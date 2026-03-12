Agentura s odvoláním na irácké představitele ve středu večer uvedla, že dva zahraniční tankery přepravující irácký topný olej se staly terčem neidentifikovaných útoků v iráckých výsostných vodách. Obě lodě začaly hořet a Irák z nich evakuoval 25 členů posádky. Z prvního vyšetřování iráckých bezpečnostních úřadů vyplývá, že se jednalo o útok íránské lodě s výbušninami.
Dron zasáhl luxusní čtvrť v Dubaji, Izraelci zaútočili na Bejrút
USA a Izrael zaútočily na Írán 28. února s deklarovaným cílem zamezit Teheránu získat jadernou zbraň a omezit jeho vojenské kapacity, od té doby ve vlnách vzdušných útoků pokračují. Teherán v odvetě udeřil na americké a izraelské cíle i na civilní objekty v zemích Perského zálivu.
Íránská lidskoprávní organizace HRANA sídlící ve Spojených státech v úterý uvedla, že počet obětí izraelsko-amerických útoků v Íránu je 1787, včetně nejméně 200 dětí. Většina mrtvých jsou civilisté. V Izraeli dosud při íránských útocích zahynulo 11 civilistů.