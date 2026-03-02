Klíčový element úspěchu. Izrael při útoku nasadil rakety imitující ty íránské

Izrael za podpory USA zaútočil v sobotu ráno s cílem překvapit Írán, který neočekával vojenskou akci za denního světla. „Klíčovou izraelskou zbraní použitou v sobotu ráno, která rovněž přispěla k momentu překvapení, byla balistická raketa, kterou bylo možné odpálit ze stíhacích letounů F-15 z velké vzdálenosti,“ uvádí portál The New York Times.
Do série ze vzduchu odpalovaných raket Sparrow patří také Blue Sparrow (Modrý vrabec) a Silver Sparrow (Stříbrný vrabec). Původně vznikly jako cvičné střely imitující ty íránské a byly určené k testování izraelského protiraketového systému Arrow. Například Silver Sparrow zastupovala íránskou raketu středního doletu Šaháb-3 s doletem přibližně 1 500 až 2 000 kilometrů.
Na sociálních sítích se objevily snímky rakety Blue Sparrow nalezené v Iráku. Její trajektorie naznačuje, že mířila z Izraele na Írán. Izraelská armáda tuto informaci nepotvrdila. Další snímky údajně zachycují izraelský letoun nesoucí tento typ rakety.
Portál Army Recognition uvádí, že Blue Sparrow ve výzbroji izraelského letectva ukazovaly už dřívější veřejné fotografie stíhacích letounů F-15D a F-15C. Také oficiální oznámení o testech Silver Sparrow zmiňovala F-15 jako nosič této střely. Podle portálu to izraelskému letectvu „poskytuje balistickou kapacitu odpalovanou ze vzduchu, kterou lze využít ze vzdálenosti daleko za hranicemi potenciálních protivníků“.
The New York Times považuje za výhodu těchto raket skutečnost, že umožňují zasahovat vzdálené cíle hluboko na íránském území, aniž by se letoun musel přiblížit k íránským bateriím protivzdušné obrany. Podle portálu Izrael tuto zbraň poprvé použil v roce 2024. V odvetě za útok Íránu tehdy zasáhl jeho radarový systém.
Izraelská armáda jimi během červnové izraelsko-íránské války paralyzovala íránskou protivzdušnou obranu. Portál Forbes uvádí, že jejich prostřednictvím byly zničeny systémy S-300 dodané Ruskem.
Ne vždy však rakety přinesly očekávané výsledky. Izrael je využil také při pokusu o úder na vedení Hamásu v Kataru, útok ale selhal a Izrael se musel oficiálně omluvit.
Útok na Írán
Aby zajistil zničení vybraných cílů, nasadil Izrael proti Íránu nezvykle početné letectvo – největší od roku 1967 a šestidenní války. Izraelská armáda vyslala přibližně 200 letadel s cílem co nejrychleji zničit íránskou protivzdušnou obranu.
Tím Izrael dosáhl vzdušné převahy a mohl následně likvidovat špičky íránského vedení, včetně samotného nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího.