Minulý týden byla zveřejněna další statistika: počet íránských pokusů naverbovat izraelské občany loni meziročně vzrostl zhruba čtyřnásobně. Loni bylo zmařeno přibližně 120 pokusů o nábor. Íránské kampaně na internetu i přes SMS jsou prý masivní, takže stačí i to jedno procento, které uvázne v íránské síti. „Moje žena dostává obden SMS, v níž se jí íránské tajné služby snaží nalákat a nabízí velkou odměnu,“ řekl nedávno pro list Jerusalem Post bývalý agent tajné služby.
Rekrutovaní mají často společné to, že na tom nebývají finančně dobře.