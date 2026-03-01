ONLINE: USA hlásí první oběti. Letadlový Lincoln čelil útoku, potopila se íránská loď

Americká armáda uvedla, že zasáhla loď íránské armády, která se nyní „potápí ke dnu Ománského zálivu“. Íránské revoluční gardy zase tvrdí, že raketami zaútočily na americkou letadlovou loď Abraham Lincoln. Velitelství USA rovněž oznámilo, že při operaci proti Íránu zahynuli tři američtí vojáci a dalších pět utrpělo zranění. Bojové operace podle něho budou pokračovat, situaci označilo za proměnlivou.

Regionální velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM na X uvedlo, že na začátku nynější operace proti Íránu nazvané Epic Fury (Epická zuřivost) zasáhlo íránskou korvetu třídy Džámárán.

„Jak uvedl prezident, příslušníci íránských ozbrojených sil, revolučních gard a policie ‚musí složit zbraně‘. Opusťte loď,“ doplnilo velitelství.

Íránské revoluční gardy zase podle agentury Reuters uvedly, že čtyřmi raketami zaútočily na americkou letadlovou loď v Arabském moři. Podle televize Al-Džazíra dokonce tvrdily, že plavidlo Abraham Lincoln čtyřmi balistickými střelami zasáhly. Americká armáda ale sdělila, že letadlová loď nebyla zasažena, střely se k plavidlu podle ní ani nepřiblížily.

Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln během operace proti Íránu. (28. února 2026)
Americká stíhací letadla jsou vidět na palubě plavidla USS Abraham Lincoln během operace proti Íránu. (28. února 2026)
Snímek poskytnutý Centrálním velitelstvím USA zachycuje torpédoborec třídy Arleigh Burke USS Thomas Hudner (DDG 116) při odpalování řízené střely Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) v rámci operace Epic Fury. (1. března 2025)
Snímek poskytnutý Centrálním velitelstvím USA zachycuje torpédoborec třídy Arleigh Burke USS Thomas Hudner (DDG 116) při odpalování řízené střely Tomahawk Land Attack Missile (TLAM) v rámci operace Epic Fury. (1. března 2025)
„V rámci operace byli zabiti v akci tři příslušníci amerických ozbrojených sil a pět jich bylo vážně zraněno“, oznámilo také americké velitelství. Několik dalších vojáků podle něj utrpělo lehká zranění způsobená šrapnely a otřesy mozku a chystají se k návratu do služby.

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Spojené státy a Izrael zahájily v sobotu rozsáhlý útok na cíle Íránu. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základy v regionu. Při operaci Epic Fury byl zabit mimo jiné i nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už osm...

Putinův palác se prodal za hubičku, miliardovou vratku dostala jeho milenka

Ruský prezident Vladimir Putin vlastní luxusní rezidenci na pobřeží Černého...

Nejméně šest a půl miliardy rublů přistálo na účtech spojovaných s Alinou Kabajevovou, bývalou ruskou gymnastkou a ženou považovanou za partnerku ruského prezidenta. Zjistil to Fond boje s korupcí...

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

Sledujeme online
Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Izrael a USA v sobotu ráno zaútočily na řadu cílů v Íránu. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů. Střely dopadly také na dalších místech v zemi. Izraelská armáda čelila několika vlnám íránských...

Íránský vůdce Alí Chameneí byl při úderech zabit, potvrdila státní média

Nejvyšší duchovní vůdce Íránu Alí Chameneí (17. února 2026)

Íránská státní média potvrdila zabití duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Jeho smrt už dříve naznačili americký prezident Donald Trump a izraelský premiér...

Chci omezit tranzici. Chraňme děti před trendy změnou pohlaví, vyzývá senátorka

Vladimíra Ludková je česká politička a od roku 2024 senátorka Parlamentu České...

Senátorka za Prahu 8 Vladimíra Ludková patřila k nejvýraznějším kritikům koalice SPOLU ve vládě pod vedením Petra Fialy. Na lednovém kongresu ODS měla nominaci na místopředsedkyni strany, ale nakonec...

Únorovému puči se postavili studenti. Hloupost a skvrna na pověsti, zpražili je

Tehdejší předseda KSČ a předseda vlády Klement Gottwald při projevu na...

Studentská hnutí jsou v české paměti spojována hlavně s roky 1939 a 1989. Protesty během komunistického puče v roce 1948 zůstávají ve stínu, šlo přitom o nejvýraznější veřejný odpor proti...

Letecký útok zabil íránského exprezidenta Ahmadínežáda. Vládne dočasná rada

Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád řeční na oslavách islámské revoluce (11. února 2011)

Při leteckém útoku na Írán byl zabit bývalý íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád. Uvedla to DPA s odvoláním íránskou polooficiální agenturu ILNA. Ahmadínežád, který v minulosti mimo jiné popíral...

Na resortu zahraničí jedná krizový štáb. Řeší repatriační lety z Blízkého východu

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....

Česko má připravena repatriační letadla pro Čechy, kteří jsou na Blízkém východě. Postup koordinuje i se slovenskou vládou kvůli pomoci slovenským občanům. Informoval v neděli v České televizi...

Na Brit Awards zazářila Olivia Deanová, vyhrála ve čtyřech kategoriích

Zpěvačka Olivia Deanová si z Brit Awards odnáší ocenění ze čtyř kategorií. (28....

Cenu Brit Award v kategorii album roku získala zpěvačka Olivia Deanová, a to za desku The Art of Loving. Zpěvačka v letošním ročníku Brit Awards uspěla celkem ve čtyřech kategoriích. Ocenění v...

Většina Čechů si myslí, že se Ukrajincům u nás daří začlenit, ukázal průzkum

Zhruba stovka Pražanů a kolemjdoucích turistů v neděli na Staroměstském náměstí...

Většina obyvatel České republiky si myslí, že se ukrajinským uprchlíkům podařilo začlenit do české společnosti. Myslí si to 69 procent dotázaných, tedy stejný počet jako v dubnu 2023. Že se...

Cynická vražda, odsoudil Putin smrt Chameneího. Nepřijatelné, přidala se Čína

Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem...

Ruský prezident Vladimir Putin označil zabití íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího a členů jeho rodiny při americko-izraelském útoku na Írán za cynickou vraždu porušující normy...

Ministerstvo obrany nedoporučilo Řehkovi účast v Otázkách Václava Moravce

Náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Karel Řehka na...

Ministerstvo obrany řízené Jaromírem Zůnou (za SPD) nedoporučilo náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi účast v nedělním diskusním pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce. Důvodem měla...

Bezplatné storno nebo výměna. Cestovky reagují na válku v Íránu

Pasažér na letišti v libanonském Bejrútu kontroluje tabule se zrušenými lety...

Cestovní kanceláře reagují na rušení letů a válku na Blízkém východě. Klientům nabízejí pro nejbližší termíny vrácení peněz nebo výměnu za jiný zájezd. Zároveň upozorňují, že situace se může rychle...

Pahlaví pochválil Trumpa za údery na Írán, nabídl plán pro novou reformu Íránu

Demonstrant drží fotografii Rezy Pahlaviho během shromažďují na podporu...

Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a jedna z hlavních postav íránské exilové opozice, ocenil vojenskou operaci vedenou USA a Izraelem proti Íránu. Pahlaví vyjádřil hlubokou vděčnost...

