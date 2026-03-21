USA a Izrael udeřily na jaderný areál v Natanzu, tvrdí Írán. Radiace neuniká

Autor: ,
  10:35aktualizováno  11:09
USA a Izrael vojensky zasáhly zařízení na obohacování uranu v Natanzu, tvrdí to íránská státní agentura Tasnim. K úniku radioaktivity nedošlo a obyvatelé v okolí zařízení nejsou ohrožení, dodala agentura a potvrdila to také Íránská organizace pro atomovou energii (AEOI).
Opevňování jaderného areálu v íránském Natanzu na snímku z 10. února 2026

Opevňování jaderného areálu v íránském Natanzu na snímku z 10. února 2026 | foto: VANTORReuters

Opevňování jaderného areálu v íránském Natanzu na snímku z 10. února 2026
Izraelské obranné síly (IDF) sdělily deníku The Jerusalem Post, že nemají informace o útoku namířeném proti Natanzu.

Podle AEOI byl terčem útoku obohacovací komplex Šahíd Ahmadí Rošan v Natanzu. „Jedná se o čin, který porušuje mezinárodní právo,“ uvedl úřad.

„Technické posudky naznačují, že nedošlo k úniku radioaktivního materiálu a obyvatelům okolních oblastí nehrozí žádné nebezpečí,“ stojí dále v prohlášení úřadu.

Natanz, hlavní íránské obohacovací zařízení, USA a Izrael zasáhly už dříve, v prvním týdnu války a podle satelitních snímků údery poškodily několik budov. Jaderná agentura OSN tehdy uvedla, že neočekává „žádné radiologické následky“.

Česko chce chránit Hormuzský průliv, přidaly se i další evropské země

Jaderné zařízení, které se nachází téměř 220 kilometrů jihovýchodně od Teheránu, bylo terčem izraelských leteckých útoků také v 12denní válce mezi Íránem a Izraelem v červnu 2025 a Spojenými státy.

Útok přišel den poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že zvažuje „ukončení“ vojenských operací na Blízkém východě, a to i přesto, že Spojené státy vysílají do regionu další tři výsadkové lodě a přibližně 2 500 dalších mariňáků.

Trumpův páteční příspěvek na sociálních sítích následoval po íránské hrozbě zaútočit na rekreační a turistická místa po celém světě a po dalším dni leteckých úderů a útoků dronů a raket, které zaplavily region.

Rozporuplné signály ze Spojených států přišly po dalším nárůstu cen ropy, který způsobil propad amerického akciového trhu, a následovalo oznámení Trumpovy administrativy, že ruší sankce na íránskou ropu již naloženou na lodích, což byl krok zaměřený na zmírnění prudkého růstu cen pohonných hmot.

Zbabělci, pustil se Trump do spojenců. NATO je bez nás papírový tygr, napsal

Tří týdny trvající válka nevykazuje žádné známky uklidnění, poznámenává agentura AP. Izrael uvedl, že Írán na něj v sobotu brzy ráno pokračoval v ostřelování raketami, zatímco Saúdská Arábie oznámila, že během pouhých několika hodin sestřelila 20 dronů ve východní části země, kde se nacházejí hlavní ropná zařízení.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Ale copak, Donalde, pomoc nepřichází? Kreslíři si utahují z Trumpových potíží

Donald Trump (17. března 2026)

Americký prezident Donald Trump už si naštval prakticky všechny své spojence. A teď se mu to vrací. Kreslíři v USA i ve světě si všímají, jak ostatní členy NATO opakovaně a značně neurvale žádal o...

Lidé museli utéct z Ikey na Černém Mostě, dělníci omylem spustili požární hlásič

K obchodnímu domu Ikea v Praze na Černém Mostě vyjížděli hasiči kvůli spuštění...

K obchodnímu domu Ikea u nákupního centra Černý Most vyjížděli v sobotu dopoledne hasiči. Podle mluvčího pražské jednotky Miroslava Řezáče tam někdo omylem spustil při stavebních pracích čidlo u...

21. března 2026  10:24,  aktualizováno  10:59

Česko chce chránit Hormuzský průliv, přidaly se i další evropské země

Sledujeme online
Íránský ostrov Charg v Hormuzském průlivu se stal terčem útoku Američanů. (9....

Čtrnáct států včetně České republiky se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Země v...

21. března 2026  7:01,  aktualizováno  10:41

USA a Izrael udeřily na jaderný areál v Natanzu, tvrdí Írán. Radiace neuniká

Opevňování jaderného areálu v íránském Natanzu na snímku z 10. února 2026

USA a Izrael vojensky zasáhly zařízení na obohacování uranu v Natanzu, tvrdí to íránská státní agentura Tasnim. K úniku radioaktivity nedošlo a obyvatelé v okolí zařízení nejsou ohrožení, dodala...

21. března 2026  10:35

Musk podvedl investory Twitteru před jeho odkupem, rozhodl americký soud

Americký podnikatel Elon Musk (30. listopadu 2022)

Miliardář Elon Musk podvedl investory společnosti Twitter. Sociální síť hanil, aby ji mohl koupit za nižší cenu, než byla jeho původní nabídka za 44 miliard dolarů (931 miliard Kč), rozhodl v pátek...

21. března 2026  10:16

Důležitá je autentičnost, reaguje Žižka na otázku ohledně bizarností na Eurovizi

Daniel Žižka

Ještě začátkem roku jej znal jen málokdo, nyní už je docela v povědomí a v květnu se o něm bude mluvit dost a dost. Český zpěvák a herec Daniel Žižka nás letos bude reprezentovat na Eurovizi s písní...

21. března 2026  10:08

Tenerife zasypal sníh a řádí tam vítr. Úřady varují před narušením letecké dopravy

Španělský ostrov Tenerife vyhlásil stav nouze kvůli bouři Tereza (21. března...

Ostrov Tenerife v pátek vyhlásil stav nouze kvůli bouři Therese, která na španělské Kanárské ostrovy přinesla sníh a vítr dosahující rychlosti 120 kilometrů v hodině. Nepříznivé meteorologické...

21. března 2026  9:47

Výdaje na obranu lze zvýšit, vláda ale nechce, tvrdí experti

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Navýšení obranných výdajů až na pět procent HDP do roku 2035, jak se loni zavázali spojenci v Severoatlantické alianci (NATO), je ekonomicky realizovatelné, rozhodující je ale politická vůle. Shodují...

21. března 2026  9:27

Vodičkův svaz bojovníků se vrací na resort obrany, minulá vláda mu zrušila dotaci

Odhalení pomníku bývalému generálu a československému prezidentu Ludvíku...

Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu. České televizi to v pondělí řekl náměstek ministra obrany Radovan Vích z hnutí SPD. Minulá vláda přerušení spolupráce...

21. března 2026  8:20

Lovec kapsářů střeží Londýn. Pozná a točí zloděje v davu, záběry zhlédnou miliony

Premium
Přistěhoval se z Brazílie, živil se rozvozem jídla a ve volných chvílích...

Přistěhoval se z Brazílie, živil se rozvozem jídla a ve volných chvílích upozorňoval turisty na zloděje. Teď se tím Diego Galdino dobře živí. Záběry zlodějů prý předává policii, ale ta mu obvykle...

21. března 2026

Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

Egyptský Nil je plný plastového odpadu, který zabíjí ryby a bere rybářům...

Klesající populace ryb a znečištění řeky Nil plastovým odpadem přinutilo rybáře z Káhiry, aby se místo rybaření začali věnovat sběru plastového odpadu. Díky iniciativě VeryNile, která platí rybářům...

21. března 2026

Tiché víno z Moravy ustupuje proseccu a plechovkám, říká ředitel Znovínu

Premium
Miroslav Majer, obchodní ředitel holdingu ZWG.WINE (27. února 2026)

Stali jsme se jedněmi z největších vinařů, říká po připojení Znovínu pod ZWG.WINE jeho obchodní ředitel Miroslav Majer. Cílem je vrátit značku znojemského vína na výsluní, probojovat se do...

21. března 2026

Jeden krok od vysněné školy: Závěrečný velký test z češtiny. Jste připraveni?

Premium
ilustrační snímek

Dvanáct dní tréninku českého jazyka, to je pořádná cesta s tímto seriálem, která by vám měla ulehčit vaši velkou zkoušku a dopřát vám, po veškeré píli, úspěšné přijetí na střední školu. Nebude ale...

21. března 2026

