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Podezřelá aktivita Íránu: zřejmě obnovuje jaderný provoz, ukazují satelitní snímky

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  14:20
Jaderné zařízení Parčín na jihozápadě Íránu

Jaderné zařízení Parčín na jihozápadě Íránu | foto: AP

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Írán možná začal s obnovou jaderných zařízení zničených při amerických útocích. Naznačují to nové snímky, které získala americká CNN. Záběry ukazují stavební práce v oblastech, kde se dřív nacházely jaderné objekty. Tyto poznatky vyvolávají otázky o tom, zda Írán neporušuje memorandum o porozumění.

V okolí lokality Parčín se nacházel výbušný materiál pro jaderné zbraně. Írán tam před americko-izraelskými údery vybudoval betonový štít, přesto bylo stanoviště přesnými americkými zásahy zničeno.

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Nyní se však zdá, že Írán přistoupil k jeho opravám. Podle analýzy CNN spolu s odborníky z Institutu pro vědu a mezinárodní bezpečnost (ISIS) práce během několika týdnů výrazně pokročily.

Opravy probíhají i na místě zvaném Pickaxe Mountain, kde měl Írán podle všeho vyvíjet v podzemí jaderné zbraně. V posledních týdnech byla z jeho tunelů vidět přijíždějící a odjíždějící vozidla.

Záběry zachytily aktivitu i na raketových základnách a skladech jako Kermanšáh a Tabríz, kde dochází i k opravám letecké základny.

Naopak další místa, kde měly být vyvíjeny jaderné zbraně, jako Isfahán, Fordó, Natanz, zůstávají beze změny.

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Záběry spolu s obnovenými americkými útoky na Írán a celkovým vyostření rétoriky naznačují, že se šance na mírovou dohodu opět vzdaluje.

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