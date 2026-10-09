Izrael se obává, že Trump zvažuje údery na Írán ještě před volbami, i když tvrdí opak

Podle portálu The New York Times se americká armáda připravuje na možné obnovení vojenských akcí proti Íránu. Plánovaná třídenní kampaň by se soustředila na íránský raketový a dronový arzenál, stejně jako na íránská energetická zařízení a ústředí Revolučních gard.
NYT uvádí, že jeho poradci mu v nedávných měsících poskytli pět návrhů na hlavní vojenskou operaci proti Íránu. Prezident je ale všechny vetoval. Nicméně v poslední době znovu přikázal zahájit jejich přípravu. K rozhodnutí by mohlo dojít v průběhu několika dnů.
To, že se USA připravují na rozsáhlejší operaci, naznačuje pohyb úderné skupiny vedené letadlovou lodí Theodore Roosevelt, která minulý týden vyplula ze San Diega a již koncem října se připojí k letadlovým lodím George H. W. Bush a George Washington. Bude to poprvé od roku 2003, co budou na Blízkém východě operovat tři letadlové lodě současně.
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USA neobnoví útoky na Írán před volbami do Kongresu, oznámil Trump
Šéf Bílého domu veřejně uvedl, že nehodlá obnovit vojenské akce proti Íránu před volbami do Kongresu, které proběhnou 3. listopadu. Trump řekl, že Washington vede s Teheránem produktivní jednání.
Spekulace o tom, že americký útok na Írán přece jen přijde, údajně znepokojila izraelské činitele. Podle amerických a izraelských zdrojů náčelník generálního štábu Izraelských obranných sil (IDF) generálporučík Ejal Zamir sdělil americkým představitelům, že případná nová vojenská eskalace s Íránem by mohla Izrael donutit odložit parlamentní volby, které jsou aktuálně naplánovány na 27. října.
Zamir podle izraelské stanice N12 varoval, že obnovení bojů by mohlo vést k íránským útokům na Izrael. Podle něj jsou již týdny před volbami velice citlivé a izraelská armáda je v plné pohotovosti.
Portál Ynet připomíná, že Zamir nedávno zrušil plánovanou cestu do Spojených států, kde se měl setkat s velitelem Centrálního velení USA (CENTCOM) a předsedou sboru náčelníků štábů, s odůvodněním, že mu bezpečnostní situace nedovoluje opustit Izrael.
Premiér Benjamin Netanjahu varoval, že existují „náznaky“, že by se nepřátelé Izraele mohli pokusit o útok ještě před volbami. „Nezahrávejte si s námi, ani teď, ani nikdy jindy,“ prohlásil. „Naše dlouhá ruka si vás najde kdekoliv a kdykoliv.“
Portál Times of Israel podotýká, že rozdílnost mezi veřejnými Trumpovými výroky a jeho konáním v zákulisí je dalším pokusem Írán zaskočit v případě, že se USA skutečně rozhodnou k úderu. Na konci února USA ve spolupráci s Izraelem zaútočily na Írán v době, kdy vedl jednání o svém jaderném programu s americkými zástupci.