Miny, tankery a potápěči na ráně jako kachničky ve vaně. Proč je tak těžké bránit Hormuz

Premium

Fotogalerie 27

Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je částí Arabského moře. Odděluje také ománský poloostrov Musandam na jihu od asijské pevniny na severu. Jako jediná spojnice mezi Perským zálivem a oceánem patří mezi nejdůležitější strategická místa na světě. | foto: Reuters

Milan Vodička
  14:00
Írán se snaží zaminovat Hormuzský průliv a to je snad horší, než kdyby zase vyslal komando zabít Donalda Trumpa. Takže v tamních vodách vypukla námořní bitva a ke dnu šla jedna minonoska za druhou. Celkem šestnáct.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ale ve středu tam už hořela i nákladní loď. Jedna z mála, co si tam troufly. Od začátku války totiž klesla doprava Hormuzem na tři procenta.

To zdánlivě vyvrací všechny hororové příběhy na téma, co by bylo, kdyby Íránci průliv zavřeli. Zašpuntovaný už prakticky je. Jenže deset dnů, co trvá válka, je nic. Z dlouhodobého hlediska by to byla katastrofa. Proto to tam Íránci nikdy nezavřeli, i když tím rádi hrozili.

Na íránské straně jsou mělčiny, tím se plavební dráha zúžila a zaminovat ji by bylo snazší, než to vypadá. Tankery se pomalu šinou a jsou jak na dlani.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Miny, tankery a potápěči na ráně jako kachničky ve vaně. Proč je tak těžké bránit Hormuz

Premium
Hormuzský průliv je průliv mezi Perským zálivem a Ománským zálivem, který je...

Írán se snaží zaminovat Hormuzský průliv a to je snad horší, než kdyby zase vyslal komando zabít Donalda Trumpa. Takže v tamních vodách vypukla námořní bitva a ke dnu šla jedna minonoska za druhou....

12. března 2026

Babiš bude čelit interpelacím na ceny pohonných hmot i na závazky v NATO

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš ve Sněmovně (3. března 2026)

Premiéra Andreje Babiše se poslanci při interpelacích chtějí ptát na ceny pohonných hmot a na postup vlády, ale i na to, jak chce Česká republika s jeho vládou plnit závazky v Severoatlantické...

12. března 2026  13:55

Dlouhou cestu si řidič kamionu krátil pitím rumu. Zvládl dvě lahve, sotva mluvil

Řidič kamionu vypil dvě lahve rumu. Ztěžka mluvil, ale když ho policisté...

Na nebezpečné chování kamionu upozornili policisty řidiči, kteří se s ním potkali na silnici mezi Jindřichovým Hradcem a Pelhřimovem. Když ho hlídka zastavila, šofér sotva mluvil a stál na nohou. Pak...

12. března 2026  13:44

Svit kytaristy Queen. V Česku bude k vidění zvířetníkové světlo i Venuše

Zvířetníkové světlo je pás podobný mléčné dráze, je však méně jasné. Způsobuje...

Zvířetníkové světlo, o jehož popis se významně zasadil sir Brian May, astrofyzik a kytarista z britské rockové skupiny Queen, bude až do 20. března ke spatření také na české obloze. Za dobré...

12. března 2026  13:41

Bezohledné, stěžuje si Moskva na údery Kyjeva na energetickou infrastrukturu

Ukrajinci zasáhli ropnou stanici Tichoretckaja v Rusku.

Nové útoky Ukrajiny na kompresorovou stanici, která dodává plyn plynovodu TurkStream, jsou naprosto bezohledné. Ve čtvrtek to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Předtím byly hlášeny další útoky...

12. března 2026  13:34

Případů tuberkulózy v ČR neubývá. Nejvíce nemocných loni přišlo z ciziny

Ilustrační snímek

Jednatřicetiletý Jiří z Prahy začal zkraje loňského roku kašlat. Zpočátku tomu nevěnoval velkou pozornost, na nemoci byl zvyklý. Po čase ale kašel neustupoval a Jiří se rozhodl podstoupit vyšetření....

12. března 2026  13:33

Strážníci v Praze objevili stan, kde několik měsíců žily zanedbané malé děti

V provizorním stanu u vojenského letiště v Praze-Kbelích žili partneři s malými...

Neobvyklou situaci řešili tento týden strážníci při noční obchůzce v pražských Kbelích. Mezi křovisky nedaleko vojenského letiště objevili v provizorním stanu ženu a muže, s nimiž spaly dvě malé...

12. března 2026  13:25

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl na střechu. Na místě je policie

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu.

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu. Na místě jsou policisté, kteří s ním vyjednávají. Uzavřená je i nejbližší...

12. března 2026  13:25

Bezohledný a bezcitný. Manipulátor zotročovaným dívkám zničil život, řekl soud

Obžalovaný Roman M. u Vrchního soudu v Praze (12. března 2026)

Roman M. z Karlových Varů si odpyká deset let vězení za dlouhodobé znásilňování, týrání a vydírání tří dívek, s nimiž se postupně seznámil přes internet. Trest mu dnes pravomocně potvrdil pražský...

12. března 2026  13:19

Pavel je na návštěvě Litvy. Jednal o obraně, prohlédne si památník padlých

Prezident České republiky Petr Pavel se setkal s litevským prezidentem...

Litevský prezident Gitanas Nauséda s manželkou Dianou přivítali ve čtvrtek dopoledne v prezidentském paláci ve Vilniusu českého prezidenta Petra Pavla s chotí Evou. Český prezidentský pár tak zahájil...

12. března 2026,  aktualizováno  12:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Zdolat tu horu. Gorillaz vás na novince vezmou na dobrodružnou cestu

Kapela Gorillaz živě

Virtuální kapela Gorillaz, jejímiž mozky jsou Damon Albarn, frontman kapely Blur, a výtvarník Jamie Hewlett, se před časem vydala do Indie nalézt inspiraci k natočení nového alba. Výsledkem je...

12. března 2026  12:50

Pavel v Litvě opět kritizoval vládu za nízké výdaje na obranu. Probere to s Babišem

Prezident České republiky Petr Pavel s litevským prezidentem Gitanasem...

Prezident Petr Pavel v Litvě znovu zkritizoval plánovanou výši výdajů na obranu ČR. Své argumenty bude příští týden řešit s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Obranné výdaje Pavel vidí jako znak...

12. března 2026  12:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.