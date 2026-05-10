Íránu je nutné vzít obohacený uran, válka neskončila, míní Netanjahu

Autor: ,
  18:34
Válka s Íránem ještě neskončila, je nutné mu vzít obohacený uran a odstranit zařízení na jeho obohacování, řekl v rozhovoru na stanici CBS izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Mezi Izraelem, Spojenými státy a Íránem nyní panuje příměří, Teherán a Washington vedou nepřímá jednání o ukončení války.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu (28. října 2023) | foto: AP

„Ještě není konec, protože tam stále je jaderný materiál, obohacený uran, který je nutné dostat mimo Írán,“ uvedl Netanjahu. Podle jeho vyjádření je nezbytné si pro obohacený uran dojít a odvézt ho pryč. Nechtěl ale říct, jak toho chce dosáhnout. „Jsou tam stále zařízení na obohacování (uranu), které je nutné odstranit,“ uvedl izraelský premiér.

Po izraelských a amerických úderech z loňského června není jasné, v jakém je stavu uran, který Írán obohatil na 60 procent. Podle některých expertů je možné, že byl zavalen v zařízeních, které zasáhly údery a že k němu Írán tedy nemá přístup. Írán osud materiálu, který doteď odmítal vydat, nekomentoval.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) uvedla, že Írán disponuje zhruba 440 kilogramy tohoto materiálu, který by po dalším obohacení mohl posloužit pro sestavení jaderné zbraně. Írán dlouhodobě tvrdí, že neusiluje o jadernou zbraň a že jeho jaderný program neslouží vojenským účelům.

Trump má nasazené růžové brýle. Írán vydrží blokádu i měsíce, varují tajné služby

Izrael a Spojené státy odůvodnily současnou válku právě tím, že nechtějí, aby Írán získal jaderné zbraně. Netanjahu v rozhovoru uvedl, že se USA a Izraeli v současné válce podařilo zničit podstatnou část íránské schopnosti rozvíjet jaderný program, vyrábět balistické rakety a také podporovat spojence v regionu.

Od dubna panuje příměří a Spojené státy a Írán vedou nepřímé rozhovory o ukončení konfliktu. V neděli Írán zaslal svou odpověď Spojeným státům na jejich návrh na ukončení války, který mimo jiné obsahuje i postoje Teheránu k plavbě v Hormuzském průlivu, napsala íránská státní média. Izrael se jednání přímo neúčastní.

