Ale ve středu tam už hořela i nákladní loď. Jedna z mála, co si tam troufly. Od začátku války totiž klesla doprava Hormuzem na tři procenta.
To zdánlivě vyvrací všechny hororové příběhy na téma, co by bylo, kdyby Íránci průliv zavřeli. Zašpuntovaný už prakticky je. Jenže deset dnů, co trvá válka, je nic. Z dlouhodobého hlediska by to byla katastrofa. Proto to tam Íránci nikdy nezavřeli, i když tím rádi hrozili.
Na íránské straně jsou mělčiny, tím se plavební dráha zúžila a zaminovat ji by bylo snazší, než to vypadá. Tankery se pomalu šinou a jsou jak na dlani.