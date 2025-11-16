Uran nyní neobohacujeme, právo na to ale máme, řekl íránský ministr zahraničí

V září Arakčí podle agentury AFP uvedl, že zásoby uranu obohaceného na 60 procent, tedy více, než je třeba pro civilní využití, jsou zavalené pod sutinami jaderných zařízení zasažených během 12denní vzdušné války.
„V Íránu neprobíhá žádné nehlášené obohacování uranu. Všechna naše zařízení podléhají kontrolám a monitorování (ze strany Mezinárodní agentury pro atomovou energii),“ řekl Arakčí.
Novináři velkých britských médií obdrželi třídenní vízum k návštěvě konference nazvané „Mezinárodní právo pod útokem: agrese a sebeobrana“. „V současné době nedochází k žádnému obohacování, protože naše zařízení - naše zařízení na obohacování - byla napadena,“ dodal ministr.
Uranové obohacování je proces, který v přírodním uranu zvyšuje koncentraci štěpitelného izotopu využitelného mimo jiné v jaderné bombě.
Na dotaz, co by bylo zapotřebí, aby Írán pokračoval v jednáních se Spojenými státy a dalšími zeměmi, Arakčí odvětil, že íránské stanovisko k jadernému programu zůstává jasné: „Právo Íránu na obohacování uranu a na mírové využití jaderné technologie, včetně obohacování uranu, je nepopiratelné.“
Současný přístup Washingtonu vůči Teheránu podle íránského ministra nesvědčí o připravenosti k rovným a spravedlivým jednáním. „Spojené státy nemohou očekávat, že jednáním získají to, čeho nedokázaly dosáhnout válkou. Írán bude vždy připraven zapojit se do diplomacie, ale ne do jednání, která znamenají diktát,“ uvedl šéf íránské diplomacie na konferenci pořádané Teheránem.
Spojené státy, jejich evropští spojenci a Izrael viní Írán, že využívá svůj jaderný program jako zástěrku úsilí o vývoj atomové zbraně. Teherán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program slouží výhradně mírovým účelům.