Teherán od vypuknutí války se Spojenými státy na konci února trvá na tom, aby plavidla pro průjezd úžinou získala jeho povolení, a útočí na ta, která tuto podmínku nesplňují.
„V posledních hodinách narazily dva ropné tankery, které pluly po nepovolené trase v jižní části Hormuzského průlivu, na námořní miny, což vyvolalo mohutné výbuchy a požáry,“ uvedly revoluční gardy v prohlášení, které odvysílala státní televize. „Jedna z těchto lodí, tanker přepravující více než dva miliony barelů ropy, se v důsledku exploze a požáru potopila v jižních vodách Perského zálivu,“ dodaly.
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Zasáhli jsme americký tanker, hlásí Írán. Hrozí útoky v Hormuzském průlivu
Agentura AFP uvedla, že informaci kromě íránských revolučních gard jiný zdroj nepotvrdil. Britská námořní agentura UKMTO však dnes zveřejnila zprávu indických námořních úřadů o útoku na ropný tanker, který proplouval Perským zálivem na východ, než vplul do Hormuzského průlivu.
„Všichni členové posádky byli nalezeni a jsou v pořádku. Rozsah škod a dopad na životní prostředí zatím nejsou známy,“ uvedla UKMTO. Zatím není jasné, zda jde o jednu z lodí, o kterých informoval Teherán.
Spojené státy a Izrael 28. února společnými údery ze vzduchu rozpoutaly válku s Íránem. Americký prezident Donald Trump původně tvrdil, že cílem je odstranit íránský režim a že konflikt potrvá jen několik týdnů.
Írán ale v reakci začal útočit mimo jiné na lodě v Hormuzském průlivu, což přispělo k výraznému růstu cen ropy. Touto námořní cestou se totiž z oblasti vyváží ropa a plyn na světový trh.