Írán pokračuje v popravách. Zlikvidoval dalšího muže za spolupráci s Mosadem

V neděli nechal íránský režim popravit jiného muže, který měl Mosadu vynášet „citlivé informace“. „Majid Mosayebi (...) byl dnes ráno oběšen poté, co prošel celým procesem trestního řízení a poté, co jeho rozsudek potvrdil Nejvyšší soud,“ uvedl v neděli podle serveru The Times of Israel soudní web Mizan Online.

Írán popravil jednoho íránského občana, kterého rovněž odsoudil za špionáž ve prospěch Izraele, již minulé pondělí. Podle lidskoprávní organizace Iran Human Rights popravil Írán od 13. června, kdy Izrael zaútočil na Írán, nejméně devět lidí.

Zároveň od té doby zadržel několik lidí včetně cizinců, které z proizraelské špionáže obvinil.

V roce 1979 byl v Íránu po svržení šáha Mohammada Rezá Pahlavího nastolen teokratický režim. Íránské soudnictví částečně vychází z interpretace islámského práva a někteří soudci jsou příslušníky šíitského duchovenstva. Podle mnoha lidskoprávních organizací a pozorovatelů nelze íránskou justici považovat za nezávislou.

Izrael 13. června provedl rozsáhlý úder na íránské jaderné provozy, vojenské objekty, jaderné vědce a armádní představitele. Izrael tvrdí, že cílem jeho vojenské operace je zabránit Íránu získat jadernou zbraň.

Teherán popírá, že by na vývoji jaderných zbraní aktivně pracoval, a zároveň opakuje, že hodlá pokračovat ve svém mírovém jaderném programu. Spojené státy v noci na neděli letecky zaútočily na tři jaderná zařízení, a přímo se tak zapojily do izraelských úderů. Izrael a Írán na sebe od prvního dne konfliktu vzájemně útočí vzdušnými údery.