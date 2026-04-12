Írán hrozí americkým lodím v Hormuzu, Trump varoval Čínu před zbrojením

Americké zpravodajské služby přitom podle televize CNN mají informace, že Čína se chystá Teheránu v příštích týdnech dodat nové systémy protivzdušné obrany.
V pákistánském Islámábádu mezitím podle íránské agentury Tasním skončilo další kolo rozhovorů mezi USA a Íránem v rámci mírových jednání po uzavření příměří a přes neshody v neděli mají jednání pokračovat.
Podle oblastního velitelství amerických sil CENTCOM je sobotní proplutí dvou torpédoborců Hormuzským průlivem součástí operace, jejímž cílem je odstranit miny z této klíčové námořní trasy. Před začátkem konfliktu USA a Izraele s Íránem se přes ni přepravovala asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).
USA začaly čistit Hormuzský průliv od min. Spojenci na to nemají odvahu, řekl Trump
Íránské Islámské revoluční gardy ve svém prohlášení zveřejněném íránskými médii varovaly, že jakýkoli pokus vojenských plavidel o průplav Hormuzským průlivem se setká s „silnou odpovědí“ a dodaly, že proplutí bude povoleno pouze nevojenským plavidlům za určitých podmínek.
Americký prezident Donald Trump mezitím při odletu z Bílého domu na Floridu prohlásil, že pokud Čína bude dodávat Íránu zbraně, „může mít velké problémy“.
Čína se v příštích několika týdnech chystá dodat Íránu nové systémy protivzdušné obrany, napsal v sobotu s odvoláním na tři zdroje obeznámené s analýzami amerických zpravodajských služeb web stanice CNN. Televize uvedla, že existují náznaky, že Peking pracuje na směrování zásilek přes třetí země, aby zamaskoval jejich původ. Čínské velvyslanectví ve Washingtonu informaci popírá.
Dodání systémů by podle CNN představovalo provokativní krok, protože Peking prohlásil, že pomohl zprostředkovat křehkou dohodu o příměří, která v noci na středu zastavila válku mezi Íránem a Spojenými státy. Tu USA spolu s Izraelem zahájily na konci února. Americký prezident Donald Trump má navíc 14. a 15. května navštívit Čínu a setkat se tam se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.
V pákistánském Islámábádu v sobotu začaly trojstranné mírové rozhovory mezi Íránem, Spojenými státy a Pákistánem. Podle íránské agentury Tasním panují v jednáních neshody zejména ohledně Hormuzského průlivu.
Íránci nevědí, kam umístili miny v Hormuzském průlivu, tvrdí Američané
Íránská agentury Tasnim v noci na neděli uvedla, že další kolo jednání mezi Íránem a USA v Islámábádu skončilo a že stále přetrvávají některé závažné neshody. Íránská vláda na síti X uvedla, že jednání budou pokračovat i přes některé přetrvávající rozdíly. Reportér íránské státní televize v Islámábádu uvedl, že jednání budou pokračovat v neděli.
Pákistán zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, které začalo platit v noci na středu a které má trvat dva týdny. To má poskytnut prostor k dojednání konečné dohody mezi stranami konfliktu.