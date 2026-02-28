ONLINE: Rakety zabíjely v íránské škole i v Sýrii. Terčem byl i šéf revolučních gard

Sledujeme online   14:23aktualizováno  14:45
Jeden z izraelských úderů podle Íránu zasáhl dívčí školu a zabil tam 51 lidí. Jedná se o první oficiální údaje o íránských obětech sobotních izraelsko-amerických útoků. Izrael při akci zřejmě zabil vrchního velitel íránských revolučních gard Mohameda Pakpoura, píší izraelská média. Zabité hlásí také Sýrie, kde si íránská raketa vyžádala život čtyř lidí.
Lidé v Teheránu se utíkají schovat poté, co Izrael zahájil preventivní útok...

Lidé v Teheránu se utíkají schovat poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026) | foto: Majid AsgaripourReuters

Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu....
Žena v Teheránu drží fotografii nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího...
Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu....
Loutka představující nejvyššího íránského vůdce ajatolláha Alího Chameneího...
O Pakpourově smrti píše s odkazem na izraelské činitele portál Times of Israel. O život podle nich zřejmě přišli také íránský ministr obrany a šéf zpravodajské služby. Pakpour se stal velitelem revolučních gard poté, co Izrael loni v červnu zabil jeho předchůdce Hosejna Salámího.

USA uvrhnou Blízký východ do propasti, zuří Moskva. Vyzvala k ukončení útoků

Izraelské a americké síly zaútočily na čtvrti v Teheránu, kde se nachází i kancelář prezidenta Masúda Pezeškjána a úřad duchovního vůdce Alího Chameneího. Podle íránských státních médií jsou ale oba v bezpečí.

Íránská státní média informovala, že při zásahu dívčí školy v okrese Mínáb na jihu země zahynulo nejméně 51 lidí a dalších 60 utrpělo zranění.

Zástupce města podle agentury IRNA uvedl, že ve škole, která utrpěla přímý zásah, bylo odhadem 170 žaček a že počet obětí se může dále zvyšovat, vyprošťovací a záchranná operace na místě pokračuje.

Škola leží v provincii Hormozgán, kde se nachází několik námořních základen íránských ozbrojených sil.

Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
Nad Teheránem stoupá dým poté, co Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu. (28. února 2026)
Bomby budou padat všude. Zničíme íránské rakety a námořnictvo, uvedl Trump
Vozidla stojí v dopravní zácpě v Teheránu poté, co Izrael a USA zahájily útok proti Íránu. (28. února 2026)
Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoledne uvedl, že se USA postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, ale je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci.

Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že jde o preventivní útok. Írán zahájil odvetné údery proti Izraeli a americkým základnám v regionu.

Dopad íránské rakety na syrské město Suvajda zabil v sobotu čtyři lidi, uvedla syrská vládní agentura Sana. Podle ní střela dopadla na objekt v průmyslové zóně. Na místě jsou kromě mrtvých i zranění. Sýrie kvůli úderům Izraele a USA států uzavřela část svého vzdušného prostoru.

Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu

O několika vlnách raketových útoků z Íránu od dopoledne informuje také izraelská armáda. Na izraelském území jsou opakovaně hlášené poplachy a média informují o explozích, které způsobuje protivzdušná obrana, izraelská policie varovala obyvatele před padajícími úlomky. Jeden z nich lehce zranil muže na severu Izraele.

Trumpův velkolepý bluf. Operace „Lví řev“ byla připravená, i když se stále jednalo

Jordánská armáda uvedla, že zničila dvě balistické rakety, které mířily na její území. Raketové útoky hlásí i další státy na Blízkém východě, kde se nachází americké vojenské základny. Íránské revoluční gardy uvedly, že na Izrael vypustily rakety a bezpilotní drony.

Izraelská stanice Channel 12 cituje bezpečnostní zdroj, podle něhož má „počáteční fáze“ společného útoku USA a Izraele trvat asi čtyři dny. Izrael zaútočil ráno, aby Írán překvapil nečekaným útokem za denního světla.

28. února 2026  10:44,  aktualizováno  14:48

Lidé v Teheránu se utíkají schovat poté, co Izrael zahájil preventivní útok...

Kvůli srážce vlaku s autem stojí část koridoru mezi Olomoucí a Šumperkem

Na železničním přejezdu v Troubelicích na Olomoucku se srazil vlak ze Šumperku...

Na železničním přejezdu u Troubelic na Olomoucku se v sobotu odpoledne srazil osobní vlak a automobilem. Provoz na trati spojující Olomouc se Šumperkem je kvůli nehodě v úseku mezi Uničovem a Libinou...

28. února 2026  14:40

USA uvrhnou Blízký východ do propasti, zuří Moskva. Vyzvala k ukončení útoků

Íránský nejvyšší duchovní Alí Chameneí se setkal s ruským prezidentem...

Spojené státy a Izrael uvrhnou Blízký východ do propasti nekontrolované eskalace, varovala v sobotu ruská diplomacie v reakci na americko-izraelskou vojenskou operaci proti Teheránu. Spojené státy a...

28. února 2026  12:34,  aktualizováno  14:05

Trumpův velkolepý bluf. Operace „Lví řev“ byla připravená, i když se stále jednalo

Premium
Americký prezident Donald Trump (28. února 2026)

Společná vojenská operace USA a Izraele proti Íránu byla připravována měsíce, přiznává Izrael. Vzbuzuje tím otázky, zda americký prezident Donald Trump pouze neblufoval, když nechával Írán dál jednat...

28. února 2026  14:02

Dubajské letiště je zavřené, lety se ruší. Ropa může zamířit nad 100 dolarů za barel

Prázdná odletová hala mezinárodního letiště v Bruselu (26. listopadu 2025)

Letecké společnosti ruší lety na Blízký východ a do oblasti Perského zálivu poté, co začal americko-izraelský útok na Írán. Není jasné, jak dlouho přerušení letů potrvá, nejméně však týden. Konflikt...

28. února 2026  11:24,  aktualizováno  13:52

Výbuch íránské rakety v moři u Haify v Izraeli (28. února 2026)

Na Českokrumlovsku se zřítil malý vrtulník, rakouský pilot si poranil ruku

Havárie jednomístného vrtulníku u Kaplice na Českokrumlovsku (28. února 2026)

Jednomístný vrtulník se před sobotním polednem zřítil nedaleko osady Stradov u Kaplice na Českokrumlovsku. Stroj pilotoval třiasedmdesátiletý Rakušan, který z havárie vyvázl s poraněnou rukou. Nikdo...

28. února 2026  13:07,  aktualizováno  13:41

Pražské letiště hlásí kvůli Íránu pět zrušených letů, mířily do Tel Avivu i Dubaje

Některé lety jsou na Letišti Václava Havla v Praze zrušeny. (3. července 2024)

Z Letiště Václava Havla v Praze bylo zrušeno pět letů, všechny do Tel Avivu a Dubaje. Důvodem jsou bezpečnostní omezení po uzavření vzdušného prostoru některých států Blízkého východu v souvislosti s...

28. února 2026

Evakuace nebudou, v Íránu jsou tři Češi, řekl Macinka. Babiš i opozice údery chválí

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...

Ministr zahraničí Petr Macinka po útoku Izraele a USA na Írán pro iDNES.cz v sobotu ráno řekl, že Česká republika v současné době neplánuje evakuační lety. „Letecký prostor Íránu je uzavřený. S...

28. února 2026  10:01,  aktualizováno  12:59

Životní prostředí nebyl můj sen, přiznal Turek. S Červeným funguje jako tandem

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ve čtvrtek dopoledne...

Poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v pořadu Za pět minut dvanáct na Nově řekl, že jeho snem nebylo být ministrem životního prostředí. „Fungujeme jako takový tandem,“ okomentoval...

28. února 2026  12:22,  aktualizováno  12:33

Policie našla tělo pohřešované seniorky z Kroměřížska, úmrtí prověřuje

ilustrační snímek

Tělo seniorky našli policisté nedaleko jejího bydliště na Kroměřížsku. Žena byla pohřešovaná od čtvrtka. Zda se na úmrtí podílel někdo další, nyní kriminalisté prověřují, v souvislosti s případem...

28. února 2026  12:09

