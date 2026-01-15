Nepopravíme ho. Írán ujišťuje, že mladému demonstrantovi trest smrti nehrozí

  9:26
Íránská justice ve čtvrtek oznámila, že šestadvacetiletý Erfán Soltání, zatčený 8. ledna při demonstracích, nebyl odsouzen k smrti. Soltáního fotografie se v posledních dnech v souvislosti se spekulacemi o jeho brzké popravě objevila na předních stránkách světových médií.
Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

Íránská justice uvedla, že je Soltání, který je v současnosti držen v centrální věznici v Karadži, obviněn ze „spolčení proti vnitřní bezpečnosti země a z propagandistických aktivit proti režimu“, avšak i pokud bude odsouzen, trest smrti se na tato obvinění nevztahuje.

Podle původních informací Soltáního rodiny muže zatkli 8. ledna a tři dny nebylo jasné, kde skončil. V neděli rodinu kontaktovali tajní agenti s tím, že byl odsouzen k smrti. Jeho provinění tehdy bylo, že „vedl válku proti Bohu“.

Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

Oznámení íránské justice odráží dřívější prohlášení íránského ministra zahraničí Abbáse Arakčího, který v noci na čtvrtek v rozhovoru s americkou stanicí Fox News řekl, že Írán neplánuje žádné bezprostřední popravy protivládních demonstrantů.

Šéf íránské justice Gholámhosejn Mohsení Edžeí přitom ještě ve středu řekl, že úřady by měly urychlit soudní procesy se zadrženými protestujícími i případné popravy.

Podle agentury AP tím reagoval na výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa z úterního rozhovoru se stanicí CBS, ve kterém americký prezident varoval, že pokud Írán popravy provede, Spojené státy „podniknou rázné kroky“. Trump ve středu prohlásil, že zabíjení demonstrantů v Íránu skončilo, jak se prý dozvěděl z důvěryhodného zdroje.

Zabíjení v Íránu ustalo, popravy nebudou, odkázal Trump na „důvěryhodný zdroj“

Arakčí pak mimo jiné řekl, že íránské síly nebojují s demonstranty, ale s teroristy. Tito teroristé podle něj střílejí civilisty, aby zatáhli Spojené státy do konfliktu. Zpochybnil také uváděná čísla zabitých demonstrantů a tvrdil, že veškeré zabíjení, ke kterému došlo, bylo izraelské spiknutí s cílem způsobit vysoké počty obětí. „Chtějí co největší počet mrtvých. Proč? Protože prezident Trump říká, že pokud se bude zabíjet, zasáhne. A oni ho chtějí zatáhnout do tohoto konfliktu,“ řekl šéf íránské diplomacie.

Íránem od konce prosince zmítají demonstrace, které původně začaly kvůli rozhořčení z poklesu hodnoty íránské měny. Protesty se postupně rozšířily do všech regionů země, přičemž proti protestujícím zasahují bezpečnostní složky. Podle středečních údajů lidskoprávní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Norsku íránské bezpečnostní složky dosud zabily nejméně 3 428 protestujících.

