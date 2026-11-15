Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Miny v Hormuzském průlivu potopily tanker s dvěma miliony barelů ropy

Autor:
  19:15
Sledovat iDNES.cz na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Dva ropné tankery narazily v Hormuzském průlivu na námořní miny. Jedna z lodí se kvůli rozsahu poškození potopila, uvedly íránské revoluční gardy.

Teherán od vypuknutí války se Spojenými státy na konci února trvá na tom, aby plavidla pro průjezd úžinou získala jeho povolení, a útočí na ta, která tuto podmínku nesplňují.

„V posledních hodinách narazily dva ropné tankery, které pluly po nepovolené trase v jižní části Hormuzského průlivu, na námořní miny, což vyvolalo mohutné výbuchy a požáry,“ uvedly revoluční gardy v prohlášení, které odvysílala státní televize. „Jedna z těchto lodí, tanker přepravující více než dva miliony barelů ropy, se v důsledku exploze a požáru potopila v jižních vodách Perského zálivu,“ dodaly.

Zasáhli jsme americký tanker, hlásí Írán. Hrozí útoky v Hormuzském průlivu

Agentura AFP uvedla, že informaci kromě íránských revolučních gard jiný zdroj nepotvrdil. Britská námořní agentura UKMTO však dnes zveřejnila zprávu indických námořních úřadů o útoku na ropný tanker, který proplouval Perským zálivem na východ, než vplul do Hormuzského průlivu.

„Všichni členové posádky byli nalezeni a jsou v pořádku. Rozsah škod a dopad na životní prostředí zatím nejsou známy,“ uvedla UKMTO. Zatím není jasné, zda jde o jednu z lodí, o kterých informoval Teherán.

Spojené státy a Izrael 28. února společnými údery ze vzduchu rozpoutaly válku s Íránem. Americký prezident Donald Trump původně tvrdil, že cílem je odstranit íránský režim a že konflikt potrvá jen několik týdnů.

Írán ale v reakci začal útočit mimo jiné na lodě v Hormuzském průlivu, což přispělo k výraznému růstu cen ropy. Touto námořní cestou se totiž z oblasti vyváží ropa a plyn na světový trh.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Velký polistopadový kvíz. Poznáte české politiky podle fotek?

Začátek konce. - Vše odstartoval 17. listopad. Na Albertově se sešli studenti...

Českou politickou scénou prošly od sametové revoluce desítky výrazných osobností. Některé vedly vládu, jiné usedly na Hrad nebo zastávaly důležité ministerské posty. Poznáte známé i méně známé tváře...

Už zastiňuje Bílý dům. Trumpova gigantická tančírna získává jasné obrysy

Kontroverzní taneční sál prezidenta Trumpa má rozlohu zhruba 8 360 metrů...

Trumpův kontroverzní taneční sál na místě zbouraného Východního křídla Bílého domu je již z poloviny hotový a budí silné emoce. Zatímco někteří monumentální projekt obdivují, kritici upozorňují na...

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

Na 400 tisíc lidí demonstrovalo na Letné. Žádali nový dialog i konec Okamury a Zůny

Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě i obranu...

Na pražské Letné se mohutně protestovalo proti vládě a na obranu veřejnoprávních médií. Spolek Milion chvilek pro demokracii žádá vládní koalici, aby odvolala Tomia Okamuru z čela Sněmovny a sebrala...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Miny v Hormuzském průlivu potopily tanker s dvěma miliony barelů ropy

ilustrační snímek

Dva ropné tankery narazily v Hormuzském průlivu na námořní miny. Jedna z lodí se kvůli rozsahu poškození potopila, uvedly íránské revoluční gardy.

15. listopadu 2026  19:15

Až metr sněhu a stovky lidí. První skiareál v Česku úspěšně zahájil zimní sezonu

ilustrační snímek

Na první lyžování letošní zimní sezony v neděli do areálu Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku dorazilo podle odhadu čtyři sta až pět set lidí. Středisko podle svého vedení zahájilo sezonu jako...

15. listopadu 2026  19:09

Drony zasáhly tři nákladní lodě u ústí Dunaje, oznámilo Rumunsko

ilustrační snímek

Bezpilotní prostředky zasáhly u ústí Dunaje tři nákladní lodě. Oznámil to dnes premiér Luca Niculescu s tím, že se tak stalo v sobotu. Posádky plavidel jsou v pořádku. Rumunské úřady neinformovaly,...

15. listopadu 2026  19:05

Jsme Arabové a bráníme Izrael. Není možné, aby se jiní vojně vyhýbali, říká drúz

Premium
Drúz Jalaa Abu Saleh (10. listopadu 2026)

Jsou to etničtí Arabové, přesto oblékají uniformy izraelské armády, slouží v elitních bojových jednotkách a umírají za židovský stát. Příslušníci drúzské menšiny platí za loajální Izraelce. „Lidé v...

15. listopadu 2026

Sirné doly: v místech, kde oči pláčou kyselinu, je 40 let požehnaný věk

Známé sirné doly se nacházejí v Indonésii na ostrově Jáva. Za žlutě zbarvenými...

Známé sirné doly se nacházejí v Indonésii na ostrově Jáva. Za žlutě zbarvenými kameny a kouzelným tyrkysovým jezerem se ale skrývá tvrdá realita. Zdejší horníci při těžbě síry nevyužívají žádnou...

15. listopadu 2026  18:52

Letnou z roku 1989 nic nepřekoná. Jaké byly největší demonstrace v Česku

08

Spolek Milion chvilek pro demokracii očekával na sobotní demonstraci proti krokům vlády Andreje Babiše až 400 tisíc lidí. Podle zatím neoficiálních odhadů se jich sešlo méně. Zapíše se sobotní...

15. listopadu 2026  18:43

Šaman má recept na vítězství Ruska nad Ukrajinou. Chystá rituály s velbloudy

Dvouhrbý velbloud táhne saně pastýřů, kteří cestují po sněhem pokryté stepi na jihu Sibiře.

Pět velbloudů každý měsíc po dobu jednoho roku, celkem rovných šedesát obětí. Sibiřský šaman Artur Cybikov z Irkutské oblasti přišel s originálním receptem, jak zvrátit průběh války na Ukrajině....

15. listopadu 2026  18:33

Okamura odmítl svůj odchod. Ať protestují, ale poplatky zrušíme, řekli Babiš i Klempíř

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš (11. října 2026)

Premiér Andrej Babiš dnes v reakci na demonstraci na Letné řekl, že respektuje právo lidí protestovat. S důvody nedělní akce ale nesouhlasí a nemá je za pravdivé. Poplatky je odhodlán dál zrušit....

15. listopadu 2026  16:26,  aktualizováno  18:15

Vandalové poškodili pomníky ve Varšavě. Oslavovali ukrajinské nacionalisty

Vandalové napsali Sláva UPA na pomníku vojákům první polské armády na Náměstí...

Neznámí pachatelé ve Varšavě posprejovali dva pomníky nápisy oslavujícími Ukrajinskou povstaleckou armádu (UPA), která je v Polsku spojována především s masakry polského obyvatelstva za druhé světové...

15. listopadu 2026  17:51

VIDEA TÝDNE: Drama v Liberci, výpadek Microsoftu a plná Letná

Noční honička u Liberce skončila střelbou. Dvě policejní auta jsou na odpis....

S nedělním podvečerem přinášíme souhrn nejsledovanějších videí tohoto týdne. Nejvíce vás zaujaly záběry z policejní honičky v Liberci. Policisté tam v pátek večer pronásledovali řidičku škodovky,...

15. listopadu 2026  17:49

Večerníčky a statisíce svítících mobilů na Letné. Protest pro ČT a ČRo ve fotografiích

Na 400 tisíc lidí na pražské Letné protestovalo proti vládě i obranu...

Statisíce lidí se v neděli shromáždily na pražské Letné s cílem bránit veřejnoprávní média. Cíl demonstrace se rychle rozšířil také o požadavek na odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela Sněmovny a...

15. listopadu 2026,  aktualizováno  17:32

Bouřící Letná ucpala pražskou MHD. Metro bylo přeplněné a nabíralo zpoždění

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na Letné v Praze za nezávislost...

Dopravní podnik kvůli přeplněnosti části stanic v době letenské demonstrace reguloval provoz metra. Linka C se zpožďovala, Hradčanskou některé vlaky projížděly. Plné byly i některé vlaky či autobusy...

15. listopadu 2026  14:24,  aktualizováno  17:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.