Od naší spolupracovnice v Izraeli - Mezi Izraelci se na sociálních sítích šíří video: Je na něm velký panter, jak pije z louže, a pak černá kočička, která se snaží napít z velkého vodovodu. A u toho nápis: Írán dřív a dnes. Írán je stejný, ale změnil se pohled Izraelců na něj. Co by před rokem dali za to, kdyby se s režimem ajatolláhů mohli nějak dohodnout. „Teď jsme ve ‚švunku‘, teď jednat nebudeme,“ slyším od Izraelců.