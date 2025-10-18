Po deseti letech konec. Írán se už nebude řídit jadernou dohodu, vypršela

Autor: ,
  11:08
Írán se necítí vázán omezeními svého jaderného programu vyplývajícími z mezinárodní dohody, která v sobotu po deseti letech vypršela. Teherán to uvedl v prohlášení, o němž informovala agentura AFP.
Satelitní snímek ukazují íránské jaderné zařízení Natanz po izraelském leteckém...

Satelitní snímek ukazují íránské jaderné zařízení Natanz po izraelském leteckém útoku. (15. června 2025) | foto: Maxar TechnologiesReuters

Satelitní snímek ukazuje detailní pohled na jaderné zařízení Isfahán v Íránu...
Satelitní snímek ukazuje detailní pohled na jaderné zařízení v íránském...
Satelitní snímek ukazuje detailní pohled na jaderné zařízení Isfahán v Íránu...
Satelitní snímek ukazuje detailní pohled na jaderné zařízení v íránském...
15 fotografií

Od této chvíle jsou všechna ustanovení dohody, včetně omezení týkajících se íránského jaderného programu a souvisejících mechanismů, považována za ukončená, uvedlo íránské ministerstvo zahraničí. Úřad zároveň zdůraznil odhodlání Íránu prosazovat diplomacii.

Spojené království, Francie a Německo spustily již koncem srpna mechanismus, který o měsíc později umožnil obnovení sankcí. Šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová zdůraznila, že obnovení sankcí nesmí znamenat konec diplomacie s Íránem.

Obnovuje Írán jaderný program? Pracuje na tajném zařízení v hoře, odhalily snímky

Írán v roce 2015 podepsal se Spojenými státy, EU, Británií, Francií, Německem, Ruskem a Čínou dohodu, známou pod zkratkou JCPOA, v níž souhlasil s kontrolami Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve svých jaderných zařízeních. Úmluva měla zpomalit íránský jaderný program a zajistit jeho mezinárodní kontrolu výměnou za zrušení protiíránských sankcí.

Po odstoupení USA od dohody v prvním prezidentském období Donalda Trumpa v roce 2018 a opětovném uvalení amerických sankcí na Írán přestal Teherán dohodu dodržovat. Začal obohacovat uran na 60 procent čistoty a omezil inspekce MAAE.

K výrobě jaderné zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent. Obohacení uranu z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok. Írán však dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo

Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci Paloma setkal s předsedy SPD Tomiem Okamurou a Motoristů Petrem Macinkou. A lídři vznikající...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Nepovedené policejní cvičení ve Varnsdorfu. Jednotka vtrhla do jiné školy

Čtvrteční policejní cvičení proti aktivnímu střelci skončilo v severočeském Varnsdorfu nepříjemným omylem. Zasahující jednotka vtrhla do jiné školy, jejíž žáci o cvičení nevěděli. Členové jednotky se...

18. října 2025  11:42

Turek velkolepě slaví jubileum. Do Puppu pozval Macinku i členy Jaguar klubu

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

18. října 2025  11:20

Po deseti letech konec. Írán se už nebude řídit jadernou dohodu, vypršela

Írán se necítí vázán omezeními svého jaderného programu vyplývajícími z mezinárodní dohody, která v sobotu po deseti letech vypršela. Teherán to uvedl v prohlášení, o němž informovala agentura AFP.

18. října 2025  11:08

Exmiss i dcera Josefa Luxe. Mladší lidovci dobyli Sněmovnu, jak stranu změní?

Už od nich neuslyšíme homofobní výroky. Manželství pro všechny ale také prosazovat nebudou. Tak by se dalo nejstručněji odpovědět na to, co se stane s konzervativní KDU-ČSL, když se její poslanecký...

18. října 2025  10:59

Německo má zaplatit přes miliardu za nacistický masakr u Bologně, zemřely stovky lidí

Odvolací soud v Bologni uložil Německu zaplatit odškodnění v celkové výši zhruba 50 milionů eur (1,25 miliardy korun) za nacistický masakr v obci Marzabotto v roce 1944, kde zahynulo přes sedm stovek...

18. října 2025  10:29

V Krkonoších se hlásí zima. Na Sněžce je sníh a pocitově minus 14 stupňů

Očekávané ochlazení v sobotu přineslo do nejvyšších míst Krkonoš sněžení. Sníh se ráno držel na Sněžce, kde byly minus čtyři stupně Celsia. Pocitová teplota ale byla vlivem silného větru nižší, minus...

18. října 2025  9:38

Sněmovna vyplatí na odchodném přes 57 milionů. Nejvíce dostane Pekarová

Sněmovní kancelář předpokládá, že na odchodném pro bývalé poslance vyplatí celkem asi 57,5 milionu korun. Částka vyplacená po předminulých volbách před čtyřmi lety byla o něco nižší. Sdělila to...

18. října 2025  9:10

Ochrana proti erozi není třeba, rozhodl europarlament. Čeští zemědělci slaví

Zemědělci si mohou oddechnout. V Česku hojně kritizovaná povinnost, která měla půdu v EU více chránit proti erozi, narazila v Evropském parlamentu. Europoslanci rozhodli, že zruší několik pravidel v...

18. října 2025

Trump nařídil propuštění „ulhaného“ exposlance Santose. Prý ve vězení trpěl

Americký prezident Donald Trump nařídil okamžité propuštění bývalého republikánského kongresmana George Santose, kterého letos soud poslal na více než sedm let do vězení za podvod a krádež identity....

18. října 2025  8:54

Opustil řád dominikánů, aby mohl psát o ukrajinských partyzánech

Pavel Veselský vystudoval v Plzni na Západočeské univerzitě archeologii, ale u vykopávek ho nenajdete. Muž pocházející z Litoměřic se stal v Plzni věřícím a vstoupil k dominikánům – v řádu byl do...

18. října 2025  8:46

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

TELEVIZIONÁŘ: Fuj, hnusní! Ale i ohromně zábavní animovaní manželé Prevítovi

Do nekonečné diskuse o vhodnosti či nevhodnosti výstředních příběhů Roalda Dahla pro děti přibude premiérová a hodně křiklavá položka: streamovací služba Netflix nasazuje komedii Prevítovi.

18. října 2025  8:25

Geopark v Ralsku vrací duši místu, na které se už málem zapomnělo

Lidé museli odejít, jejich domovy se staly součástí vojenského prostoru a postupem času úplně zmizely. Místo se však znovu nadechuje. Geopark Ralsko oživuje příběhy lidí i obcí, které téměř zmizely z...

18. října 2025  7:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.