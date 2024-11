Írán otevře léčebnu pro ženy, které odmítají nosit hidžáb

Protestující v Londýně upozorňují na osud studentky, která byla v Teheránu zadržena poté, co se na protest svlékla do spodního prádla. (12. listopadu 2024) | foto: Aubrey Fagon / Alamy / Alamy / Profimedia, Profimedia.cz

Otevření léčebny pro ženy, které si sundávají hidžáb, oznámila Mehrí Tálebí Dárestáníová, ředitelka íránského úřadu pro ženy a rodiny, který spadá pod teheránský úřad pro podporu ctností a prevenci neřestí.

Poznamenala, že nová klinika bude nabízet „vědeckou a psychologickou léčbu proti odstraňování hidžábu“.

Mnohé Íránky a lidskoprávní skupiny oznámení pobouřilo. Síma Sábetová, íránská novinářka žijící v Británii, která se loni stala terčem íránského pokusu o atentát, nejnovější oznámení íránských úřadů namířené proti ženám označila za ostudné.

„Myšlenka, že založíte kliniky, kde budete ‚léčit‘ nezahalené ženy, je děsivá,“ uvedla. Íránský režim bude podle ní od zbytku společnosti oddělovat ženy jen proto, že nedodržují ideologii.

Íránský právník zaměřený na lidská práva Hosejn Raísí poznamenal, že myšlenka léčebny pro ženy, které odmítají nosit hidžáb, je nejen neislámská, ale odporuje i íránským zákonům. Rovněž označil za šokující, že zřízení léčebny oznámil úřad, který spadá přímo pod íránského nejvyššího duchovního ajatolláha Alího Chameneího.

Zpráva o léčebně se už rozšířila mezi protestní skupinou za ženy, život a svobodu a studentkami, mezi nimiž vyvolala obavy i vzdor.

„Nebude to klinika, bude to věznice. Sotva se nám daří vyjít s penězi, máme tu výpadky proudu, ale stát se zajímá o kus hadru. Jestli je chvíle, kdy bychom měly všechny znovu vyjít do ulic, je to teď, nebo nás zavřou všechny,“ řekla listu jedna mladá Íránka pod podmínkou zachování anonymity.

Začátkem listopadu svět obletěla zpráva o zatčení íránské studentky, která se svlékla do spodního prádla na protest proti šikaně související s přísnými pravidly oblékání v zemi. Incident se odehrál více než dva roky poté, co Íránem otřásly protesty vyvolané smrtí íránské Kurdky Mahsy Amíníové po zatčení mravnostní policií.

Podle organizací na ochranu lidských práv včetně Amnesty International existují důkazy o mučení, násilí a nuceném podávání léků protestujícím a politickým disidentům, které úřady považují za psychicky labilní a umisťují je do státních psychiatrických zařízení.