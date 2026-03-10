Vykažte diplomaty USA a proplujete. Írán za vyhoštění slibuje Evropě volný Hormuz

Pokud evropské či arabské země vyhostí ze svého území velvyslance Spojených států a Izraele, budou moci svobodně proplouvat Hormuzským průlivem, oznámily to v noci na úterý íránské revoluční gardy. Kvůli válce nyní Hormuzským průlivem neproplouvají téměř žádné tankery.

Nákladní loď v Hormuzském průlivu na snímku z 25. února 2026 | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump v noci na úterý pohrozil Íránu výrazně tvrdšími údery než nyní, pokud se pokusí zastavit dopravu ropy Hormuzským průlivem.

ANALÝZA: Írán dostal místo Chruščova dalšího Stalina. Světu ukáže železnou pěst

„Pokud Írán učiní cokoli, co zastaví tok ropy Hormuzským průlivem, Spojené státy je zasáhnou dvacetkrát tvrději, než je tomu nyní,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

Poznamenal, že USA se v takovém případě zaměří na cíle, jejichž zničení znemožní znovuvybudování Íránu jako země. „To je dar Spojených států Číně a všem zemím, které hojně využívají Hormuzský průliv,“ dodal.

Požár po íránském útoku na bahrajnský ostrov Sitra (9. března 2026)
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů. (8. března 2026)
Shromáždění v Teheránu na podporu nového íránského nejvyššího vůdce Modžtaby Chameneího, uprostřed konfliktu USA a Izraele s Íránem. (9. března 2026)
Spojené státy a Izrael v Íránu zaútočily na čtyři ropné sklady a logistické středisko pro přepravu ropných produktů. (8. března 2026)
Průlivem u pobřeží Íránu, Ománu a Spojených arabských emirátů se za normálních okolností přepravuje asi 20 procent globálně obchodované ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) a zhruba 35 procent ropy přepravované po moři.

Úžina je rovněž jedním z nekritičtějších míst světa pro přepravu ropy, což válka nyní ukázala.

Trump v pondělí na tiskové konferenci na Floridě naznačil, že americké námořnictvo by mohlo tankery přes úžinu eskortovat. Zároveň řekl, že válka brzy skončí a že Spojené státy plní válečné cíle výrazně rychleji, než předpokládal plán.

Válka proti Íránu se blíží ke konci, řekl Trump. Nevyloučil zabavování ropy

Íránské revoluční gardy v noci na úterý uvedly, že to naopak ony rozhodnou o konci války a že nedovolí transport jediného litru ropy průlivem, pokud americké a izraelské útoky budou pokračovat.

Írán je podle tamního ministra zahraničí Arakčího připraven pokračovat v úderech, dokud to bude nutné. Rovněž vyloučil další rozhovory s USA.

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda", režim může ještě přitvrdit

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Pobřeží Itálie u Neapole zasáhlo zemětřesení o síle 6,1 stupně

Stovky obyvatel Neapole strávily noc na čtvrtek v ulicích a ve svých autech...

Západní pobřeží Itálie zasáhlo v noci na dnešek zemětřesení o síle 6,1 stupně. Oznámilo to německé geofyzikální středisko GFZ, podle kterého se ohnisko nacházelo v hloubce 377 kilometrů. Informace o...

10. března 2026  7:05

Sebral nůžky a utekl oknem. Agresivních pacientů přibývá, nemocnice dělá opatření

Ilustrační snímek

Silně opilý muž se zranil na hlavě, při ošetření však na lékaře začal útočit nejprve slovně a posléze i fyzicky. Do toho vykřikoval, že už několik lidí zabil, a tak ho dokonce přikurtovali. I taková...

10. března 2026

USA stěhují Patrioty z Koreje na Blízký východ. Nemůžeme s tím nic dělat, reaguje Soul

Důstojníci americké a izraelské armády kráčejí před americkým systémem...

Jižní Korea nemůže zabránit silám Spojených států v odvozu některých zbraní ze země, takový americký postup ale nebude mít vliv na odstrašení Severní Koreje. V úterý to prohlásil jihokorejský...

10. března 2026  6:38

Poslanci dorazí v lidových krojích a jednat budou o digitální ekonomice

Poslanci při Dni lidových krojů a krajů. (11. března 2025)

Část poslanců v úterý do práce dorazí v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává tradice. Ve Sněmovně je v úterý třetí ročník Dne lidových krojů s tradičním průvodem z...

10. března 2026  6:05

Moldava prodala historické vlakové nádraží, podnikatel tam chce luxusní hotel

Současný pohled na nádražní budovu na Moldavě

Historické vlakové nádraží v Moldavě na Teplicku opět mění majitele. Obec památku prodá severočeskému podnikateli a politikovi Petru Bendovi za téměř 1,7 milionu korun. Podle starosty tam nový...

10. března 2026

V Brně se bortí několik skal. Padající kamení ohrožuje skatepark, domy i zoo

Dělníci sanují nestabilní svah na Červeném kopci v Brně. (březen 2026)

Hromada těžkých kamenů dopadla ze skály jen pár metrů od U-rampy pro skateboardisty na okraji brněnských Obřan. Masiv nad skateparkem a sousedním hřištěm začal pukat a část země zavalil. Navíc není...

10. března 2026  5:11

Ceny paliva letí vzhůru, více si připlatíte za naftu. A další zdražení je na obzoru

Premium
Aktuální cena benzínu a nafty u českých čerpacích stanic. Válka s Iránem...

Zatímco na německých čerpacích stanicích Esso nebo Aral v Lobavě a Žitavě svítí u nafty cenovka 2,089 eura (cca 52 korun), český totem u Tank ONO o pár kilometrů dál za Rumburkem hlásí 35,90....

10. března 2026

Pořád v krytu a těžko poznat, kdo je kdo. Boj s Hizballáhem straší nejen Izraelce

Premium
Na hranici. Izraelské tanky čekající na hranici s Libanonem. Spekuluje se o...

Od naší spolupracovnice v Izraeli Během půl hodiny i dvakrát v krytu. V lepších chvílích jen jednou za dvě hodiny. Válka mezi Izraelem a teroristickým Hizballáhem v Libanonu se odbrzdila. Na jedné straně půl milionu uprchlých...

10. března 2026

Další rána pro německý chemický průmysl. Hrozí rozpad dodavatelského řetězce

Továrna společnosti BASF v Ludwigshafenu. (18.2.2016)

Evropský chemický průmysl prochází náročným obdobím. Firmy se potýkají s prudkým nárůstem cen energií, který výrazně snižuje jejich konkurenceschopnost. Problémem je rovněž stále silnější i levnější...

10. března 2026

Úleva od byrokracie zatím v nedohlednu. Firmy kritizují jednotné měsíční hlášení

Premium
ilustrační snímek

Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatele má za úkol snížit firmám administrativní zátěž. Podnikatelé se ale obávají opaku. Některé firmy tvrdí, že hlášení po nich vyžaduje příliš mnoho detailních...

10. března 2026

Objem i metry. Převody jednotek nemusí být noční můrou přijímaček, když se procvičí

Premium
ilustrační snímek

V sudu bylo 150 litrů vody, v noci napršelo dalších 0,18 m³, zahradník ovšem ráno třetinu vody v sudu využil k zalévání záhonů. Určete, co měl k obědu... No jasně, vepřové, protože zeleninu už...

10. března 2026

