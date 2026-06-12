Írán chce za mír (své) peníze. Už nejde o uran, dohoda drhne na miliardách

Když ve čtvrtek Američané zaútočili děvětačtyřiceti tomahawky za sestřelený vrtulník a Íránci se pomstili raketami na Kuvajt, Bahrajn a Jordánsko, bylo to kvůli penězům. Kvůli dvanácti miliardám dolarů. Ale možná by jich mohlo být jen šest.
I když dohromady je těch miliard sto.
Stále víc to vypadá, že poslední překážkou k míru jsou obyčejné prachy. Ve všem ostatním už Íránci cuknuli. Teď chtějí, aby Amerika povolila aspoň v těch miliardách.
Jisté je zatím jen to, že závěrečná a nejdůležitější bitva této války se vede o peníze.