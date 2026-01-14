Jen šel na protest, rodina ho viděla deset minut. Írán popraví prvního demonstranta

  11:25aktualizováno  11:45
Je mu teprve šestadvacet a stejně jako desetitisíce dalších Íránců šel na protivládní demonstraci. Teď jej za to režim popraví, burcují lidskoprávní organizace na poplach. Mladého Erfána Soltáního podle jejich informací ve středu pověsí. Bez řádného soudu, bez přítomnosti obhájce nebo rodiny. Ta měla na rozloučení deset minut.
Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)

foto: X / @NoaMagid

Šestadvacetiletý Íránec Erfán Soltání na archivní fotografii (nedatováno)
Možná už je mladý Íránec po smrti. Nepotvrzené zprávy hovoří o tom, že jej ve středu popraví. Ochránci lidských práv se odkazují na informace Soltáního rodiny. Podle ní jej zatkli 8. ledna nedaleko jeho domova ve městě Karadž západně od Teheránu. Tři dny nebylo jasné, kde mladík skončil. V neděli rodinu kontaktovali tajní agenti.

Potvrdili, že byl Erfán odsouzen k smrti. Jeho provinění? Formálně není z ničeho obviněn, podle jiných zdrojů „vedl válku proti Bohu“. Zoufalá rodina si vyprosila jediné setkání. Na rozloučení měli deset minut. Od té doby je muž zadržován bez přístupu k právníkovi. Režim nestanovil žádný termín soudního stání a rodina údajně čelí výhrůžkám – pokud budete mluvit do médií, přijdeme si pro dalšího z vás.

Íránci promluvili o situaci v zemi. Popsali střelbu do davů i první popravy

„Rodina je pod extrémním tlakem. Jeden blízký příbuzný (podle některých zdrojů Soltáního sestra, pozn. red.), který je právník, se pokusil případu ujmout, ale agentu mu v tom zabránili a začali mu vyhrožovat. Řekli mu, že ‚žádný spis k nahlédnutí neexistuje‘. ‚Oznámili jsme, že každý, kdo byl zatčen během protestů, bude popraven. Erfánův rozsudek zní Moharebeh (válka proti Bohu). Je to konečné a stane se to,‘“ popsal pro portál Iran Wire zdroj blízký rodině.

Mladý Erfán podle něj pracoval v oděvním průmyslu. Jeho okolí by jej prý popsalo coby fanouška módy a stylu, ale i bodybuildingu a sportu obecně. „Výhrůžky mu chodily už před jeho zatčením, ale on se protestů dál účastnil. Své rodině řekl, že ho sledují, ale odmítl se vzdát,“ pokračuje zdroj.

Portál podotýká, že podle samotného íránského práva je rychlý postup Soltáního „případu“ nemožný. Celý proces by se v takovém tempu nemohl odehrát. „Je právně nemožné někoho zatknout a popravit do tří dnů. I s advokátem jmenovaným státem by absolutní minimum pro takový proces bylo deset dní. Pokud má dotyčný nezávislého advokáta, trvalo by to nejméně třicet dní, aby se zohlednila lhůta pro odvolání,“ uvádí íránský právník Mohammad Olyaeifard, který se zaměřuje na zastupování nezletilých odsouzených k smrti.

Pokračujte, převezměte kontrolu, pomoc je už na cestě, burcuje Trump Íránce

Podle něj tak jde o „polní proces“. „V žádném zákoně není uvedeno, že obvinění z ‚moharebeh‘ může být provedeno bez řádného soudního řízení během několika dní. Zdá se, že se jedná o taktiku, jejímž cílem je terorizovat rodiny protestujících,“ míní. Právníci Soltáního rodině doporučili, aby se okamžitě obrátila na nejvyšší soud a teheránského prokurátora – navzdory riziku, že se jí režim později pomstí.

Osud Soltáního vzbudil velký ohlas i mimo Írán a za jeho záchranu bojuje třeba organizace Amnesty International nebo v Norsku sídlící skupina Hengaw. „Od svého zatčení je Erfán Soltání zbaven svých nejzákladnějších práv, včetně přístupu k právnímu zástupci, práva na obhajobu a dalších základních záruk spravedlivého procesu. Jeho rodina je také záměrně držena v nevědomosti o soudním řízení,“ napsala skupina.

„Náhlé a netransparentní řešení tohoto případu vyvolalo obavy, že trest smrti je využíván jako nástroj k potlačení protestů,“ dodala.

Demonstrace trvají už od konce minulého roku a počty obětí se neustále zvyšují, hovoří se i o několika tisících zabitých, byť přesné číslo není jasné. Na záběrech z jednoho íránského forenzního ústavu jsou vidět těla zakrytá plachtami a lidé, kteří mezi nimi hledají své blízké.

Tisíce demonstrantů byly také zatčeny. Podle médií bude Soltání zřejmě prvním účastníkem těchto protestů, kterého teokratický režim bez soudu popraví. Mnozí další však mohou následovat.

