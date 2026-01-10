Pahlaví burcuje Íránce k dalším protestům. Ochráníme národní zájmy, hrozí armáda

Armáda kromě závazku o ochraně „národních zájmů“ také vyzvala obyvatele k ostražitosti vůči tomu, co nazvala „nepřátelským spiknutím“.
Íránské Revoluční gardy, od armády oddělená elitní složka ozbrojených sil, pak ve vysílání státní televize varovaly, že ochrana výdobytků revoluce z roku 1979 a bezpečnosti země je „nepřekročitelnou linií“.
Íránská státní televize teprve v pátek prolomila mlčení o demonstracích, které se odehrávají už dva týdny, přičemž tvrdila, že násilnosti a požáry v ulicích rozpoutali „terorističtí agenti“ Spojených států a Izraele. Íránský režim pak pohrozil, že proti demonstrantům tvrdě zasáhne.
Podle organizace Human Rights Activists News Agency (HRANA) sídlící v USA při protestech zemřelo již nejméně 65 lidí, včetně příslušníků bezpečnostních složek, a přes 2 300 bylo zatčeno.
Íránská státní televize informovala o ztrátách v řadách bezpečnostních sil a zároveň popisovala, že pořádkové síly mají situaci v zemi pod kontrolou.
Obsaďte centra měst, vyzval Pahlaví
Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a představitel íránské opozice, jehož výzvy podle pozorovatelů už ve čtvrtek a v pátek mobilizovaly nebývalé množství lidí, v sobotu Íránce opět vyzval, aby v protestech vytrvali.
V příspěvku na X je vybídl, aby v sobotu a v neděli večer znovu „všichni vyšli do ulic a obsadili veřejný prostor“, a zdůraznil, že „cílem už není jen demonstrovat v ulicích, ale obsadit centra měst a udržet je“. Zaměstnance klíčových průmyslových odvětví pak vyzval ke generální stávce.
Íránská vláda ve čtvrtek odřízla zemi od internetu i mezinárodního telefonního spojení, což výrazně ztěžuje kontakt s lidmi uvnitř islámské republiky. Z Íránu živě vysílá katarská stanice Al-Džazíra, je to však zřejmě jediné zahraniční médium, kterému je umožněno pracovat.
Podle nevládní organizace pro kybernetickou bezpečnost Netblock trvá výpadek internetu už přes 36 hodin.
Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí v pátečním projevu odvysílaném státní televizí ostře kritizoval Spojené státy.
Americký prezident Donald Trump íránskému režimu opakovaně pohrozil, že v případě zabíjení demonstrantů Spojené státy tvrdě zasáhnou. Podle některých komentátorů to až dosud přimělo íránské vůdce k poměrně nejednoznačné reakci na protesty.
„Spojené státy podporují statečný íránský lid,“ napsal v sobotu americký ministr zahraničí Marco Rubio na síti X. Jeho resort pak v jiném příspěvku varoval: „Nezahrávejte si s prezidentem Trumpem. Když řekne, že něco udělá, myslí to vážně.“