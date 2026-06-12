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Írán chce za mír (své) peníze. Už nejde o uran, dohoda drhne na miliardách

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Trosky íránské rakety. Když Američané tento týden zaútočili devětačtyřiceti tomahawky za sestřelený vrtulník a Íránci se pomstili raketami na Kuvajt, Bahrajn a Jordánsko, bylo to kvůli penězům. | foto: Reuters

Milan Vodička
  13:00
Neuhodnete, na čem uvázl mír s Íránem. Zkuste hádat. Írán si chce nechat obohacený uran? Ne. Írán chce, aby mu patřil Hormuzský průliv? Samá voda. Írán chce, aby se Američané i se základnami stáhli z oblasti kolem Zálivu? Taky mimo.

Když ve čtvrtek Američané zaútočili děvětačtyřiceti tomahawky za sestřelený vrtulník a Íránci se pomstili raketami na Kuvajt, Bahrajn a Jordánsko, bylo to kvůli penězům. Kvůli dvanácti miliardám dolarů. Ale možná by jich mohlo být jen šest.

I když dohromady je těch miliard sto.

Stále víc to vypadá, že poslední překážkou k míru jsou obyčejné prachy. Ve všem ostatním už Íránci cuknuli. Teď chtějí, aby Amerika povolila aspoň v těch miliardách.

Jisté je zatím jen to, že závěrečná a nejdůležitější bitva této války se vede o peníze.

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