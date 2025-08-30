Peklo se vrací. Izrael změnil obávaný žalář v trosky, Írán tam znovu žene vězně

Autor:
  16:01
Íránské nechvalně proslulé vězení Evín, kam teokratický režim často umisťuje politické vězně, je znovu v provozu. Ani ne dva měsíce po ničivém izraelském bombardování se do něj začínají vracet odsouzení Íránci. A přestože třeba Google ho ve svých mapách stále vede jako „dočasně zavřené“, v nevyhovujících podmínkách mezi troskami a bez přístupu k lékařské péči už žije prvních šest set mužů.
Íránské nechvalně proslulé vězení Evín po izraelských náletech (1. července...

Íránské nechvalně proslulé vězení Evín po izraelských náletech (1. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Íránské nechvalně proslulé vězení Evín po izraelských náletech (1. července...
Íránské nechvalně proslulé vězení Evín po izraelských náletech (1. července...
Íránské nechvalně proslulé vězení Evín po izraelských náletech (1. července...
Íránské nechvalně proslulé vězení Evín po izraelských náletech (1. července...
10 fotografií

„Je to temné doupě, které nesplňuje ani minimální podmínky kritické pro lidský život,“ prohlásil o věznici na předměstí Teheránu Íránec Behzád Panahí, kterého zavřeli za údajnou špionáž pro Indii. Kvůli nevyhovujícím podmínkám v Evínu rozjel protestní hladovku.

Komplex evínského vězení skončil po izraelských náletech, provedených 23. června během krátké izraelsko-íránské války, v troskách. Dosud se podařilo vrátit do provozu oddělení sedm a osm. Okna jsou znovu zasklená, dveře opět zasazená do pantů, ze zničených chodeb a cel vyklidili suť, píše list The New York Times (NYT).

Izrael cílil na symboly íránského režimu, také na zařízení pro politické vězně

Vězeňské administrativní centrum, návštěvní místnosti, nemocnice a další budovy však stále zůstávají rozbombardované, popisují rodiny vězňů, právníci a íránští aktivisté. „Podle íránských předpisů nesmí být vězni za žádných okolností drženi v podmínkách, kde nejsou k dispozici základní služby, jako je lékařská péče nebo hygienické zařízení,“ upozorňuje také íránský právník Saíd Dehgan z kanadského exilu.

Lidskoprávní skupiny a právníci například poukazují na to, že Evínu chybí klimatizace nebo alespoň možnost řádně vyvětrat, stejně jako přístup k lékařské péči. To vše zavřené muže v době extrémních veder přímo ohrožuje na životě. V době izraelského útoku bylo v celách Evínu na 1 500 vězňů včetně žen. Ty se zpět zatím nevrací, cílem úřadů je však „vrátit všechny co nejdříve“.

Uniklá videa ukazují, jak v íránském Evínu mučí vězně. Šéf káznice se omluvil

Útok Izraele na káznici nechvalně proslulou svou krutostí byl jedním z nejtvrdších za celou dvanáctidenní válku. Zabil nejméně sedmdesát lidí a desítky dalších zranil. Kromě samotných vězňů zemřelo údajně také jedno dítě, zaměstnanci věznice, zdravotníci nebo jeden kolemjdoucí.

Íránské nechvalně proslulé vězení Evín po izraelských náletech (1. července 2025)
Íránské nechvalně proslulé vězení Evín po izraelských náletech (1. července 2025)
Íránské nechvalně proslulé vězení Evín po izraelských náletech (1. července 2025)
Íránské nechvalně proslulé vězení Evín po izraelských náletech (1. července 2025)
Íránské nechvalně proslulé vězení Evín po izraelských náletech (1. července 2025)
10 fotografií

Stav věznice byl tak žalostný, že se dokonce spekulovalo, že se Evín možná už vůbec znovu neotevře. Úřady však začátkem tohoto měsíce oznámily, že do zrekonstruovaných částí pošle první odsouzené. Mezi nimi podle NYT i mnoho disidentů a prominentních politicky činných osobností.

„Rozsah škod byl značný a velmi znepokojivý. Vězni v těchto odděleních stále nemají přístup ke svým osobním věcem, což v nich vyvolává pocit dočasného vysídlení, jako by je narychlo přemístili do oddělení, která fungují jen minimálně,“ říká Fachrí Mohtašamipúrová, manželka uvězněného exnáměstka ministerstva vnitra Mostafy Tajzádeha.

Konečně směla zavolat. Vězněná Italka popsala děsné podmínky v íránské cele

Kromě osmašedesátiletého úředníka je ve věznici i osmdesátiletý bývalý politik Abolfázl Gadjání. Při převozu vězňů se dozorci pokusili oddělit muže odsouzené k trestu smrti od ostatních vězňů, což vyvolalo protesty, uvádí portál Iran International. Někteří vězni včetně Tajzádeha také údajně na dobu transferu odmítli pouta na nohou a rukou, za což je dozorci zbili. Vedení Evínu informace o násilí popírá.

Ochránci lidských práv, například Amnesty International nebo Human Rights Watch, kvůli náletům kritizovali také Izrael. Podle nich je bombardování věznice válečným zločinem, který by měl být nezávisle vyšetřen. Izrael útok na „nástroj represí íránského režimu“ označil za symbolický.

Válka v Izraeli

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Írán, Teherán

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Policie vyšetřuje smrt na pražské vyhlídce Dobeška, na tělo narazili lezci

K nálezu mrtvého cizince na vyhlídce Dobeška vyjížděli v sobotu po poledni pražští policisté. Okolnosti úmrtí vyšetřují. Uvedl to policejní mluvčí Jan Daněk.

30. srpna 2025  15:06,  aktualizováno  16:06

Peklo se vrací. Izrael změnil obávaný žalář v trosky, Írán tam znovu žene vězně

Íránské nechvalně proslulé vězení Evín, kam teokratický režim často umisťuje politické vězně, je znovu v provozu. Ani ne dva měsíce po ničivém izraelském bombardování se do něj začínají vracet...

30. srpna 2025  16:01

Rusko znovu útočilo na Ukrajinu. V Záporožské oblasti zemřel člověk

Rusko v noci na sobotu podniklo další rozsáhlý útok na Ukrajinu. Kvůli ochraně polských oblastí v sousedství Ukrajiny odstartovaly polské a spojenecké stíhačky, oznámila nad ránem polská armáda....

30. srpna 2025  7:07,  aktualizováno 

Ryanair bude uznávat palubní vstupenky jen v digitální formě. Ušetří 300 tun papíru ročně

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair bude od 3. listopadu požadovat, aby všichni její cestující měli palubní vstupenku v digitální podobě. Znamená to, že už si ji nebudou moci stáhnout a...

30. srpna 2025  15:33

Koupala se tu i Sissi. Slavné lázně čelí záhubě, zachraňují je dobrovolníci

Odlupující se fasády, graffiti a sutiny. Rumunské lázeňské město Baile Herculane, kdysi oblíbené císaři pro své sirné prameny, zažívalo dlouhý úpadek poznamenaný korupcí. Až do chvíle, kdy sem...

30. srpna 2025  15:07

Štěně, pleš i hřbitovní svíce. Co vše si vozí cyklisté v košících sdílených elektrokol

Sdílená kola a koloběžky už patří k běžné městské dopravě. Češi je ale nevyužívají jen na rychlý přesun a často s nimi odvážejí neobvyklé náklady. V košících se objevují batohy, nákupní tašky, někdy...

30. srpna 2025

Muž s duševními potížemi je podezřelý, že v Německu strčil pod vlak 16letou uprchlici

Jedenatřicetiletý muž s mentálním onemocněním je podezřelý z toho, že 11. srpna na nástupišti ve středoněmeckém městě Friedland strčil pod projíždějící vlak šestnáctiletou dívku. Uvedla to agentura...

30. srpna 2025  14:04

Ve Lvově zastřelili exšéfa ukrajinského parlamentu. Pachatel ujel na elektrokole

Ve Lvově na západě Ukrajiny byl v sobotu zabit předseda ukrajinského parlamentu z let 2016 až 2019 Andrij Parubij, informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Policie po pachateli pátrá. Šéf...

30. srpna 2025  12:37,  aktualizováno  14:02

Fóry, stres a pochyby. Robbie Williams jako kdyby si zakázal být šťastný

Po osmi letech od koncertu na letišti v Letňanech se do Prahy vrací britský zpěvák a entertainer Robbie Williams. Vystoupí v neděli 7. září v O2 areně a kromě osvědčených hitů představí i materiál z...

30. srpna 2025

Ukrajinský dron způsobil rozsáhlý požár poblíž Putinova luxusního paláce

Část ukrajinského dronu ve čtvrtek spadla nedaleko údajného paláce ruského prezidenta Vladimira Putina a v oblasti způsobila rozsáhlý požár. Luxusní sídlo odhalil v roce 2021 investigativní tým kolem...

30. srpna 2025  13:30

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Dostavba propírané dálnice D49 by mohla začít na jaře, dává naději ministr Kupka

Premium

To, co si starosta Martinic na Kroměřížsku Pavel Fiurášek sliboval od blokády silničního průtahu obcí, se stalo skutečností. Ministr dopravy Martin Kupka přijede do Martinic diskutovat s občany....

30. srpna 2025

Rusko musí platit reparace, pokud bude chtít zpět svůj majetek, řekla Kallasová

Není možné uvažovat o uvolnění zmrazených ruských prostředků, pokud nebude Moskva po skončení války na Ukrajině platit reparace, je přesvědčena šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Řekla to v...

30. srpna 2025  10:35,  aktualizováno  12:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.