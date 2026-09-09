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Žádný Bond, stačí mobil. Jak dokážou Íránci vyrábět špiony z mladých Izraelců

Dagmar Langová
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Tak to začíná. Íránští zadavatelé často nechají adepty špionáže nejprve vyfotit nějaké zajímavé památkové objekty. | foto: Shutterstock

Od naší spolupracovnice v Izraeli - V Izraeli byla za poslední tři roky, konkrétně od masakru 7. října 2023, obviněna zhruba stovka lidí kvůli špionáži pro Írán. Kde se rekrutují? Všude. V době chytrých telefonů není potřeba mimořádných schopností. Spíš platí, že čím větší hlava dubová, tím nadějnější špion.

Minulý týden byla zveřejněna další statistika: počet íránských pokusů naverbovat izraelské občany loni meziročně vzrostl zhruba čtyřnásobně. Loni bylo zmařeno přibližně 120 pokusů o nábor. Íránské kampaně na internetu i přes SMS jsou prý masivní, takže stačí i to jedno procento, které uvázne v íránské síti. „Moje žena dostává obden SMS, v níž se jí íránské tajné služby snaží nalákat a nabízí velkou odměnu,“ řekl nedávno pro list Jerusalem Post bývalý agent tajné služby.

Rekrutovaní mají často společné to, že na tom nebývají finančně dobře.

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Od naší spolupracovnice v Izraeli V Izraeli byla za poslední tři roky, konkrétně od masakru 7. října 2023, obviněna zhruba stovka lidí kvůli špionáži pro Írán. Kde se rekrutují? Všude. V době chytrých telefonů není potřeba...

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