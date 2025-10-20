Sněte dál, vzkazuje Chameneí Trumpovi. Íránský jaderný průmysl není zničený, tvrdí

Izrael 13. června zaútočil na íránskou jadernou a vojenskou infrastrukturu se zdůvodněním, že chce zničit íránský jaderný a raketový program. Írán pak v odvetě bombardoval izraelské území.
Vzájemné letecké útoky trvaly 12 dnů, než americký prezident oznámil příměří mezi Izraelem a Íránem. Pár dnů předtím se do konfliktu leteckými údery na tři íránská jaderná zařízení jednorázově zapojily i Spojené státy, načež Trump prohlásil íránský jaderný program za zničený.
„Americký prezident hrdě tvrdí, že bombardovali a zničili íránský jaderný průmysl. Dobře tedy, sněte dál,“ uvedl Chameneí na síti X.
Po deseti letech konec. Írán se už nebude řídit jadernou dohodu, vypršela
Írán v roce 2015 podepsal se světovými mocnostmi – USA, Čínou, Ruskem, Německem, Francií a Británií – dohodu nazvanou Společný všeobecný akční plán (JCPOA). Její součástí bylo zmírnění sankcí výměnou za omezení jaderných ambicí Teheránu a záruky, že Írán nebude vyvíjet jaderné zbraně.
Dohoda Íránu umožňovala obohacovat uran maximálně na 3,67 procenta. Trump ale za svého prvního funkčního období v roce 2018 od dohody odstoupil a sankce obnovil. Írán, který dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program slouží jen mírovým účelům, pak začal dohodu porušovat.
V sobotu dohoda po deseti letech vypršela. Teherán uvedl, že všechna ustanovení, včetně omezení týkajících se íránského jaderného programu a souvisejících mechanismů, považuje za ukončená.
18. června 2025