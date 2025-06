Americká intervence povede k totální válce v regionu, varuje Teherán

Autor: iDNES.cz , ČTK

Sledujeme online 10:48

Americká intervence do konfliktu mezi Íránem a Izraelem by vedla k totální válce v regionu, řekl mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Podle úterních informací amerických médií je americký prezident Donald Trump zřejmě stále více nakloněn přímému zapojení USA do izraelských úderů.