Páteční íránský úder na jordánskou leteckou základnu Muaffak Salti zabil dva americké vojáky, přičemž další je nezvěstný. Způsobil tak první americké ztráty od dubnového uzavření příměří mezi Washingtonem a Teheránem. Šlo již o čtvrtý íránský útok na jordánské vojenské základny využívané USA v průběhu konfliktu.
Dopadající rakety mnohé americké vojáky zranily, poškodily americké vrtulníky a vojenské vybavení. Úspěšnost íránských akcí vyvolává znepokojivé otázky o schopnosti Íránu proniknout americkými obrannými štíty.
Íránci nyní Izrael v zásadě ignorují a soustředí se právě na Jordánsko a jeho základny. Jordánská armáda je výrazně slabší než ta izraelská, takže proniknout její obranou jednodušší.