Húsíové vstoupili do války, odpálili raketu na Izrael. Konflikt s Íránem se rozšiřuje

Izraelská armáda zaznamenala odpálení rakety z Jemenu, oznámila to v sobotu časně ráno. Jde o první takový případ od začátku nynější války na Blízkém východě. Jemenští povstalci Húsíové, kteří jsou spojenci Íránu, čin potvrdili. Prý je to reakce na útoky na Írán a další země. Chtějí v úderech pokračovat. Izrael uvedl, že se mu podařilo raketu sestřelit.
Příznivci jemenských Húsiů v Saná demonstrují proti útokům na Írán. (27. března 2026) | foto: AP

Následky íránského útoku na izraelské město Kafr Kásim (26. března 2026)
Jemenští povstalci, kteří ovládají i hlavní město Saná, jen několik hodin před útokem oznámili, že jsou připraveni k činům, pokud bude pokračovat eskalace proti Íránu a jeho spojencům. Později vypálení rakety zdůvodnili právě útoky proti Íránu, Libanonu, Iráku a palestinským územím. V úderech chtějí pokračovat, dokud agrese neskončí.

Možný vstup Húsíů do války, která začala před měsícem útoky Izraele a Spojených států na Írán, by znamenal rozšíření konfliktu do další části regionu. Povstalci totiž dokážou útočit na cíle daleko za hranicemi Jemenu a narušit obchodní cesty v oblasti Arabského poloostrova a Rudého moře.

Takto Húsíové postupovali v podpoře teroristického hnutí Hamás v palestinském Pásmu Gazy po 7. říjnu 2023. Šíitští spojenci Íránu v Libanonu a v Iráku se už do současného konfliktu zapojili.

V Abú Zabí hlásí nejméně pět zraněných

Nejméně pět lidí utrpělo zranění při požárech v průmyslové zóně v Abú Zabí. „Protivzdušná obrana a stíhačky Spojených arabských emirátů odrážejí útok vedený střelami a drony z Íránu,“ uvedlo v prohlášení ministerstvo obrany emirátů. Úřady v Abú Zabí informovaly o dvou požárech v průmyslové zóně na pobřeží, vypukly po úspěšném sestřelení balistické rakety.

Vojensky na dně, ale vyhrává. Írán chystá další frontu, ropa může vystřelit do výšin

Tento incident podle úředního komuniké způsobil zranění pěti indických občanů. Jednoho zraněného po dronovém útoku podle agentury Reuters hlásí také vláda Ománu. Zranění utrpěl dělník v přístavu Salála, menší škody jsou i na jeřábu.

Emiráty jsou blízkým spojencem Spojených států a jednou z mála arabských zemí, která normalizovala vztahy s Izraelem. Staly se tak hlavním terčem střel, raket a dronů, které Írán vypouští na země v Perském zálivu. Omán před vypuknutím konfliktu působil jako zprostředkovatel mezi Spojenými státy a Íránem.

Íránská elektrárna Arak znovu cílem úderů

Údery Spojených států a Izraele pak zasáhly v Íránu některá jaderná zařízení včetně těžkovodního reaktoru v elektrárně Arák, napsaly v pátek agentury s odvoláním na íránská média. K úderu na reaktor, který je podle předchozích informací Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve výstavbě, se přihlásil Izrael. Podle médií útoky nikoho nezranily ani nezpůsobily únik radiace.

Údery USA a Izraele poškodily těžkovodní reaktor, tvrdí íránská média

MAAE uvedla, že jí Írán oznámil zásah továrny na těžkou vodu. „Nebylo zaznamenáno žádné radiační riziko, protože zařízení neobsahuje žádný deklarovaný jaderný materiál,“ sdělil tento dozorčí orgán OSN.

Těžkovodní reaktor v Aráku se nachází asi 250 kilometrů jihozápadně od Teheránu. Izraelským úderům zařízení čelilo i v loňské červnové válce. Podle tehdejšího prohlášení MAAE byl reaktor ve výstavbě. Ani při loňském úderu nebyl zaznamenán únik radiace.

Konec války s Íránem je otázkou týdnů, nikoliv měsíců, tvrdí ministr zahraničí USA

MAAE rovněž uvedla, že ji Írán informoval o dalším útoku u jaderné elektrárny v Búšehru, což je už třetí takový incident za posledních deset dní. Nebyl hlášen únik radiace, ani žádné poškození provozovaného reaktoru, stav elektrárny je podle Íránu normální.

Íránská organizace pro jadernou energii (AEOI) v pátek odpoledne SEČ uvedla, že americké a izraelské údery zasáhly také objekt, kde se vyrábí uranový koncentrát. Ten pak slouží k výrobě paliva do jaderných reaktorů. Ani v tomto případě nejsou hlášené úniky radiace.

Izraelská armáda v podvečer oznámila, že zaznamenala „opakované pokusy o obnovení“ reaktoru v Aráku ze strany íránského režimu po červnovém úderu. „Izraelská armáda tedy znovu udeřila na zařízení,“ potvrdil Tel Aviv. Izraelská armáda se přihlásila i k úderu na zařízení na výrobu uranového koncentrátu, protože tento proces podle ní stojí „na začátku výrobního řetězce jaderných zbraní“.

ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Proč nemít v Bílém domě orangutana? Den Trumpa s Íránem

Projekt těžkovodního reaktoru byl po dohodě o jaderném programu z roku 2015 přepracován tak, aby zařízení nemohlo sloužit pro získání jaderné zbraně. Podle prohlášení izraelské armády však Írán neprovedl změny, které by znemožnil výrobu plutonia použitelného pro jaderné zbraně.

Teherán dlouhodobě odmítá, že by měl ambici si jadernou zbraň pořídit. Právě možnost, že by Írán mohl získat jadernou bombu, je jedním z důvodů, kterými USA a Izrael odůvodňovaly zahájení úderů na Írán před zhruba měsícem.

Drony nenahradí rakety, ale vytvoří s lidmi smrtící smečku, říká Visingr

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

Rusové zasáhli porodnici v Oděse, Ukrajinci udeřili na rafinerii a továrny

Rusové zaútočili na Oděsu, zasáhli budovu porodnice. (28. března 2026)

Nejméně jednu oběť a 12 zraněných včetně dítěte si vyžádal rozsáhlý nálet ruských dronů na Oděsu, uvedl ráno šéf vojenské správy Oděské oblasti Oleh Kiper. Zasažena byla i budova porodnice. Dva lidé...

Nová jedenáctka je daleko lepším pivem než kdysi, říká o Svitavákovi jeho sládek

Sládek Jiří Karlík (v zeleném triku) ukazuje vedení města první uvařenou várku...

Velkou reinkarnací po čtvrt století prošla legendární značka svitavského piva, která skončila s původním pivovarem ve Svitavách. Za staronovým pivem stojí společně s kolegy někdejší zaměstnanec...

28. března 2026  8:31

TELEVIZIONÁŘ: Svěrákova devadesátka? Místo dortu dvacet pořadů včetně písní

Zdeněk Svěrák přebírá Křišťálový globus v karlovarském městském divadle (10....

K devadesátinám Zdeňka Svěráka připravila Česká televize nebývalou retrospektivu jubilantových děl, která obnáší dvacet pořadů napříč programy i žánry. Některé už se odvysílaly, ale vyloženě...

28. března 2026  8:21

Manévry u školy v Humpolci zavinil otec žačky, který si prohlížel zbraň v autě

Podezřelý muž poblíž humpolecké základní školy způsobil policejní manévry....

Před školou v Humpolci zaregistrovali žáci v pátek odpoledne muže se zbraní. Policie případ prověřovala, ale žádného případného útočníka v okolí nenalezla. Muž se nakonec kriminalistům přihlásil sám....

28. března 2026  8:15

Nepomohli jste s Íránem, proč bychom chodili na pomoc my? vzkázal Trump NATO

Donald Trump (27. března 2026)

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít Severoatlantické alianci na pomoc vzhledem k tomu, že NATO neposkytlo USA materiální podporu během...

28. března 2026  8:01

Zakažte klasiky, kritizují režim, vystřelil si vtipálek z ruských škol. Ty ho poslechly

Ruská škola v Čeljabinské oblasti (1. listopadu 2023)

Školy ve dvou ruských regionech dostaly pokyn od vládnoucí strany Jednotné Rusko, aby zakázaly díla klasiků ruské literatury, protože obsahují kritiku režimu. Ve skutečnosti pokyn rozeslal běloruský...

28. března 2026  7:48

Mapa do minulosti. Originální archiv dobových fotek ukazuje proměny Opavy

Originální archiv fotografií. Opava zpřístupnila Vzpomínkovou mapu, která...

Do doby monarchie, první republiky i časů, kdy opavské ulice v reakci na vpád sovětských vojsk „zdobily“ nápisy v azbuce či se stavěla tamní sídliště, zájemce přenese ojedinělý projekt opavské...

28. března 2026  7:26

Ve Špindlerově Mlýně zemřel čtyřicetiletý lyžař. Vyjel ze sjezdovky

Zásah dvou vrtulníků ve Špindlerově Mlýně

Na sjezdovce Stoh ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku zemřel v pátek před polednem zhruba čtyřicetiletý lyžař. Záchranáři se jej pokoušeli resuscitovat, ale neúspěšně.

28. března 2026  7:15

Plyn zdražuje kvůli válce okamžitě, ovlivní to i cenu elektřiny, upozorňuje energetik

Premium
Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON (27. března 2026)

Energetika nereaguje kvůli krizi na Blízkém východě jako benzinové pumpy. V tomto směru jsme odolnější, říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie. Pro stávající zákazníky má...

28. března 2026

Vařil pro Menzela i tisíce hostů. Jak se rodí šéfkuchař a proč je důležitá disciplína

Šéfkuchař Jiří Zeman - In Catering

Od motorestu přes Paříž a Londýn až k vedení kuchyní gastronomické skupiny. Jiří Zeman si kariéru odpracoval krok za krokem – bez zkratek a bez iluzí. V rozhovoru vzpomíná na natáčení filmu...

28. března 2026

Bojím se, že SPOLU není mrtvé. Bém o spolupráci s Babišem i šancích Kuby

Premium
Pavel Bém

Vládní protidrogový koordinátor a někdejší místopředseda ODS a primátor Prahy Pavel Bém neskrývá výhrady k současnému směřování své strany. „Na projektu Antibabiš se ODS znovu nenarodí,“ poznamenal...

28. března 2026

