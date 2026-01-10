Pahlaví burcuje Íránce k dalším protestům. Ochráníme národní zájmy, hrozí armáda

  12:08
Íránská armáda v sobotu prohlásila, že bude chránit národní zájmy země, strategickou infrastrukturu a veřejný majetek, zatímco v zemi pokračují rozsáhlé protivládní protesty a trvá přerušení internetového a telefonického spojení. Bývalý korunní princ Rezá Pahlaví Íránce z exilu vyzval, aby vyšli do ulic také o víkendu.
Rezá Pahlaví (18. února 2025)

Rezá Pahlaví (18. února 2025) | foto: Profimedia.cz

Rozsáhlé protivládní protesty v íránském Teheránu (8. ledna 2026)
Rozsáhlé protivládní protesty v íránském Teheránu (9. ledna 2026)
Demonstranté zapalují auta v ulicích Teheránu. (9. ledna 2026)
Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chámeneí (3. ledna 2026)
Armáda kromě závazku o ochraně „národních zájmů“ také vyzvala obyvatele k ostražitosti vůči tomu, co nazvala „nepřátelským spiknutím“.

Íránské Revoluční gardy, od armády oddělená elitní složka ozbrojených sil, pak ve vysílání státní televize varovaly, že ochrana výdobytků revoluce z roku 1979 a bezpečnosti země je „nepřekročitelnou linií“.

Smrt diktátorovi! Demonstrace v Íránu gradují, stát vypnul internet a viní USA

Íránská státní televize teprve v pátek prolomila mlčení o demonstracích, které se odehrávají už dva týdny, přičemž tvrdila, že násilnosti a požáry v ulicích rozpoutali „terorističtí agenti“ Spojených států a Izraele. Íránský režim pak pohrozil, že proti demonstrantům tvrdě zasáhne.

Podle organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící v USA při protestech zemřelo již nejméně 65 lidí, včetně příslušníků bezpečnostních složek, a přes 2 300 bylo zatčeno.

Íránská státní televize informovala o ztrátách v řadách bezpečnostních sil a zároveň popisovala, že pořádkové síly mají situaci v zemi pod kontrolou.

Obsaďte centra měst, vyzval Pahlaví

Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a představitel íránské opozice, jehož výzvy podle pozorovatelů už ve čtvrtek a v pátek mobilizovaly nebývalé množství lidí, v sobotu Íránce opět vyzval, aby v protestech vytrvali.

V příspěvku na X je vybídl, aby v sobotu a v neděli večer znovu „všichni vyšli do ulic a obsadili veřejný prostor“, a zdůraznil, že „cílem už není jen demonstrovat v ulicích, ale obsadit centra měst a udržet je“. Zaměstnance klíčových průmyslových odvětví pak vyzval ke generální stávce.

Odveta bude tentokrát silnější. Írán varuje USA a Izrael před zásahem kvůli protestům

Íránská vláda ve čtvrtek odřízla zemi od internetu i mezinárodního telefonního spojení, což výrazně ztěžuje kontakt s lidmi uvnitř islámské republiky. Z Íránu živě vysílá katarská stanice Al-Džazíra, je to však zřejmě jediné zahraniční médium, kterému je umožněno pracovat.

Podle nevládní organizace pro kybernetickou bezpečnost Netblock trvá výpadek internetu už přes 36 hodin.

Po biči trocha cukru. Írán nabídne domácnostem novou dávku, chce utišit protesty

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v pátečním projevu odvysílaném státní televizí ostře kritizoval Spojené státy.

Americký prezident Donald Trump íránskému režimu opakovaně pohrozil, že v případě zabíjení demonstrantů Spojené státy tvrdě zasáhnou. Podle některých komentátorů to až dosud přimělo íránské vůdce k poměrně nejednoznačné reakci na protesty.

„Spojené státy podporují statečný íránský lid,“ napsal v sobotu americký ministr zahraničí Marco Rubio na síti X. Jeho resort pak v jiném příspěvku varoval: „Nezahrávejte si s prezidentem Trumpem. Když řekne, že něco udělá, myslí to vážně.“

