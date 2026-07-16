Křehké příměří v Perském zálivu definitivně padlo. V Bílém domě se proto diskutuje o možnostech, jak konflikt vyostřit a donutit Írán k jednacímu stolu a otevření Hormuzu. Mezi zvažovanými scénáři se nejčastěji zmiňuje výsadek na ostrově Charg nebo vybombardování podzemního jaderného komplexu jižně od Teheránu. Jestřábi ale prosazují i odvážnější varianty.
Persky se to řekne Kúh-e Kolang Gaz Lá. Ale nikdo přece nemůže chtít po Američanech, aby mluvili persky, natož po Trumpovi. O podzemním jaderném areálu se proto v Americe zásadně píše jako o Pickaxe Mountain, čili Krumpáčové hoře, protože právě tak se jméno šestnáct set metrů vysokého vrcholu dá překládat.
To dilema je vlastně velmi prosté. Pokud chce Trump získat kontrolu nad průlivem, tak ho bude muset obsadit.
Danny Citrinowiczbývalý šéf íránského oddělení izraelské vojenské rozvědky