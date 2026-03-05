Rozhovory o Ukrajině kvůli dění v Íránu utichly, sdělil Zelenskyj

  7:45
Zatím nic nenasvědčuje novým trojstranným rozhovorům o Ukrajině. Řekl to ve středu v pravidelném večerním videoproslovu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Nové rozhovory podle něj neumožňuje nynější situace na Blízkém východě.
Volodymyr Zelenskyj v Davosu (22. ledna 2026)

Volodymyr Zelenskyj v Davosu (22. ledna 2026) | foto: Profimedia.cz

Na krku prezidenta Donalda Trumpa je viditelné zčervenání, když pronáší projev...
Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu (3. března 2026)
Rakety odpalované z Libanonu směrem k Izraeli (3. března 2026)
Izraelský protivzdušný systém odpaluje íránské rakety v Tel Avivu. (3. března...
V sobotu zahájily Spojené státy a Izrael vzdušné údery na Írán s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň, načež Írán odpověděl odvetnými údery v zemích regionu.

Rusko a jím napadená Ukrajina vedly v prvních měsících roku za zprostředkování Spojených států hovory o ukončení čtyřleté války v Abú Zabí a Ženevě. Zelenskyj nyní očekává pauzu v rozhovorech.

ONLINE: Írán vyslal rakety na Izrael. Ten údery vrací, útočí i na libanonský Hizballáh

„Kvůli situaci kolem Íránu se dosud neobjevily potřebné signály pro třístranné setkání,“ uvedl Zelenskyj, který očekával nová jednání mezi Ukrajinci a Rusy začátkem března. Nyní uvedl, že „třístranná diplomatická práce“ by měla být obnovena, jakmile „to bezpečnostní situace a celkový politický kontext dovolí“. Ukrajina je podle něj připravena.

Zelenskyj uvedl, že hlavní ukrajinský vyjednavač Rustem Umjerov je „prakticky v každodenním kontaktu se Spojenými státy“.

Také Kreml uvedl, že navzdory svému zklamání z útoku USA na Írán, zemi blízkou Rusku, se bude i nadále spoléhat na zprostředkování Washingtonu.

Strategický partner jen na papíře. Kreml nabízí Íránu slova útěchy, sám počítá zisky

Ukrajinský prezident ve videu potvrdil, že partneři se obracejí na Ukrajinu s žádostí o pomoc s ochranou proti dronům Šáhed, které se vyrábějí primárně v Íránu. Žádosti podle něj přišly i od USA.

Zelenskyj předtím navrhl, že jeho země dodá zemím Blízkého východu ukrajinské systémy na obranu proti íránským bezpilotním prostředkům. Výměnou za to žádá střely do systému protivzdušné obrany Patriot, kterých má Ukrajina nedostatek.

„Pomáháme těm, kteří pomáhají nám - Ukrajině - dovést válku do důstojného konce, chránit se před válkou,“ řekl Zelenskyj. Vyzval arabské státy, aby využily svých vztahů s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a tlačily ho k ukončení války.

5. března 2026  6:29,  aktualizováno  8:07

5. března 2026  7:45

