Hormuzským průlivem bezpečně a bez starostí? Íránci nerušeně vybírají mýtné

  20:01
Írán zřejmě kontroluje Hormuzský průliv pomocí mýtného systému. S odkazem na zjištění listu zaměřeného na námořní dopravu Lloyd’s List o tom píše deník Handelsblatt. Systém mýtného zavedly íránské revoluční gardy, které pak doprovázejí lodě, jež dostaly povolení k plavbě.
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský průliv. (12. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Podle analýzy specializovaného listu zavedly íránské revoluční gardy v Hormuzském průlivu systém mýtného, aby kontrolovaly mezinárodní lodní dopravu. Lodě musejí předkládat kompletní dokumentaci.

Pak získají povolení, ale musejí akceptovat, že poplují jediným kontrolovaným koridorem kolem ostrova Larak v doprovodu revolučních gard. List se odvolává na údaje o lodní dopravě a na několik zdrojů obeznámených s novým systémem.

Podle informací tří blíže nejmenovaných zdrojů se provozovatelé lodí před vyplutím musí obrátit na schválené zprostředkovatele s vazbami na revoluční gardy. Ti jim pak nařídí předložit dokumenty, například identifikační číslo, vlastnické poměry, nákladní list, místo určení a kompletní seznam posádky. Přednost nyní dostávají přepravci ropy. Revoluční gardy pak provádějí kontrolu.

V regionu uvázly po napadení Íránu Spojenými státy a Izraelem stovky tankerů a nákladních lodí. Západní přepravní společnosti prakticky nemají šanci sjednat na tyto cesty pojištění. Dopady pociťuje celý globální logistický sektor. Bez započtení vývozu energie by blokáda mohla způsobit škody v mezinárodním obchodu ve výši 400 miliard eur ročně (9,8 bilionu korun), píše Handelsblatt.

O tom, že Teherán už nyní po některých lodích požaduje poplatek, aniž by to bylo podloženo zákonem, ve čtvrtek informovala agentura AP. Americký prezident Donald Trump podle agentury Reuters řekl, že Írán by neměl mít možnost vybírat za průjezd průlivem mýtné. „Ale oni to dělají,“ dodal pak Trump, který si v minulých dnech opakovaně stěžoval, že se jiné země, včetně spojenců z NATO, nechtějí podílet na znovuotevření plavby v klíčovém průlivu v době pokračujících bojů.

Hormuzským průlivem bezpečně a bez starostí? Íránci nerušeně vybírají mýtné

Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...

