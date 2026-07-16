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Kuvajt odrážel íránské drony, Teherán hlásí útoky na základny USA

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Sledujeme online   6:50
Lidé projíždí kolem billboardu, na kterém je vyobrazen americký prezident...

Lidé projíždí kolem billboardu, na kterém je vyobrazen americký prezident Donald Trump ležící v rakvi, a který nese vzkazy jako „We kill Trump“ („Zabijeme Trumpa“ ), na Náměstí islámské revoluce v Teheránu v Íránu. (15. července 2026) | foto: AP

Lidé projíždí kolem billboardu, na kterém je vyobrazen americký prezident...
Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při...
Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při...
Bývalý nejvyšší íránský duchovní vůdce Alí Chameneí, zabitý 28. února při...
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Kuvajtská armáda v noci na čtvrtek odrážela útoky íránských dronů, zatímco v Bahrajnu se rozezněly sirény leteckého poplachu. Írán zároveň informoval o nových amerických úderech na svém území a oznámil útoky na americké základny v Kuvajtu a Jordánsku.

Několik minut poté, co americká armáda ve středu ve 21:00 SELČ oznámila druhou středeční vlnu útoků na Írán, psala tamní média o explozích v blízkosti měst Sirík a Bandar Abbás na jihu a města Ahváz na západě země.

USA dokončily další vlnu úderů na Írán, hlásí CENTCOM. Tři mrtví

Armáda později na síti X uvedla, že údery skončily ve čtvrtek ve 3:00 SELČ a že při nich byla zasažena íránská velitelská centra, pozice protivzdušné obrany, raketové a dronové kapacity a pobřežní sledovací zařízení.

USA kromě Bandar Abbásu zaútočily i na ostrov Velký Tonb, kde zasáhly pobřežní obranná zařízení a základny s řízenými střelami. V Teheránu byl podle agentury AFP aktivován systém protivzdušné obrany, v provincii Semnán na severu a Lúrestán na západě země došlo k výbuchům. Letecké údery otřásly některými částmi severního Íránu poprvé.

Kuvajtský generální štáb v prohlášení na sociální síti X ve čtvrtek před 1:00 SELČ uvedl, že protivzdušná obrana země čelila útokům „nepřátelských dronů v návaznosti na íránskou agresi“ a že tyto útoky odrážela. Bahrajnské ministerstvo vnitra zase podle AFP informovalo, že se v zemi rozezněly sirény leteckého poplachu.

Íránská armáda později uvedla, že zaútočila na radarový systém včasného varování na americké letecké základně Alí As-Sálim v Kuvajtu a radar, komunikační systémy a sklady paliva americké armády na letecké základně Azrak v Jordánsku. To uvedlo, že sestřelilo osm íránských raket.

Nové americké útoky na Írán mají desítky obětí. Mezi mrtvými jsou i civilisté

O víkendu se opět vyostřil konflikt mezi Washingtonem a Teheránem započatý americko-izraelskými údery na Írán koncem února, které načas utlumilo dubnové příměří a v červnu podepsané memorandum o porozumění. Hlavním sporným bodem je otázka Hormuzského průlivu a bezpečné plavby v něm.

USA nyní již několikátým dnem podnikají vzdušné údery na cíle mimo jiné v jižních provinciích Íránu a Teherán v reakci znovu útočí raketami a drony na některé arabské země v regionu hostící americké vojenské základny, které jsou podle něj používány v operaci proti Íránu.

Bahrajn je sídlem amerického námořnictva na Blízkém východě, základnu zde má americká pátá flotila. Americké síly jsou umístěny i v Kuvajtu.

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