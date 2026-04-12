Írán hrozí americkým lodím v Hormuzu, Trump varoval Čínu před zbrojením

Íránské revoluční gardy varovaly, že jakýkoli pokus vojenských plavidel proplout Hormuzským průlivem by se setkal se silnou reakcí. Informovala o tom v noci na neděli agentura Reuters. Ozbrojené síly USA v sobotu oznámily, že Hormuzským průlivem propluly dva torpédoborce amerického námořnictva. Americký prezident Donald Trump zase varoval Čínu, aby se nepokoušela o zbrojní dodávky Číně.
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese Bradyho v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna 2026)

Lodě v Hormuzském průlivu u břehů ománského guvernorátu Musundam (8. dubna 2026)
Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026
Americké zpravodajské služby přitom podle televize CNN mají informace, že Čína se chystá Teheránu v příštích týdnech dodat nové systémy protivzdušné obrany.

V pákistánském Islámábádu mezitím podle íránské agentury Tasním skončilo další kolo rozhovorů mezi USA a Íránem v rámci mírových jednání po uzavření příměří a přes neshody v neděli mají jednání pokračovat.

Podle oblastního velitelství amerických sil CENTCOM je sobotní proplutí dvou torpédoborců Hormuzským průlivem součástí operace, jejímž cílem je odstranit miny z této klíčové námořní trasy. Před začátkem konfliktu USA a Izraele s Íránem se přes ni přepravovala asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).

USA začaly čistit Hormuzský průliv od min. Spojenci na to nemají odvahu, řekl Trump

Íránské Islámské revoluční gardy ve svém prohlášení zveřejněném íránskými médii varovaly, že jakýkoli pokus vojenských plavidel o průplav Hormuzským průlivem se setká s „silnou odpovědí“ a dodaly, že proplutí bude povoleno pouze nevojenským plavidlům za určitých podmínek.

Americký prezident Donald Trump mezitím při odletu z Bílého domu na Floridu prohlásil, že pokud Čína bude dodávat Íránu zbraně, „může mít velké problémy“.

Čína se v příštích několika týdnech chystá dodat Íránu nové systémy protivzdušné obrany, napsal v sobotu s odvoláním na tři zdroje obeznámené s analýzami amerických zpravodajských služeb web stanice CNN. Televize uvedla, že existují náznaky, že Peking pracuje na směrování zásilek přes třetí země, aby zamaskoval jejich původ. Čínské velvyslanectví ve Washingtonu informaci popírá.

Dodání systémů by podle CNN představovalo provokativní krok, protože Peking prohlásil, že pomohl zprostředkovat křehkou dohodu o příměří, která v noci na středu zastavila válku mezi Íránem a Spojenými státy. Tu USA spolu s Izraelem zahájily na konci února. Americký prezident Donald Trump má navíc 14. a 15. května navštívit Čínu a setkat se tam se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

V pákistánském Islámábádu v sobotu začaly trojstranné mírové rozhovory mezi Íránem, Spojenými státy a Pákistánem. Podle íránské agentury Tasním panují v jednáních neshody zejména ohledně Hormuzského průlivu.

Íránci nevědí, kam umístili miny v Hormuzském průlivu, tvrdí Američané

Íránská agentury Tasnim v noci na neděli uvedla, že další kolo jednání mezi Íránem a USA v Islámábádu skončilo a že stále přetrvávají některé závažné neshody. Íránská vláda na síti X uvedla, že jednání budou pokračovat i přes některé přetrvávající rozdíly. Reportér íránské státní televize v Islámábádu uvedl, že jednání budou pokračovat v neděli.

Pákistán zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, které začalo platit v noci na středu a které má trvat dva týdny. To má poskytnut prostor k dojednání konečné dohody mezi stranami konfliktu.

Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, řiká expert

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Studenti sami hledají kořeny dnešních problémů, říkají učitelé ocenění za otvírání témat

Jiří Sovadina (vlevo) a Petr Šimíček už téměř třicet let učí dějepis....

Proč se učit dějepis a poznávat moderní dějiny? A jak je učit? Odpovědi na obě otázky už léta hledá tandem dějepisářů ostravského Gymnázia Olgy Havlové Petr Šimíček a Jiří Sovadina. Za připomínání...

12. dubna 2026  6:45

Jednání USA a Íránu v Islámábádu skončila bez dohody, uvedl Vance

Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, kterého se zúčastnil viceprezident J.D....

Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu po 21 hodinách skončila bez dohody, když podle viceprezidenta J.D. Vance Írán nepřistoupil na závazek nevyvíjet jaderné zbraně, zatímco Pákistán vyzval obě...

12. dubna 2026  3:51,  aktualizováno  6:10

Skončí Orbán? Maďaři vybírají parlament, volby budou mít dopad na celou Evropu

Předvolební plakát v Budapešti (9. dubna 2026)

Maďarští voliči od nedělních šesti hodin ráno rozhodují, zda v čele země zůstane premiér Viktor Orbán, anebo jej vystřídá jeho někdejší spolupracovník, následně kritik a nyní hlavní oponent Péter...

12. dubna 2026

Tlačenice v haitské Citadelle Laferriere si vyžádala nejméně 30 mrtvých

Letecký pohled na Citadelle Laferri&#232;re, historickou pevnost na Haiti...

Nejméně 30 lidí zemřelo v sobotu při tlačenici v historické pevnosti Citadelle Laferriere na severu Haiti, přičemž úřady varují, že počet obětí může ještě vzrůst.

12. dubna 2026  4:48,  aktualizováno  5:12

Londýnské noční kluby jsou v ohrožení. Mladí chtějí zážitky, ne jen alkohol

Herní automaty v nočním klubu Heaven v Londýně (2. dubna 2026)

Londýnské noční kluby čelí změně chování mladých návštěvníků, pro které alkohol už není hlavním lákadlem. Aby se udržely v provozu, musí měnit fungování. Namísto alkoholu vsází na zážitky, denní akce...

12. dubna 2026

Čtyři roky beznaděje. Sarajevo dodnes naléhavě vypráví příběh své blokády

Doba zmaru. Bosenská metropole vytrpěla nejdelší obléháním hlavního města v...

Koukám se na dochovanou improvizovanou dopravní značku. Není tam ovšem napsáno ‚Dopravní obsluze vjezd povolen‘, ale ‚Pozor, odstřelovači‘, popisuje reportér iDNES.cz jeden z exponátů v Muzeu...

12. dubna 2026

Krutá bohyně. Autor slavné obálky Vogue u nás za Husáka fotil zvířecí lebky

Černobílá obálka časopisu Vogue s modelkou Jean Patchettovou z roku 1950

Pryč s barvou, rozhodl na jaře roku 1950 časopis Vogue a vsadil na kombinaci černé a bílé. Do čela monochromatické revoluce postavil fotografa elegance a minimalismu, Irvinga Penna. Jeden z...

12. dubna 2026

V kanalizaci končí nedopalky i pneumatiky. Vodárny to stojí miliony, říká expert

Ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací Vilém Žák (15. března 2026)

Nevhodné nakládání Čechů s odpady stojí vodárny miliony korun ročně. „Každý odpad, který v kanalizaci nemá co dělat, je nějakým způsobem problematický a způsobuje potíže jak provozovatelům stokové...

12. dubna 2026

Dnes bychom postupovali jinak, analyzují pražští záchranáři leteckou nehodu

Jak by Praha dnes řešila různé katastrofy současné i historické, záchranáři.

Dříve katastrofickou událost „přesunuli“ do nemocnic, dnes ji řeší na místě, aby raněným zvýšili šanci na přežití. Pražští záchranáři se neustále zlepšují, a to i poučením z chyb svých předchůdců....

12. dubna 2026

Český tatér vynalezl nejlevnější střelu. Pomůže při odminování Ukrajiny, říká

Tank a vzduch. Kamil Lukačovič názorně ukazuje, jak funguje jeho vynález.

Dlouholetý teplický tatér Kamil Lukačovič chce se svým odborným týmem a projektem Voidstrider odminovat Ukrajinu i zbytek světa a změnit pravidla boje na frontové linii. V rozhovoru pro iDNES.cz...

12. dubna 2026

Anděly mají Prokop, Vytisková či Mňága, rappeři „vyfakovali“ Klempíře i další

Klára Vytisková na udílení cen Anděl 2025 na pražském Výstavišti (11. dubna...

Na pražském Výstavišti se udílely hudební ceny Anděl za rok 2025. Dvě sošky získal Michal Prokop, uspěla rapperská dvojice James Cole & Idea či seskupení Gufrau, Victor Kal a Rohony. Objevem roku se...

11. dubna 2026  12:15,  aktualizováno  21:54

