Húsíové vstoupili do války, odpálili raketu na Izrael. Konflikt s Íránem se rozšiřuje

Jemenští povstalci, kteří ovládají i hlavní město Saná, jen několik hodin před útokem oznámili, že jsou připraveni k činům, pokud bude pokračovat eskalace proti Íránu a jeho spojencům. Později vypálení rakety zdůvodnili právě útoky proti Íránu, Libanonu, Iráku a palestinským územím. V úderech chtějí pokračovat, dokud agrese neskončí.
Možný vstup Húsíů do války, která začala před měsícem útoky Izraele a Spojených států na Írán, by znamenal rozšíření konfliktu do další části regionu. Povstalci totiž dokážou útočit na cíle daleko za hranicemi Jemenu a narušit obchodní cesty v oblasti Arabského poloostrova a Rudého moře.
Takto Húsíové postupovali v podpoře teroristického hnutí Hamás v palestinském Pásmu Gazy po 7. říjnu 2023. Šíitští spojenci Íránu v Libanonu a v Iráku se už do současného konfliktu zapojili.
V Abú Zabí hlásí nejméně pět zraněných
Nejméně pět lidí utrpělo zranění při požárech v průmyslové zóně v Abú Zabí. „Protivzdušná obrana a stíhačky Spojených arabských emirátů odrážejí útok vedený střelami a drony z Íránu,“ uvedlo v prohlášení ministerstvo obrany emirátů. Úřady v Abú Zabí informovaly o dvou požárech v průmyslové zóně na pobřeží, vypukly po úspěšném sestřelení balistické rakety.
Tento incident podle úředního komuniké způsobil zranění pěti indických občanů. Jednoho zraněného po dronovém útoku podle agentury Reuters hlásí také vláda Ománu. Zranění utrpěl dělník v přístavu Salála, menší škody jsou i na jeřábu.
Emiráty jsou blízkým spojencem Spojených států a jednou z mála arabských zemí, která normalizovala vztahy s Izraelem. Staly se tak hlavním terčem střel, raket a dronů, které Írán vypouští na země v Perském zálivu. Omán před vypuknutím konfliktu působil jako zprostředkovatel mezi Spojenými státy a Íránem.
Íránská elektrárna Arak znovu cílem úderů
Údery Spojených států a Izraele pak zasáhly v Íránu některá jaderná zařízení včetně těžkovodního reaktoru v elektrárně Arák, napsaly v pátek agentury s odvoláním na íránská média. K úderu na reaktor, který je podle předchozích informací Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve výstavbě, se přihlásil Izrael. Podle médií útoky nikoho nezranily ani nezpůsobily únik radiace.
Údery USA a Izraele poškodily těžkovodní reaktor, tvrdí íránská média
MAAE uvedla, že jí Írán oznámil zásah továrny na těžkou vodu. „Nebylo zaznamenáno žádné radiační riziko, protože zařízení neobsahuje žádný deklarovaný jaderný materiál,“ sdělil tento dozorčí orgán OSN.
Těžkovodní reaktor v Aráku se nachází asi 250 kilometrů jihozápadně od Teheránu. Izraelským úderům zařízení čelilo i v loňské červnové válce. Podle tehdejšího prohlášení MAAE byl reaktor ve výstavbě. Ani při loňském úderu nebyl zaznamenán únik radiace.
MAAE rovněž uvedla, že ji Írán informoval o dalším útoku u jaderné elektrárny v Búšehru, což je už třetí takový incident za posledních deset dní. Nebyl hlášen únik radiace, ani žádné poškození provozovaného reaktoru, stav elektrárny je podle Íránu normální.
Íránská organizace pro jadernou energii (AEOI) v pátek odpoledne SEČ uvedla, že americké a izraelské údery zasáhly také objekt, kde se vyrábí uranový koncentrát. Ten pak slouží k výrobě paliva do jaderných reaktorů. Ani v tomto případě nejsou hlášené úniky radiace.
Izraelská armáda v podvečer oznámila, že zaznamenala „opakované pokusy o obnovení“ reaktoru v Aráku ze strany íránského režimu po červnovém úderu. „Izraelská armáda tedy znovu udeřila na zařízení,“ potvrdil Tel Aviv. Izraelská armáda se přihlásila i k úderu na zařízení na výrobu uranového koncentrátu, protože tento proces podle ní stojí „na začátku výrobního řetězce jaderných zbraní“.
Projekt těžkovodního reaktoru byl po dohodě o jaderném programu z roku 2015 přepracován tak, aby zařízení nemohlo sloužit pro získání jaderné zbraně. Podle prohlášení izraelské armády však Írán neprovedl změny, které by znemožnil výrobu plutonia použitelného pro jaderné zbraně.
Teherán dlouhodobě odmítá, že by měl ambici si jadernou zbraň pořídit. Právě možnost, že by Írán mohl získat jadernou bombu, je jedním z důvodů, kterými USA a Izrael odůvodňovaly zahájení úderů na Írán před zhruba měsícem.