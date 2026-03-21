USA a Izrael udeřily na jaderný areál v Natanzu, tvrdí Írán. Radiace neuniká

Izraelské obranné síly (IDF) sdělily deníku The Jerusalem Post, že nemají informace o útoku namířeném proti Natanzu.
Podle AEOI byl terčem útoku obohacovací komplex Šahíd Ahmadí Rošan v Natanzu. „Jedná se o čin, který porušuje mezinárodní právo,“ uvedl úřad.
„Technické posudky naznačují, že nedošlo k úniku radioaktivního materiálu a obyvatelům okolních oblastí nehrozí žádné nebezpečí,“ stojí dále v prohlášení úřadu.
Natanz, hlavní íránské obohacovací zařízení, USA a Izrael zasáhly už dříve, v prvním týdnu války a podle satelitních snímků údery poškodily několik budov. Jaderná agentura OSN tehdy uvedla, že neočekává „žádné radiologické následky“.
Jaderné zařízení, které se nachází téměř 220 kilometrů jihovýchodně od Teheránu, bylo terčem izraelských leteckých útoků také v 12denní válce mezi Íránem a Izraelem v červnu 2025 a Spojenými státy.
Útok přišel den poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že zvažuje „ukončení“ vojenských operací na Blízkém východě, a to i přesto, že Spojené státy vysílají do regionu další tři výsadkové lodě a přibližně 2 500 dalších mariňáků.
Trumpův páteční příspěvek na sociálních sítích následoval po íránské hrozbě zaútočit na rekreační a turistická místa po celém světě a po dalším dni leteckých úderů a útoků dronů a raket, které zaplavily region.
Rozporuplné signály ze Spojených států přišly po dalším nárůstu cen ropy, který způsobil propad amerického akciového trhu, a následovalo oznámení Trumpovy administrativy, že ruší sankce na íránskou ropu již naloženou na lodích, což byl krok zaměřený na zmírnění prudkého růstu cen pohonných hmot.
Tří týdny trvající válka nevykazuje žádné známky uklidnění, poznámenává agentura AP. Izrael uvedl, že Írán na něj v sobotu brzy ráno pokračoval v ostřelování raketami, zatímco Saúdská Arábie oznámila, že během pouhých několika hodin sestřelila 20 dronů ve východní části země, kde se nacházejí hlavní ropná zařízení.