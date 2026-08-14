Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Ismáíl Baghájí potvrdil, že ropné znečištění se objevilo na třech pobřežních místech a v některých částech mořské hladiny. Podle něj předběžné vyšetřování „ukazuje na zahraniční nákladní loď jako na zdroj“.
Incident spojil s diskusemi o kontrole Hormuzského průlivu, které Írán vede s USA i s Ománem. „Obnova mořského ekosystému Hormuzského průlivu, Perského zálivu a Ománského moře spolu s předcházením dalšímu znečištění musí být součástí jakýchkoli budoucích ujednání o správě Hormuzského průlivu,“ uvedl Baghájí. „Všechny strany, které mají prospěch z obchodní lodní dopravy v této vodní cestě, mají právní a morální odpovědnost se environmentálními škodami zabývat.“
Podle mluvčího je tento incident „pouze jedním z příkladů“ desetiletí znečišťování, které způsobilo „pobřežním oblastem Íránu škody v hodnotě bilionů dolarů“. „Kdo je odpovědný za kompenzaci těchto ztrát a škod: země, které spotřebovávají levnou energii vyváženou z tohoto regionu, pojišťovny námořní dopravy, nebo útočící strany a jejich partneři?“ táže se Baghájí.
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Vedoucí Odboru přírodních zdrojů a správy povodí na ostrově Kešm odložil prohlášení o přesném zdroji ropné skvrny až do doby, než „budou dokončeny odborné posudky a finalizovány zprávy příslušných orgánů“. Írán zatím nevydal žádnou oficiální zprávu, která by tvrzení mluvčího potvrzovala.
Podle společnosti sledující námořní dopravu TankerTrackers.com se ale zdá, že ropná skvrna pochází z íránského útoku na nákladní loď Minoan Pioneer v ománských vodách, ke kterému došlo 3. srpna. „Írán se střelil do vlastní nohy,“ zdůraznil server TankerTrackers.com.
Agentura Reuters cituje zdroj zapojený do záchranné operace lodi Minoan Pioneer, podle něhož se remorkér vyslaný k zajištění uvázlého plavidla nemohl k lodi přiblížit kvůli problémům s získáním povolení od íránských úřadů.
„Konflikt v regionu zkomplikoval úsilí o posouzení a úklid úniků v Perském zálivu,“ uvedl Brian Barnes, satelitní oceánograf a odborný asistent na Univerzitě Jižní Floridy. „Čím déle ropa do prostředí uniká, tím více se může rozšířit a způsobit škody na ekosystémech a pobřežích.“
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Reuters podotýká, že satelitní snímky ukázaly i druhou ropnou skvrnu poblíž menšího ostrova Sírí. Ten leží ve střední části Perského zálivu, přibližně 100 km jihozápadně od ostrova Kešm, a nachází se na něm část íránské těžby ropy a plynu na moři. Není jasné, zda tato ropná skvrna pochází rovněž z lodi Minoan Pioneer.
Agentura též připomíná, že k potenciální ekologické katastrofě už dochází u břehů Ománu mimo Hormuzský průliv, kde z tankeru Caroline Bezengi uniká ruská ropa do chráněné mořské oblasti. Uniklá ropa tam vytvořila obří skvrnu, jejíž rozlohu některé odhady tipují až na 2 000 čtverečních kilometrů.