Pocity Íránců z války jsou jako na horské dráze. Když Izrael s USA zaútočily, íránské ulice zachvátila euforie. Velká část společnosti si změnu režimu přála, jak dokazují masivní předválečné demonstrace, popisuje náladu Thamar Eilam Gindinová z univerzity v Haifě.
Po napadení země lidé tančili a oslavovali s nadějí, že se konečně blíží pád brutálního islámského režimu. Nadšení ještě vygradovalo po zprávách o úmrtí nejvyššího vůdce Alího Chámeneího. Nálada se však začala prudce měnit ve chvíli, kdy spojenecké bomby Izraele a USA zasáhly ropné sklady a nad obytné oblasti Teheránu se vznesl oblak toxického kouře.
„Nejde o snahu vojensky prorazit izraelskou obranu, ale spíše o strategii psychologického nátlaku.“