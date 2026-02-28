ONLINE: Rakety zabíjely v íránské škole i v Sýrii. Terčem byl i šéf revolučních gard

O Pakpourově smrti píše s odkazem na izraelské činitele portál Times of Israel. O život podle nich zřejmě přišli také íránský ministr obrany a šéf zpravodajské služby. Pakpour se stal velitelem revolučních gard poté, co Izrael loni v červnu zabil jeho předchůdce Hosejna Salámího.
USA uvrhnou Blízký východ do propasti, zuří Moskva. Vyzvala k ukončení útoků
Izraelské a americké síly zaútočily na čtvrti v Teheránu, kde se nachází i kancelář prezidenta Masúda Pezeškjána a úřad duchovního vůdce Alího Chameneího. Podle íránských státních médií jsou ale oba v bezpečí.
Íránská státní média informovala, že při zásahu dívčí školy v okrese Mínáb na jihu země zahynulo nejméně 51 lidí a dalších 60 utrpělo zranění.
Zástupce města podle agentury IRNA uvedl, že ve škole, která utrpěla přímý zásah, bylo odhadem 170 žaček a že počet obětí se může dále zvyšovat, vyprošťovací a záchranná operace na místě pokračuje.
Škola leží v provincii Hormozgán, kde se nachází několik námořních základen íránských ozbrojených sil.
Americký prezident Donald Trump v sobotu dopoledne uvedl, že se USA postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, ale je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci.
Zároveň vyzval íránský lid, aby vyšel do ulic a převzal vládu nad svou zemí. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že jde o preventivní útok. Írán zahájil odvetné údery proti Izraeli a americkým základnám v regionu.
Dopad íránské rakety na syrské město Suvajda zabil v sobotu čtyři lidi, uvedla syrská vládní agentura Sana. Podle ní střela dopadla na objekt v průmyslové zóně. Na místě jsou kromě mrtvých i zranění. Sýrie kvůli úderům Izraele a USA států uzavřela část svého vzdušného prostoru.
Izrael a USA zaútočily na Írán, ten poslal rakety na cíle v Kataru a Bahrajnu
O několika vlnách raketových útoků z Íránu od dopoledne informuje také izraelská armáda. Na izraelském území jsou opakovaně hlášené poplachy a média informují o explozích, které způsobuje protivzdušná obrana, izraelská policie varovala obyvatele před padajícími úlomky. Jeden z nich lehce zranil muže na severu Izraele.
Trumpův velkolepý bluf. Operace „Lví řev“ byla připravená, i když se stále jednalo
Jordánská armáda uvedla, že zničila dvě balistické rakety, které mířily na její území. Raketové útoky hlásí i další státy na Blízkém východě, kde se nachází americké vojenské základny. Íránské revoluční gardy uvedly, že na Izrael vypustily rakety a bezpilotní drony.
Izraelská stanice Channel 12 cituje bezpečnostní zdroj, podle něhož má „počáteční fáze“ společného útoku USA a Izraele trvat asi čtyři dny. Izrael zaútočil ráno, aby Írán překvapil nečekaným útokem za denního světla.