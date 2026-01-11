Protesty v Íránu už mají 200 obětí, Trump zvažuje plány možného útoku

  12:25
Při protivládních protestech v Íránu zahynulo v posledních dvou týdnech nejméně 192 demonstrantů, uvedla nevládní organizace Human Rights. Íránská policie mezitím oznámila, že střety s demonstranty zesílily a že pokračuje v zatýkání. Americká média uvádí, že prezident Donald Trump už má vojenské plány možného útoku na Írán, ale že se ještě nerozhodl.

Kvůli přerušení internetového a mezinárodního telefonického spojení, které trvá už od čtvrtka, je stále obtížnější odhadovat rozsah demonstrací.

Panují obavy, že teokratický režim využije informačního vakua k tvrdému potlačení sílících protestů. Odpojení od internetu by podle kritiků mohly bezpečnostní složky zneužít ke krvavému zásahu, jako se to stalo při protestech v roce 2019, kdy byly zabity stovky lidí.

Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu navzdory zesilujícímu se zásahu íránské policie. (10. ledna 2026)
Prezident Donald Trump po tiskové konferenci v Mar-a-Lago (3. ledna 2026)
Rozsáhlé protivládní protesty v íránském Teheránu (9. ledna 2026)


Počet obětí současných protestů podle nevládní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Oslu vzrostl na 192, v předchozí zprávě tato skupina uváděla 51 mrtvých. Podle neověřených informací ale může být obětí několik stovek a podle některých zdrojů i přes 2 000, upozornila IHR. Dalších více než 2 600 lidí íránská policie zadržela.

Íránský policejní šéf v neděli ve státní televizi prohlásil, že míra konfrontace s výtržníky, jak na protestující odkazoval, v sobotu večer stoupla a že policie zatkla několik významných postav zapojených do nepokojů.

Izrael je ve stavu vysoké pohotovosti kvůli možnosti, že by USA zasáhly v Íránu

Značný podíl obětí mají na svědomí „vycvičené a řízené osoby“, nikoli bezpečnostní síly, uvedl bez dalších podrobností, pokud jde o počet či jména zatčených.

Státní televize ukázala provládní demonstrace a videa údajných protestujících, kteří stříleli na bezpečnostní složky. Polostátní tisková agentura Fars ukázala záběry z města Isfahán, na nichž demonstranti střílejí z dlouhých zbraní, zapalují ohně a házejí zápalné bomby.

Z Íránu ale přicházejí, pravděpodobně přes satelitní spojení Starlink, také videa natočená mobilními telefony, která ověřuje například stanice BBC a která ukazují charakter protestů z pohledu demonstrujících.

Pahlaví burcuje Íránce k dalším protestům. Ochráníme národní zájmy, hrozí armáda

Bývalý korunní princ Rezá Pahlaví, syn posledního íránského šáha a představitel íránské opozice, Íránce z exilu vyzval, aby v neděli znovu vyšli do ulic. Mají podle něj obsadit centra měst a udržet je.

Vyzval je také, aby nesli původní íránskou vlajku se lvem a sluncem namísto té současné se čtyřmi půlměsíci a čepelí meče.

Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí už dříve naznačil, že režim navzdory varování ze strany Spojených států tvrdě zasáhne.

Nejvyšší státní prokurátor Mohammed Movahedí Ázád v sobotu varoval, že každý účastník protestů bude považován za nepřítele Boha, za což íránský režim ukládá trest smrti.

Trump už má v ruce vojenské plány

Americký prezident Donald Trump mezitím opět podpořil demonstranty a na sociálních sítích uvedl, že Írán usiluje o svobodu a že Spojené státy jsou připraveny pomoci. Americká média v sobotu večer s odvoláním na nejmenované oficiální činitele uvedla, že Trump už má v ruce vojenské plány možného útoku na Írán, ale že se ještě nerozhodl.

Odveta bude tentokrát silnější. Írán varuje USA a Izrael před zásahem kvůli protestům

Spojené státy před možným útokem varoval předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf.

„V případě útoku na Írán budou naším legitimním cílem jak okupovaná území, tak všechna vojenská centra, základny a lodní doprava Spojených států v regionu,“ řekl poslancům ve zjevné narážce na Izrael, jehož existenci současný íránský režim neuznává.

„Nemusíme se nutně omezit pouze na odpověď po akci, budeme konat na základě jakékoli objektivní známky ohrožení,“ dodal. Podle agentury AP ovšem není jasné, nakolik to Írán myslí s případným preventivním úderem vážně, zvláště po zničení jeho protivzdušné obrany za dvanáctidenní války s Izraelem loni v červnu. Případné rozhodnutí o vojenské akci by musel schválit 86letý Chameneí.

150 Kč navíc už nikoho nezajímá. Íránská vláda ajatolláhů může padnout co nevidět

Současné protesty, které jsou největší od demonstrací z přelomu let 2022 a 2023 po smrti mladé Íránky Mahsy Amíníové v policejní cele, podnítili 28. prosince v Teheránu obchodníci rozhořčení poklesem hodnoty íránské měny rijál. Postupně se k nim ovšem přidaly další skupiny obyvatel včetně vysokoškolských studentů, nepokoje tak přerostly v rozsáhlé protivládní demonstrace po celé zemi.

