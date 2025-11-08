Ve dvanácti ji provdali za bratrance, tyrana po letech zavraždila. Teď jí hrozí poprava

Autor:
  15:25
Přes dva miliony korun musí v přepočtu zaplatit mladá Íránka, jež sedí ve vězení za vraždu svého násilnického manžela. Žena, kterou provdali ve dvanácti letech za bratrance, už má čas jen do prosince. Vysokou částku na svou záchranu však nemá, lidé se jí proto snaží pomoci na sociálních sítích. Podle obhájců lidských práv případ ukazuje diskriminaci žen i etnické menšiny Balúčů, k nimž odsouzená patří, i to, jak íránská vláda zneužívá popravy, aby mezi občany zasela strach.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Provdali ji ve dvanácti za bratrance, ve třinácti otěhotněla a porodila syna. Léta pak musela trpět psychické i fyzické týrání, protože odmítla mít další dítě. Při prvním porodu v domácích podmínkách, bez lékařské pomoci a navíc ve velmi nízkém věku skoro zemřela. Když před bitím utekla a vrátila se k rodičům, otec jí údajně řekl: „Předal jsem svou dceru v bílých šatech, jedinou cestou, jak se můžeš vrátit, je zabalená v rubáši.“

Nyní pětadvacetiletá Goli Kouchánová je v cele v Gorgánu na severu Íránu už sedm let. Bylo jí osmnáct, když násilnického manžela zabila. Toho dne v květnu 2018 bil ji i jejich pětiletého chlapce. Když si přivedla dalšího bratrance, aby jí muže pomohl zastavit, strhla se rvačka. Přestože Goli přivolala sanitku, její choť zemřel. Jak Goli, tak bratranec byli zatčeni.

Při výslechu na policii negramotná žena – údajně bez přítomnosti právníka a pod nátlakem – podepsala doznání. V souladu s islámským právem šaría ji odsoudili k smrti. Trest vychází z principu „kisás“, kdy rodina zabitého může žádat rovnocennou odplatu, nebo odškodnění.

Hlad, hadi a násilí. V íránské věznici zemřely tři ženy, Teherán nevidí problém

Jaký trest dostal zmíněný bratranec, není jasné. Příbuzní manžela si nicméně nakonec vybrali druhou možnost. Goli tak musí zaplatit 10 miliard tumánů, v přepočtu zhruba 2,2 milionu korun. Mezi podmínkami pro ženino osvobození také je, že opustí Gorgán a nebude se stýkat se synem. Ten je nyní v péči prarodičů z otcovy strany. Mladá žena však tyto „krvavé peníze“ nemá. A čas už má jen do prosince, kdy uplyne lhůta pro vyplacení pokuty.

„Její rodina ji od zatčení zcela opustila. V průběhu let se Goli naučila číst a psát, tkát koberce, pracovat s kůží i paličkovat, což využívá jak k vydělávání peněz, tak jako způsob, jak se vyrovnat s emocionální prázdnotou ve svém životě. Při několika málo příležitostech, kdy mohla svého syna vidět, jí návštěvy zprostředkovaly vězeňské úřady. Po sedmi letech rodina jejího manžela souhlasila s tím, že upustí od popravy, pokud zaplatí 10 miliard tumánů jako odškodné za zabití a navždy opustí Gorgán,“ popsal zdroj z věznice pro organizaci Iran Human Rights (IHR)

„Kouchánová patří k etnické menšině, je to žena a je chudá. Zřejmě je tak tou absolutně nejslabší v rámci íránské společnosti,“ řekl íránský lékař a aktivista Mahmúd Amirí-Moghadám z IHR s odkazem na etnické Balúče, kteří žijí také v Pákistánu či Afghánistánu. V samotném Íránu čítají zhruba 1,5 milionu a tvoří tak kolem 2 procent íránské populace.

Goli kvůli přístupu vlády k marginalizované menšině údajně nemá ani doklady. „Ženin verdikt je symbolickým příkladem jednak toho, jak úřady využívají trest smrti k vyvolání strachu, ale i diskriminačních zákonů a společenských faktorů, které k této situaci vedly,“ dodává aktivista.

„Kouchánová není ojedinělý případ. Balúčské ženy, a ženy obecně, jsou terčem režimu. Nikdo o nich neví, nikdo se o ně nezajímá a jejich hlasy nejsou slyšet. Ženy nemají žádná práva, musí poslouchat své manžely a nesmějí chodit do školy. Rodiny dívky provdávají kvůli chudobě. Nemohou je uživit,“ vysvětlila pro deník The Guardian Zíba Baktijáríová z organizace Bramsh, jež hájí práva balúčských žen.

Provdali ji jako dítě za násilníka, za jeho zabití dostala v Íránu provaz

V Íránu jen za letošní rok popravili nejméně třicet žen. Loni byl počet podobný, v souvislosti s drogovými delikty nebo vraždami bylo popraveno jednatřicet žen. Byl to největší počet poprav za více než patnáct let, napsal The Guardian s tím, že Írán obecně popravuje nejvíc žen na světě. Celkem bylo letos za prvních devět měsíců popraveno přes tisíc lidí, napsal portál The Jerusalem Post.

Loni si navíc nejméně 649 rodin poškozeného vybralo „krvavé peníze“ nebo odpuštění namísto popravy pachatelky vraždy jejich blízkého. Pro balúčskou vězenkyni, které dochází čas, se nyní lidé snaží chybějící peníze vybrat. Pod hashtagem #گلی کوهکن (Zachraňte Goli).

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku

Tomio Okamura byl ve středu zvolen novým předsedou Poslanecké sněmovny. Jeho...

Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy dolní komory parlamentu. Vlála od února 2022 před vchodem vedle vlajek EU, Izraele a...

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Europoslanec Zdechovský vyhrál milion ve Sportce, peníze dá na opravy kostelů

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)

Europoslanec Tomáš Zdechovský vyhrál v loterii Sportka 933 tisíc korun. S nečekaným příjmem se pochlubil v pátek večer na sociální síti. Uvedl, že peníze hodlá věnovat charitě.

8. listopadu 2025  12:41,  aktualizováno  15:42

Matěj Ondřej Havel se stal novým šéfem TOP 09, jeho zástupcem je Pospíšil

Přímý přenos
TOP 09 volí nového šéfa. Ambici nahradit Pekarovou Adamovou má dosavadní...

TOP 09 zvolila jako svého nového předsedu Matěje Ondřeje Havla. Ve volbě neměl protikandidáta, dostal 120 ze 171 platných hlasů. Bývalý šéf strany Jiří Pospíšil přímo na sněmu v pražském hotelu Don...

8. listopadu 2025  5:43,  aktualizováno  15:35

Čtyři zranění při nehodě na Třebíčsku, vrtulník nesl do nemocnice dítě

Vrtulník zasahuje u nehody nákladního auta a cisterny na D2 před Brnem

Při havárii dvou osobních aut u Martínkova na Třebíčsku se půl hodiny po sobotním poledni zranili čtyři lidé, mezi nimi tři děti. Příčinu kolize zjišťuje policie.

8. listopadu 2025  15:31

Ve dvanácti ji provdali za bratrance, tyrana po letech zavraždila. Teď jí hrozí poprava

Ilustrační foto.

Přes dva miliony korun musí v přepočtu zaplatit mladá Íránka, jež sedí ve vězení za vraždu svého násilnického manžela. Žena, kterou provdali ve dvanácti letech za bratrance, už má čas jen do...

8. listopadu 2025  15:25

V letech tučných se nesmí projídat zisky ani zvyšovat státní dluh, říká Havel

TOP 09 volí nového šéfa. Ambici nahradit Pekarovou Adamovou má dosavadní...

Česká republika je šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou na světě, to jsou skvělé podmínky, abychom střádali, řekl nový šéf TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Budeme velmi kritičtí k tomu, pokud v těch...

8. listopadu 2025  15:22

Mezi Pardubicemi a Hradcem Králové srazil vlak člověka. Koridor stál

Ilustrační snímek

Srážka vlaku s člověkem u Stéblové na Pardubicku zastavila v sobotu po poledni provoz na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Po více než dvou hodinách se podařilo obnovit provoz po...

8. listopadu 2025  13:55,  aktualizováno  15:20

Karoline, neopouštěj nás! Orbán s Trumpem se laškovně přetahovali o mluvčí

Karoline Leavittová sleduje Donalda Trumpa během podepisování exekutivních...

Maďarský premiér Viktor Orbán se rozplýval nad mluvčí Bílého domu Karoline Leavittovou. Svého hostitele ve Washingtonu, amerického prezidenta Donalda Trumpa se zeptal, zda si ji může vzít do...

8. listopadu 2025  14:42

Pekarová Adamová se loučila v slzách. Ukázala talent i pracovitost, řekl Fiala

Na sněm TOP 09 jako host dorazil i končící premiér a a končící předseda ODS...

Dojatá a se slzami na krajíčku končila svůj projev na sněmu TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Kolegům před tím doporučila, aby nerezignovali na obranu demokracie a svobod. V čele strany skončila po...

8. listopadu 2025  10:25,  aktualizováno  14:30

Kvůli nim přestala existovat V4, kritizoval Fico Fialovu vládu. Vzpomínal na Duku

Slovenský premiér Robert Fico přivítal v Bratislavě polského prezidenta Karola...

Slovenský premiér Robert Fico očekává, že příští česká vláda podpoří spolupráci zemí visegrádské čtyřky (V4), do které kromě Česka a Slovenska patří ještě Maďarsko a Polsko. Fico uvedl, že dosavadní...

8. listopadu 2025  14:15

Santa s krvavou sekerou či ochromený hackerem. Amerika startuje Vánoce

Premium
Z plakátu filmu Tichá noc, krvavá noc

Ostrý tematický střih, od halloweenských hororů rovnou ke sladkobolné adventní náladě, právě zažívají americká kina. Jak se otisknou letošní Vánoce do hollywoodských premiér?

8. listopadu 2025

Čína se chlubí novou letadlovou lodí. Sám Si testoval elektromagnetické katapulty

Čína uvedla svou nejnovější letadlovou lod Fu-ťien do provozu. (7. listopadu...

Čína spustila na vodu svou dosud nejmodernější letadlovou loď Fu-ťien. Je vybavená elektronickými katapulty, podobnou technikou oplývá jen jediné americké plavidlo, čímž připravila USA o výhodu....

8. listopadu 2025  13:51

Zveřejnění Rajchlova intimního videa je nelegální, tvrdí Malá. Zdechovský chce rezignaci

Volbou nového předsedy Sněmovny pokračuje ustavující schůze dolní komory...

Členové nové vládní koalice se zastávají poslance SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Šéfka poslaneckého klubu ANO Taťána Malá tvrdí, že zveřejnění sexuálně...

8. listopadu 2025  13:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.