ONLINE: USA hlásí první oběti. Letadlový Lincoln čelil útoku, potopila se íránská loď

Regionální velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM na X uvedlo, že na začátku nynější operace proti Íránu nazvané Epic Fury (Epická zuřivost) zasáhlo íránskou korvetu třídy Džámárán.
„Jak uvedl prezident, příslušníci íránských ozbrojených sil, revolučních gard a policie ‚musí složit zbraně‘. Opusťte loď,“ doplnilo velitelství.
Íránské revoluční gardy zase podle agentury Reuters uvedly, že čtyřmi raketami zaútočily na americkou letadlovou loď v Arabském moři. Podle televize Al-Džazíra dokonce tvrdily, že plavidlo Abraham Lincoln čtyřmi balistickými střelami zasáhly. Americká armáda ale sdělila, že letadlová loď nebyla zasažena, střely se k plavidlu podle ní ani nepřiblížily.
„V rámci operace byli zabiti v akci tři příslušníci amerických ozbrojených sil a pět jich bylo vážně zraněno“, oznámilo také americké velitelství. Několik dalších vojáků podle něj utrpělo lehká zranění způsobená šrapnely a otřesy mozku a chystají se k návratu do služby.
Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou
Spojené státy a Izrael zahájily v sobotu rozsáhlý útok na cíle Íránu. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základy v regionu. Při operaci Epic Fury byl zabit mimo jiné i nejvyšší duchovní vůdce Íránu ajatolláh Alí Chameneí.