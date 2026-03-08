Nástupce Chameneího je určen. Íránští duchovní spěchají na převzetí moci

Podle íránské agentury Mehr to v neděli oznámil jeden z 88 členů sboru vysoce postavených islámských právníků a duchovních. Je však třeba vyřešit „některé překážky“, uvedl zdroj íránské agentury. Shromáždění znalců, v jehož pravomoci je výběr nového nejvyššího duchovního vůdce země, mělo neshodu ohledně toho, zda se k vydání rozhodnutí musejí jeho členové sejít osobně, či zda tato formalita může být vynechána, informovala podle agentury Reuters íránská média.
O rychlý výběr nového duchovního vůdce podle Reuters usiluje zejména nejkonzervativnější křídlo íránských duchovních, kteří nechtějí moc nechat v rukou prozatímní vládnoucí rady, která vznikla 1. března.
Tato rada má tři členy - prezidenta Masúda Pezeškjána, šéfa íránské justice Gholámhosejna Mohseního Edžeího a Alírezu Arafího, který je místopředsedou Shromáždění znalců. Podle íránské ústavy má být nový duchovní vůdce vybrán do tří měsíců. Do té doby jeho roli zastává tříčlenná rada.
|
„Jsou ochotní, ale já je tam nechci.“ Trump vyloučil zapojení Kurdů do války s Íránem
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by měl být do výběru příštího íránského vůdce zapojen, což Teherán rozhodně odmítl.