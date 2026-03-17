„Nehorázná arogance spojenců.“ Nezažil jsem Trumpa tak naštvaného, řekl senátor

  21:37
Napětí mezi USA a evropskými spojenci v NATO roste. Jádrem sporu je neochota Evropy vojensky jistit Hormuzský průliv v konfliktu s Íránem. Senátor Lindsey Graham po hovoru s Donaldem Trumpem uvedl, že šéf Bílého domu je přístupem spojenců hluboce rozhořčen. Trump už pohrozil i přehodnocením amerických výdajů na obranu aliance.
Americký senátor Lindsey Graham hovoří s příznivci íránského exilového prince Pahlavího během demonstrace před Mnichovskou bezpečnostní konferencí (14. února 2026)

„Právě jsem mluvil s prezidentem o neochotě našich evropských spojenců poskytnout prostředky k udržení chodu Hormuzského průlivu. Přitom tato cesta prospívá Evropě mnohem více než Americe,“ napsal Graham na sociální síti X s tím, že Donalda Trumpa ještě nikdy neslyšel takto rozzuřeného.

„Arogance našich spojenců, kteří naznačují, že Írán s jadernou zbraní je příliš netrápí a že vojenská akce k zastavení ajatolláha je náš problém, a ne jejich, je nehorázná,“ dodal Graham. Zdůraznil také, že dosavadní evropská snaha o diplomatické zadržování Íránu skončila „naprostým selháním“.

„Nechceme pomoc, ale děláte chybu“

Grahamova slova přicházejí krátce poté, co se k situaci vyjádřil sám prezident Trump. Ten na své sociální síti Truth Social nešetřil kritikou na adresu zemí jako Německo, Itálie, Španělsko nebo Polsko, které odmítly do oblasti Perského zálivu vyslat své válečné lodě.

Trump označil rozhodnutí spojenců za „opravdu hloupou chybu“ a ve svých příspěvcích začal psát slovo spojenci v uvozovkách. Podle něj je NATO dlouhodobě jednostrannou záležitostí, kde USA platí stovky miliard dolarů za ochranu ostatních, ale v době nouze se jim nedostává pomoci zpět.

Zároveň však prezident prohlásil, že vzhledem k drtivému úspěchu americko-izraelských úderů, které začaly 28. února, už Spojené státy žádnou asistenci nevyžadují. Podle Bílého domu americká armáda prakticky zlikvidovala íránské letectvo, námořnictvo i protivzdušnou obranu. „Nepotřebujeme pomoc od nikoho,“ vzkázal Trump.

Budoucnost aliance v ohrožení?

Navzdory deklarovanému vojenskému úspěchu zůstává diplomatická nejistota ohledně dalšího fungování transatlantických vztahů. Trump varoval, že NATO čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci nebudou podílet na zajištění kritických námořních cest, kudy proudí pětina světové ropy.

Prezident v této souvislosti připomněl americkou pomoc Ukrajině a srovnal ji s nynějším vlažným přístupem Evropy k íránské hrozbě. „Pomohli jsme s Ukrajinou a oni nepomáhají s Íránem,“ postěžoval si. Na dotazy novinářů, zda plánuje konkrétní kroky proti alianci, odpověděl, že USA budou minimálně „přemýšlet o svých výdajích na NATO“.

Senátor Graham se rovněž označil za přívržence aliance, ale nynější situace jej nutí postoj přehodnotit. „V dobách skutečných zkoušek, jako je tato, mě nutíte pochybovat o hodnotě těchto aliancí. Jsem si jistý, že nejsem jediný senátor, který to tak cítí,“ uzavřel Graham.

