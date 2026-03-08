Nástupce Chameneího je určen. Íránští duchovní spěchají na převzetí moci

  8:37
Íránské Shromáždění znalců dosáhlo většinové shody na novém nejvyšším duchovním vůdci, který má nahradit Alího Chameneího, zabitého při úderech koncem února na Teherán. Proces výběru však naráží na procesní neshody i snahu konzervativců o rychlé předání moci z rukou prozatímní rady. Do situace navíc vstoupil Donald Trump, jehož nabídku na zapojení Teherán ostře odmítl.
Žena drží fotografii zesnulého nejvyššího vůdce Íránu Alího Chameneího v...

Žena drží fotografii zesnulého nejvyššího vůdce Íránu Alího Chameneího v Teheránu. (6. března 2026) | foto: Majid AsgaripourReuters

Útok na dubajské letiště. Íránský dron dopadl blízko odbavovací haly
Protesty proti americko-izraelským útokům v íránském Teheránu. (6. března 2026)
Protesty proti americko-izraelským útokům v íránském Teheránu. (6. března 2026)
Izrael zahájil novou vlnu úderů na Teherán (7. března 2026)
Podle íránské agentury Mehr to v neděli oznámil jeden z 88 členů sboru vysoce postavených islámských právníků a duchovních. Je však třeba vyřešit „některé překážky“, uvedl zdroj íránské agentury. Shromáždění znalců, v jehož pravomoci je výběr nového nejvyššího duchovního vůdce země, mělo neshodu ohledně toho, zda se k vydání rozhodnutí musejí jeho členové sejít osobně, či zda tato formalita může být vynechána, informovala podle agentury Reuters íránská média.

O rychlý výběr nového duchovního vůdce podle Reuters usiluje zejména nejkonzervativnější křídlo íránských duchovních, kteří nechtějí moc nechat v rukou prozatímní vládnoucí rady, která vznikla 1. března.

Tato rada má tři členy - prezidenta Masúda Pezeškjána, šéfa íránské justice Gholámhosejna Mohseního Edžeího a Alírezu Arafího, který je místopředsedou Shromáždění znalců. Podle íránské ústavy má být nový duchovní vůdce vybrán do tří měsíců. Do té doby jeho roli zastává tříčlenná rada.

„Jsou ochotní, ale já je tam nechci.“ Trump vyloučil zapojení Kurdů do války s Íránem

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že by měl být do výběru příštího íránského vůdce zapojen, což Teherán rozhodně odmítl.

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

