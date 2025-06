Jak jste se dozvěděl o možnosti evakuace a kdo vám poskytl klíčové informace?

Hned v pátek po vypuknutí krize jsem se zaregistroval do systému Drozd, tedy nástroje ministerstva zahraničí, díky kterému o vás ví, že se nacházíte v rizikové oblasti. Od té chvíle mi chodily aktuální informace – například o uzavřeném vzdušném prostoru nad Jordánskem. V neděli ráno mi přišla zpráva, že se chystá repatriační let, a pokud mám zájem, ať pošlu své údaje ambasádě. Od té chvíle jsem s nimi komunikoval přes WhatsApp. Všechno bylo jasné, přehledné a profesionální.

Jak probíhala spolupráce mezi českými a slovenskými úřady při organizaci odletu?

Detailní informace jsme jako občané neměli, ale věděli jsme, že let organizuje slovenská vláda. Bylo nám řečeno, že na daný let je rezervováno určité množství míst i pro české občany. Například 16. června to mělo být 15 Čechů, další se měli vracet 17. června. Na letišti už jsme pak tvořili jednu skupinu – Češi i Slováci – a organizace probíhala hladce.

Jaká byla nálada na palubě mezi lidmi z obou zemí? Byl cítit stres, nebo spíš úleva?

Atmosféra byla spíš uvolněná, protože v samotném Jordánsku žádné akutní nebezpečí nehrozilo. Šlo hlavně o to, že byly rušeny lety a lidé neměli jak se dostat domů. Spíš než stres převažoval pocit, že to celé bude zážitek. Pamatuju si, že si lidé dělali fotky s letadlem, když přistálo. Všichni byli rádi, že se letí domů, ale žádná panika nebo napětí nebyly.

Překvapilo vás, že se do zajištění návratu zapojila slovenská vláda?

Nepřekvapilo. Věděli jsme, že česká vláda organizuje evakuace z Izraele, takže nám přišlo logické, že Jordánsko si vezmou Slováci. Vnímám to spíš jako ukázku mezinárodní spolupráce, kde se úkoly přirozeně rozdělily.

Student Filip Uhl byl mezi Čechy evakuovanými z Jordánska slovenským speciálem. (16. června 2025)

Cítíte po návratu vděčnost, nebo spíš údiv nad tím, jak rychle se vše muselo odehrát?

Určitě převažuje vděčnost. V tu chvíli v Jordánsku situace nijak vážně nepůsobila, o to víc mě překvapilo, že byl vypraven repatriační let. Komunikace s ambasádou byla velmi vstřícná a profesionální – odpovídali rychle, snažili se pomoci všem. Myslím, že to byla dobře zvládnutá akce a že si všichni zaslouží respekt za odvedenou práci.