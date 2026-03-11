Vakuum v Íránu. Režim vládne pomocí AI, obrana je zničena, říkají izraelští experti

Tryzna v Teheránu (11. března 2026) | foto: AP

Tomáš Ratner
  17:00
Euforii v ulicích Teheránu střídá strach. USA a Izrael drtí íránskou obranu, nový vůdce se zatím jen skrývá. „Inaugurace proběhla s fotkou, režim lidem posílá jen AI videa s chybami,“ líčí expertka. Co se děje uvnitř rozpadající se mocnosti a jaký je skutečný cíl této bezprecedentní vojenské operace? Na to odpovídali analytici na brífinku, jehož se redakce iDNES.cz účastnila.

Pocity Íránců z války jsou jako na horské dráze. Když Izrael s USA zaútočily, íránské ulice zachvátila euforie. Velká část společnosti si změnu režimu přála, jak dokazují masivní předválečné demonstrace, popisuje náladu Thamar Eilam Gindinová z univerzity v Haifě.

Po napadení země lidé tančili a oslavovali s nadějí, že se konečně blíží pád brutálního islámského režimu. Nadšení ještě vygradovalo po zprávách o úmrtí nejvyššího vůdce Alího Chámeneího. Nálada se však začala prudce měnit ve chvíli, kdy spojenecké bomby Izraele a USA zasáhly ropné sklady a nad obytné oblasti Teheránu se vznesl oblak toxického kouře.

„Nejde o snahu vojensky prorazit izraelskou obranu, ale spíše o strategii psychologického nátlaku.“

Vakuum v Íránu. Režim vládne pomocí AI, obrana je zničena, říkají izraelští experti

