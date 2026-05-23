Následky budou drtivé, pohrozil Írán USA, pokud obnoví válečné akce

Autor: ,
  15:06
Pokud Spojené státy obnoví válku proti Íránu, Teherán odpoví „drtivým způsobem“. Uvedl to v sobotu hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Muhammad Ghálíbáf během setkání s šéfem pákistánské armády Ásimem Munírem. Dodal, že od začátku příměří 8. dubna Írán obnovil své ozbrojené síly. Diplomatické snahy Kataru a Pákistánu se snaží zabránit eskalaci napětí.
V Íránu hoří americké vlajky, lidé protestují proti příměří

„Naše ozbrojené síly se během příměří natolik zotavily, že pokud (Donald) Trump spáchá další nerozumný čin a znovu rozpoutá válku, budou následky pro Spojené státy jistě mnohem drtivější než první den války,“ uvedl Ghálíbáf.

Katarský emír Tamím bin Hamad Sání mezitím telefonicky hovořil s americkým prezidentem Trumpem o napětí v regionu a o diplomatických snahách zabránit další eskalaci.

Írán zažívá největší internetový blackout v dějinách. Doplácí na to celá ekonomika

Od pátku v íránské metropoli pokračovala vyjednávání s íránskou stranou zprostředkovaná Pákistánem. Katar rovněž vyslal do Teheránu svůj diplomatický tým, aby se pokusil odstranit hlavní rozdíly mezi znepřátelenými stranami.

Spojené státy s Izraelem zaútočily na Írán na konci února s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně. Boje později ustaly díky příměří, které má Washingtonu a Teheránu poskytnout čas na uzavření mírové dohody.

Mezi spornými body zůstává mimo jiné íránské obohacování uranu. Teherán tvrdí, že má na obohacování právo v rámci rozvoje svého nevojenského jaderného programu, ale Spojené státy trvají podle médií na jeho pozastavení nejméně na 20 let.

