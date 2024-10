Nepřijatelné! Bílý dům znepokojil únik izraelských plánů k úderu v Íránu

„Bidenova administrativa si stále není jista, zda utajované informace, jež se objevily na internetu, byly úmyslně vyneseny, nebo získány pomocí hackerského útoku,“ řekl mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby.

Vládní představitelé v tuto chvíli podle něj nemají žádné indicie o tom, že by se na veřejnost mohly dostat i další podobné dokumenty. Záležitost vyšetřuje ministerstvo obrany, které je ve spojení s izraelskou stranou, dodal Kirby.

„Jsme hluboce znepokojeni a prezident je nadále hluboce znepokojen jakýmkoli únikem utajovaných informací do veřejného prostoru. To by se stávat nemělo a je nepřijatelné, když se tak stane,“ řekl Kirby.

„Můžete si být jisti, že prezident bude aktivně sledovat průběh vyšetřování s cílem zjistit, jak k tomu došlo,“ dodal.

Uniklé dokumenty jsou připisovány americké Národní agentuře pro geoprostorové zpravodajství (NGA) a Národní bezpečnostní agentuře (NSA).

Na základě satelitních snímků z 15. a 16. října popisují manévry a cvičení izraelského letectva a námořnictva a přesuny munice v rámci příprav úderu na Írán v odvetě za jeho přímý útok z 1. října, kdy Teherán odpálil na Izrael přes 180 balistických raket.

Dokumenty jsou označeny jako přísně tajné a sdíleny mohly být pouze v rámci takzvaných pěti párů očí - tedy mezi Spojenými státy, Británií, Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem, píše agenura AP.

V pátek však byly zveřejněny na proíránském účtu na platformě Telegram. Účet tvrdil, že je vynesl někdo z americké zpravodajské komunity a později i z amerického ministerstva obrany.

Spojené státy opakovaně vyzývají Izrael ke zdrženlivosti, pokud jde o odvetu proti Íránu, a varují před možností vypuknutí širšího vojenského konfliktu na Blízkém východě. Izraelská vláda nicméně zdůrazňuje, že přímý íránský útok na izraelské území, již druhý v letošním roce, nemůže zůstat bez odpovědi.