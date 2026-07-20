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Jordánsko pyká za alianci s USA, nahradilo Izrael v roli cíle íránských raket

Jan Hron
  17:02

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Američtí vojáci během cvičení na jordánské letecké základně Muaffak Salti (14. května 2024) | foto: Profimedia.cz

Jordánsko se uprostřed obnovených bojů na Blízkém východě stává častým terčem útoků ze strany Íránu. Údery opakovaně zasahují jordánské vojenské základny využívané americkými vojáky a ukazují, že obrana USA je zranitelná. Jordánsko nyní doplácí na to, že poskytuje prostor pro americké operace, zatímco státy Perského zálivu nad tím váhají.

Páteční íránský úder na jordánskou leteckou základnu Muaffak Salti zabil dva americké vojáky, přičemž další je nezvěstný. Způsobil tak první americké ztráty od dubnového uzavření příměří mezi Washingtonem a Teheránem. Šlo již o čtvrtý íránský útok na jordánské vojenské základny využívané USA v průběhu konfliktu.

Dopadající rakety mnohé americké vojáky zranily, poškodily americké vrtulníky a vojenské vybavení. Úspěšnost íránských akcí vyvolává znepokojivé otázky o schopnosti Íránu proniknout americkými obrannými štíty.

Íránci nyní Izrael v zásadě ignorují a soustředí se právě na Jordánsko a jeho základny. Jordánská armáda je výrazně slabší než ta izraelská, takže proniknout její obranou jednodušší.

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