V izraelské Haifě íránská střela zasáhla obytný dům, nejméně dva lidé zemřeli

„V podvečer byla vypálena z Íránu na Haifu raketa, která přímo zasáhla několikapatrovou obytnou budovy,“ řekl velitel izraelské armády Šai Klapper. Dodal, že varovné sirény fungovaly, ale střelu se nepodařilo odrazit. Uvedl také, že armáda pomáhá záchranářům v pátrání po pohřešovaných.
Šéf izraelské policie Danny Levy novinářům v neděli řekl, že nálož zřejmě nevybuchla, a policie proto evakuovala několik budov v okolí.
Írán ostřeluje Izrael v odvetě za útoky, které na jeho území Izrael se Spojenými státy zahájily 28. února, čímž rozpoutaly v regionu válku.
Americký prezident Donald Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu útoky na Írán zdůvodňují tím, že tamní režim představuje pro jejich země hrozbu, zejména proto, že se Teherán snaží získat jadernou zbraň. To ale tamní teokratický režim popírá.
Írán útočil na Izrael balistickými střelami, nejméně jedna nesla kazetovou munici
Írán v odvetě útočí na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Pomáhají mu proíránské milice v Iráku a na Izrael útočí také libanonské militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci. Izraelská armáda rovněž zesílila útoky na Libanon, kde cílí na Hizballáh a kde minulý měsíc na jihu zahájila invazi.