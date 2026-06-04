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V „rybníku“ trčí 1600 lodí. Námořníci trpí v Hormuzu měsíce, děsí je útoky i vedro

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  13:47
Íránci slunící se na plážích kolem zablokovaného Hormuzského průlivu mají pořád na co koukat. Ve vodách u exponované obchodní trasy totiž i tři měsíce od začátku války trčí na 1 600 lodí. A s nimi zhruba 20 tisíc námořníků. Ti už přetrpěli americko-izraelské útoky, ani během příměří však cestu domů nemají o nic blíž. „Jako bychom uvázli v nějakém rybníce,“ líčí frustrovaní námořníci. S rostoucími teplotami jsou problém i dodávky vody a potravin.

„Je to hrozně zvláštní, že všechno zvenčí vypadá úplně normálně. Uvnitř totiž lidé nejsou vůbec klidní. Stres je v našich myslích neustále přítomný. Všichni jsou prostě vyčerpaní, a to jak fyzicky, tak psychicky,“ popisuje jeden z pákistánských námořníků, kteří se svou lodí uvázli ve válečné zóně. Občas je moře tak klidné, že na to skoro zapomenou.

V Hormuzském průlivu trčí už tři měsíce. Stejně jako dvacet tisíc dalších námořníků, jejichž životy převrátila naruby americko-izraelská válka s Íránem. Podle Pákistánce, který se stanici BBC představil jako kapitán Hassan Chán, se jeho kolegové snaží co nejvíc dodržovat běžnou pracovní rutinu.

Vtípky na palubě však vystřídalo nervózní ticho, přerušované jen zvoněním telefonů. Lidé sebou trhnou při sebemenším zvuku, dokonce i ve spánku, líčí námořník s tím, že se nikomu ani nechce na pevninu, přestože to výjimečně mají povolené.

Podle Mezinárodní námořní organizace nyní v průlivu na vysvobození čeká kolem 1 600 lodí. „Jako bychom uvázli v nějakém rybníce. Je jenom jedna cesta ven, a tou je Hormuz,“ říká Šafikul Islám, kapitán bangladéšské lodi Banglar Joyjatra, jež veze náklad 37 tisíc tun hnojiv pro Jihoafrickou republiku. Už dvakrát se loď pokoušela proplout, ale neúspěšně.

Poté, co se Spojené státy s Íránem 8. dubna dohodly na příměří, se Islám pokusil odjet, když slyšel, že jiná loď dostala od íránských revolučních gard povolení. Zkusily to i čtyři další lodě a všechny se vydaly na cestu. Záhy však přišlo varování – dál už ne. O devět dní později to Islám zkusil znovu, protože Teherán oznámil, že se průliv „zcela otevře“ všem komerčním lodím. To padlo, když se Američané pod velením prezidenta Donalda Trumpa rozhodli i nadále blokovat íránské přístavy.

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Kapitán bangladéšské lodi neměl jinou možnost, než to otočit. Z vysílaček se neustále linula varování před novými útoky. Hlavní inženýr lodi Banglar Joyyatra Rašedul Hasan popisuje, že už údery ani nepočítá. „Když pokračovaly celou noc, nikdo z nás nemohl spát. Na vlastní oči jsme byli svědky hrůzy a zkázy,“ popisuje. Od začátku války zemřelo nejméně jedenáct námořníků a jeden se pohřešuje, uvádí IMO.

Lodě se proto z bezpečnostních důvodů přesunuly do jiných přístavů nebo zakotvily na moři v Perském zálivu. A přestože je nyní většinou klid, čím dál větší problém představuje zásobování těchto lodí. Dodávky vody a potravin pro námořníky jsou v současnosti nepředvídatelné a cena vody vyletěla nahoru.

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Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června 2026)
Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června 2026)
Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června 2026)
Pohled na Hormuzský průliv z pláže v íránském městě Bandar Abbás (1. června 2026)
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„Před dvěma dny jsme nakoupili asi 180 tun vody. Dříve by to stálo mezi 1 500 a 2 000 dolary. Teď nás to vyjde na 11 tisíc dolarů, říká Hasan. A to se léto v horkém regionu teprve rozjíždí. Lodní společnosti, které kvůli situaci v Hormuzském průlivu čelí obrovským ztrátám, mezitím doufají, že se jim podaří snížit náklady na personál.

Mnohým námořníkům končí smlouvy, už dlouho také čekají, až je konečně někdo vystřídá. Vzhledem k okolnostem však zřejmě bude i po skončení války velmi obtížné najít dost lidí, kteří budou mít o tuto práci zájem. „Tato krize ukázala, jak nebezpečnou se tahle práce může stát. Mnoho námořníků možná na svou profesi změní názor,“ upozorňuje pákistánský námořník Kamil.

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O změně práce uvažuje i lodní kuchař Masúd, kterému smlouva končí už za měsíc. Do té doby však doufá především v to, že se bude moct vrátit domů do Pákistánu a dát svým dětem dárky z Dubaje. Barbie panenky pro dcery a letadlo pro syna. „Moje rodina se mě každý den ptá, kdy přijedu, ale já jim nemám co říct,“ líčí.

Od 28. února, kdy Trumpova válka začala, se z Hormuzského průlivu dostalo zhruba 750 lodí. Ty z velké části pocházely z Číny, Indie a Pákistánu a únik si vyjednaly přímo s Íránem, kterému údajně za každou propuštěnou loď do rozpočtu přiteklo několik milionů dolarů. To chtěla podle BBC udělat i bangladéšská vláda pro svou loď. Jenže poté, co Bílý dům začal vyhrožovat sankcemi všem, kteří by „poplatek“ Íránu zaplatili, padá i tato možnost. Zbývá jen diplomacie.

„Někteří námořníci mi volají v slzách,“ popsal v květnu agentuře Reuters koordinátor pro arabský svět a Írán v Mezinárodní federaci dopravních pracovníků Mohamed Arrachedi, podle nějž někteří námořníci už od loňského roku nedostali zaplaceno.

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Jejich výplaty jsou přitom i tak skromné, pohybují se kolem 100 až 200 dolarů měsíčně (dva až čtyři tisíce korun). Majitelé lodí jim údajně také odmítají pomoci s návratem domů. Případně svolí jen pod podmínkou, že se tito zaměstnanci svých nevyplacených mezd vzdají. „Je třeba přijmout společná opatření, protože tito lidé jsou klíčoví pro naše ekonomiky i dodavatelské řetězce, ale také proto, že jsou to aktivní námořníci a civilisté,“ apeluje Arrachedi.

I OSN přitom v neděli přiznala, že je svoboda pro námořníky stále v nedohlednu. „I přes současné příměří mezi Spojenými státy a Íránem je přesun tisíců námořníků uvázlých v Perském zálivu stále příliš riskantní. Nebudeme moci nic podniknout, dokud nebudou vyřešeny základní příčiny a nedojde k definitivní dohodě, příměří nebo úplné dohodě mezi stranami zapojenými do konfliktu,“ řekl agentuře Reuters generální tajemník Mezinárodní námořní organizace Arsenio Dominguez.

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