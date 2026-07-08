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Rakev Chámeneího vítaly v Iráku davy. Írán tím ukazuje vliv, posílá zprávu USA

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  14:43
Rakev bývalého íránského vůdce Alího Chámeneího dorazila do iráckého města Nadžaf, kde s ní prošel smuteční průvod. Nadžaf je posvátným šíitským místem, stejně jako Karbalá, kam rakev zamíří dál. Neobvyklé smuteční oslavy pro představitele cizího státu ukazují, jaký vliv má Teherán v Iráku, a jsou vzpurným poselstvím Íránu vůči USA. Zároveň představují komplikaci pro irácké vedení.

Na letišti v Nadžafu se v úterý uskutečnil oficiální ceremoniál přijetí Chámeneího těla. Zúčastnil se jej irácký premiér Alí az-Zajdí, íránský prezident Masúd Pezeškiján a další činitelé. Rakev zahalenou do íránské vlajky nesla čestná stráž.

Kolem letadla se shromáždil dav, který natahoval ruce, aby se jí dotkl. Nad letištěm se rozléhalo skandování „Alláhu akbar“ neboli Bůh je velký, popisuje událost portál The National.

Podle něj v Nadžafu panovala atmosféra náboženské poutě a zároveň bezpečnostní operace. Ozbrojenci napojení na Íránem podporované Lidové mobilizační siły stáli na klíčových křižovatkách a uzavřeli silnici vedoucí ke svatyni prvního šíitského imáma Alího, kam rakev zamířila ve středu ráno. Městskou částí následně prošel smuteční průvod.

Pozůstatky íránského lídra zamířily dále do Karbaly, která má pro íránský režim speciální význam. Místo mučednického skonu imáma Husajna, Alího syna a vnuka proroka Mohameda, Teherán využívá jako symbol své vlastní mučednické ideologie.

Chámeneího státní pohřeb započal v sobotu a tři dny trval v Teheránu. Celkem má trvat šest dní; po návštěvě šíitských svatých míst v Iráku se ostatky vrátí do Chámeneího rodiště v městě Mašhad.

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Portál Financial Times podotýká, že není neobvyklé, aby bylo tělo zbožného šíitského muslima před pohřbením převezeno do svatyně v Nadžafu. Aby se však v Iráku dostalo takového uctívání představiteli cizího státu, navíc tak kontroverznímu, k tomu v zásadě neexistuje precedens.

Irácký premiér dokonce na středu vyhlásil státní svátek. Podle analytika Sajada Jiyada se jakožto člen vládnoucí šíitské třídy az-Zajdí „nemůže od této události distancovat a musí z pohřbu udělat veřejnou manifestaci“.

Dilema pro iráckého premiéra

Nicméně okázalé procesí s tělem zemřelého íránského lídra představuje pro az-Zajdího i značnou komplikaci. Příští týden totiž míří do Washingtonu, aby jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. A Bílý dům se pravděpodobně nebude dívat s potěšením na to, že se symbolu íránského nepřátelství vůči USA dostalo v Iráku tak vřelého uvítání.

Irácký premiér tak musí balancovat, aby si neznepřátelil mocný Írán a zároveň příliš nepobouřil USA. Podle iráckých médií proto požádal Írán, aby nepořádal žádné akce v Bagdádu, které by s sebou nesly politické poselství.

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Samotné pohřební truchlení mimo Írán je nicméně jasným vzkazem Teheránu. Ukazuje, jaký vliv si v sousedním Iráku udržuje prostřednictvím na něj napojených milicí a šíitských politiků. Spojeným státům tím demonstruje, že i přes válku není takzvaná Osa odporu proíránských sil poražena, ale naopak je schopná mobilizovat davy.

„Íránský režim se snaží demonstrovat sílu a ukázat, že jeho Osa odporu dokázala této existenční hrozbě nejen čelit, ale vyšla z ní ještě silnější,“ uvedl Harith Hasan z Arabského centra pro výzkum a politická studia v Dauhá. Írán podle něj ukazuje, že Osa odporu má „stále vliv a že její regionální projekt má podporu nejen u Íránců, ale také u šíitských Arabů a muslimů v celém regionu“.

Smuteční průvod s rakví zabitého íránského vůdce Alího Chámeneího v posvátném šíitským městě Nadžaf v Iráku. (8. července 2026)
Smuteční průvod s rakví zabitého íránského vůdce Alího Chámeneího v posvátném šíitským městě Nadžaf v Iráku. (8. července 2026)
Smuteční průvod s rakví zabitého íránského vůdce Alího Chámeneího v posvátném šíitským městě Nadžaf v Iráku. (8. července 2026)
Smuteční průvod s rakví zabitého íránského vůdce Alího Chámeneího v posvátném šíitským městě Nadžaf v Iráku. (8. července 2026)
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