Nemůžeme vyloučit zabavování íránské ropy, prohlásil Trump. Vadí mu Chameneí

Autor: ,
  19:10aktualizováno  19:40
Je předčasné nyní hovořit o zabavování íránské ropy, ale vyloučit tuto možnost nelze, uvedl v pondělí americký prezident Donald Trump. Írán podle něj udělal velkou chybu, když novým vůdcem zvolil Modžtabu Chameneího, řekl také šéf Bílého domu.
Donald Trump (2. března 2026)

Donald Trump (2. března 2026) | foto: Reuters

Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...
Modžtaba Chameneí (v šedém) doprovází svého otce, nejvyššího íránského...
Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...
27 fotografií

Trump v telefonickém rozhovoru se stanicí NBC News řekl, že nechce diskutovat o tom, zda by chtěl, aby Spojené státy zabavovaly íránskou ropu, ale dodal: „Lidé o tom určitě mluvili.“

Zmínil také příklad Venezuely, kde jeho administrativa po únosu prezidenta Nicoláse Madura podnikla kroky, aby si zajistila přístup k tamním zdrojům ropy. „Podívejte se na Venezuelu,“ řekl Trump. „Lidé o tom uvažovali, ale je příliš brzy o tom mluvit,“ dodal.

Duchovním vůdcem Íránu se stal Modžtaba Chameneí, syn zabitého ajatolláha

Ceny ropy zahájily týden prudkým růstem s tím, jak trh ovládly obavy z dlouhodobého přerušení dodávek kvůli eskalaci války na Blízkém východě. Ceny překročily psychologickou hranici 100 USD za barel a vystřelily až ke 120 USD, nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2022. Posléze část zisků smazaly a vrátily se pod stodolarovou hranici.

Trump v rozhovoru také zopakoval, že není spokojen s výběrem nového nejvyššího vůdce Íránu. Íránské Shromáždění znalců v neděli vybralo za nového vůdce 56letého Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího, jenž zahynul v první den americko-izraelských úderů na Írán 28. února. Modžtaba Chameneí je považován za zastánce tvrdé linie v íránském teokratickém režimu.

ANALÝZA: Írán dostal místo Chruščova dalšího Stalina. Světu ukáže železnou pěst

„Myslím, že udělali velkou chybu,“ řekl Trump o rozhodnutí zvolit novým vůdcem syna zabitého Chameneího. „Nevím, jestli to vydrží. Myslím, že udělali chybu,“ zdůraznil Trump, jenž už v neděli v rozhovoru s ABC prohlásil, že nový íránský vůdce ve své pozici dlouho nevydrží, pokud Teherán nejprve nezíská souhlas Spojených států.

Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon v pondělí řekl, že nový íránský vůdce má radikální protiizraelské názory a že terčem Izraele se stane každý, kdo takové názory prosazuje.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Íránistka: Ajatolláh Chameneí měl „krev Mohameda“, režim může ještě přitvrdit

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Nemůžeme vyloučit zabavování íránské ropy, prohlásil Trump. Vadí mu Chameneí

Donald Trump (2. března 2026)

Je předčasné nyní hovořit o zabavování íránské ropy, ale vyloučit tuto možnost nelze, uvedl v pondělí americký prezident Donald Trump. Írán podle něj udělal velkou chybu, když novým vůdcem zvolil...

9. března 2026  19:10,  aktualizováno  19:40

Ředitel Krkonošského národního parku Böhnisch končí, ministr ho odvolal

Ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch

Ředitel Správy Krkonošského národního parku Robin Böhnisch končí, ministr životního prostředí Igor Červený ho odvolal, stalo se tak po vzájemné dohodě, uvedl KRNAP. Böhnisch byl šéfem Správy KRNAP od...

9. března 2026  18:57,  aktualizováno  19:20

Šéf ČT odmítl pochyby o nezávislosti. Po Moravcovi končí i další jeho kolegové

Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...

Vedení České televize nepovažuje způsob, jakým moderátor Václav Moravec oznámil svůj odchod z televize, za šťastný. Zároveň se ohradilo proti jeho tvrzení zpochybňujícím nezávislost ČT. Moravec svůj...

9. března 2026  18:06,  aktualizováno  19:03

Bez politického tlaku můžeme Evropě dodávat energetické suroviny, míní Putin

Ruský prezident Vladimir Putin předsedá schůzi o &#8203;&#8203;situaci na...

Rusko je připraveno dodávat energetické suroviny evropským kupcům, pokud zajistí dlouhodobou spolupráci bez politického tlaku, prohlásil v pondělí ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň hovořil o...

9. března 2026  18:58

Macron nečeká na Trumpa a sám organizuje obranu Hormuzského průlivu

Francouzský prezident Emmanuel Macron na letadlové lodi Charles de Gaulle (9....

Francie chystá čistě obrannou námořní misi, která by měla působit v Hormuzském průlivu, oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron na Kypru. Cílem mise bude chránit tankery v oblasti. Podle...

9. března 2026  18:31

Z Íránu letěla na Turecko další raketa, síly NATO ji zničily. USA zavírají konzulát

Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou...

Severoatlantická aliance zničila v tureckém vzdušném prostoru balistickou raketu vypálenou z Íránu. Podle tureckého ministerstva obrany dopadly některé její části do provincie Gaziantep. O obětech...

9. března 2026  13:32,  aktualizováno  18:07

Aerolinky zpřísnily poslech hudby na palubě. Cestující bez sluchátek mohou vykázat

Letadlo americké společnosti United Airlines.

Letecká společnost United Airlines aktualizovala přepravní podmínky a zavedla přísnější pravidla ohledně používání sluchátek na palubě. Cestujícím, kteří budou poslouchat hudbu nebo se dívat na videa...

9. března 2026

Důchodový věk na 65 letech zastropuje vláda později, nejspíš od roku 2028

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka přichází na jednání vlády (2....

Důchodový věk na 65 letech nezastropuje vláda již od příštího roku, ale až v další vlně penzijních změn společně s úpravou důchodů náročných profesí, řekl ministr práce a sociálních věcí Aleš...

9. března 2026  5:52,  aktualizováno  17:44

Hnojiva zdražují o 15 procent, zemědělci jsou zatím předzásobení

ilustrační snímek

Pokud se konflikt na Blízkém východě protáhne, budou mít zemědělci nejspíš výrazné problémy s rostoucími cenami hnojiv. Ty jsou totiž závislé na cenách zemního plynu, který zdražuje stejně razantně...

9. března 2026  17:35

Prásknutí dveřmi, které vrhá špatné světlo na kolegy, říká analytik o Moravcově konci

Premium
Václav Moravec

Nedělní náhlý konec Václava Moravce v České televizi byl podle mediálního analytika Filipa Rožánka prásknutím dveřmi, které může uškodit Moravcovým kolegům, kteří v ČT zůstávají. V rozhovoru pro...

9. března 2026  17:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zdání o letošní zimě klamalo. Mapa republiky má nejméně sněhu za 25 let

Pracovníci Správy KRNAP měří sněhové pole Mapa republiky nad Modrým dolem v...

Na známé Mapě republiky na Studniční hoře v Krkonoších leželo začátkem března 4,8 metru sněhu. Jde o letošní maximum. V pětadvacetileté souvislé řadě měření se však zároveň jedná o nejnižší naměřené...

9. března 2026  14:57,  aktualizováno  17:08

VIDEO: Prohlédněte si polské pendolino. Poprvé vyrazilo s cestujícími z Prahy

Pendolino PKP Intercity (26. února 2026)

Mezi Prahou a Bohumínem jezdí od pondělka polské pendolino. Jízdy v pravidelném provozu s cestujícími jsou součástí procesu ke schválení, aby mohly tyto vlaky jezdit na českých tratích. Provoz v...

9. března 2026  17:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.