášení na sociální síti X ve čtvrtek před 1:00 SELČ uvedl, že protivzdušná obrana země čelila útokům „nepřátelských dronů v návaznosti na íránskou agresi“ a že tyto útoky odrážela. Bahrajnské ministerstvo vnitra zase podle AFP informovalo, že se v zemi rozezněly sirény leteckého poplachu.
Íránská armáda později uvedla, že zaútočila na radarový systém včasného varování na americké letecké základně Alí As-Sálim v Kuvajtu a radar, komunikační systémy a sklady paliva americké armády na letecké základně Azrak v Jordánsku. To uvedlo, že sestřelilo osm íránských raket.
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O víkendu se opět vyostřil konflikt mezi Washingtonem a Teheránem započatý americko-izraelskými údery na Írán koncem února, které načas utlumilo dubnové příměří a v červnu podepsané memorandum o porozumění. Hlavním sporným bodem je otázka Hormuzského průlivu a bezpečné plavby v něm.
USA nyní již několikátým dnem podnikají vzdušné údery na cíle mimo jiné v jižních provinciích Íránu a Teherán v reakci znovu útočí raketami a drony na některé arabské země v regionu hostící americké vojenské základny, které jsou podle něj používány v operaci proti Íránu.
Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě, základnu zde má americká pátá flotila. Americké síly jsou umístěny i v Kuvajtu.