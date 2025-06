Američané totiž umí to, co Izraelci nedokážou. Zničit zatím netknuté íránské zařízení na obohacování uranu Fordó.

Je pohřbené v zemi 60 až 80 metrů pod horou a přikryté mnohametrovými krunýři betonu. Na to Izraelci nemají zbraně.

Jediný na světě, kdo to zatím dokázal zničit, byl Maverick. Tedy Tom Cruise a jeho boys. Šlo jim to dobře, protože to tak stálo ve scénáři.