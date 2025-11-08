Provdali ji ve dvanácti za bratrance, ve třinácti otěhotněla a porodila syna. Léta pak musela trpět psychické i fyzické týrání, protože odmítla mít další dítě. Při prvním porodu v domácích podmínkách, bez lékařské pomoci a navíc ve velmi nízkém věku skoro zemřela. Když před bitím utekla a vrátila se k rodičům, otec jí údajně řekl: „Předal jsem svou dceru v bílých šatech, jedinou cestou, jak se můžeš vrátit, je zabalená v rubáši.“
Nyní pětadvacetiletá Goli Kouchánová je v cele v Gorgánu na severu Íránu už sedm let. Bylo jí osmnáct, když násilnického manžela zabila. Toho dne v květnu 2018 bil ji i jejich pětiletého chlapce. Když si přivedla dalšího bratrance, aby jí muže pomohl zastavit, strhla se rvačka. Přestože Goli přivolala sanitku, její choť zemřel. Jak Goli, tak bratranec byli zatčeni.
Při výslechu na policii negramotná žena – údajně bez přítomnosti právníka a pod nátlakem – podepsala doznání. V souladu s islámským právem šaría ji odsoudili k smrti. Trest vychází z principu „kisás“, kdy rodina zabitého může žádat rovnocennou odplatu, nebo odškodnění.
Jaký trest dostal zmíněný bratranec, není jasné. Příbuzní manžela si nicméně nakonec vybrali druhou možnost. Goli tak musí zaplatit 10 miliard tumánů, v přepočtu zhruba 2,2 milionu korun. Mezi podmínkami pro ženino osvobození také je, že opustí Gorgán a nebude se stýkat se synem. Ten je nyní v péči prarodičů z otcovy strany. Mladá žena však tyto „krvavé peníze“ nemá. A čas už má jen do prosince, kdy uplyne lhůta pro vyplacení pokuty.
„Její rodina ji od zatčení zcela opustila. V průběhu let se Goli naučila číst a psát, tkát koberce, pracovat s kůží i paličkovat, což využívá jak k vydělávání peněz, tak jako způsob, jak se vyrovnat s emocionální prázdnotou ve svém životě. Při několika málo příležitostech, kdy mohla svého syna vidět, jí návštěvy zprostředkovaly vězeňské úřady. Po sedmi letech rodina jejího manžela souhlasila s tím, že upustí od popravy, pokud zaplatí 10 miliard tumánů jako odškodné za zabití a navždy opustí Gorgán,“ popsal zdroj z věznice pro organizaci Iran Human Rights (IHR)
„Kouchánová patří k etnické menšině, je to žena a je chudá. Zřejmě je tak tou absolutně nejslabší v rámci íránské společnosti,“ řekl íránský lékař a aktivista Mahmúd Amirí-Moghadám z IHR s odkazem na etnické Balúče, kteří žijí také v Pákistánu či Afghánistánu. V samotném Íránu čítají zhruba 1,5 milionu a tvoří tak kolem 2 procent íránské populace.
Goli kvůli přístupu vlády k marginalizované menšině údajně nemá ani doklady. „Ženin verdikt je symbolickým příkladem jednak toho, jak úřady využívají trest smrti k vyvolání strachu, ale i diskriminačních zákonů a společenských faktorů, které k této situaci vedly,“ dodává aktivista.
„Kouchánová není ojedinělý případ. Balúčské ženy, a ženy obecně, jsou terčem režimu. Nikdo o nich neví, nikdo se o ně nezajímá a jejich hlasy nejsou slyšet. Ženy nemají žádná práva, musí poslouchat své manžely a nesmějí chodit do školy. Rodiny dívky provdávají kvůli chudobě. Nemohou je uživit,“ vysvětlila pro deník The Guardian Zíba Baktijáríová z organizace Bramsh, jež hájí práva balúčských žen.
V Íránu jen za letošní rok popravili nejméně třicet žen. Loni byl počet podobný, v souvislosti s drogovými delikty nebo vraždami bylo popraveno jednatřicet žen. Byl to největší počet poprav za více než patnáct let, napsal The Guardian s tím, že Írán obecně popravuje nejvíc žen na světě. Celkem bylo letos za prvních devět měsíců popraveno přes tisíc lidí, napsal portál The Jerusalem Post.
Loni si navíc nejméně 649 rodin poškozeného vybralo „krvavé peníze“ nebo odpuštění namísto popravy pachatelky vraždy jejich blízkého. Pro balúčskou vězenkyni, které dochází čas, se nyní lidé snaží chybějící peníze vybrat. Pod hashtagem #گلی کوهکن (Zachraňte Goli).